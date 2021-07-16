https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-budet-privetstvovat-uchastie-rf-v-novom-formate-konsultatsiy-po-afganistanu-19714620.html
Узбекистан будет приветствовать участие РФ в новом формате консультаций по Афганистану
Узбекистан будет приветствовать участие РФ в новом формате консультаций по Афганистану
Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану отмечает, что одно из направлений региональной взаимосвязанности — это выход через Центральную Азию на... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T17:06+0500
2021-07-16T17:06+0500
2021-07-16T17:13+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
исматулла иргашев
центральная азия
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Официальный Ташкент будет приветствовать участие России в новой консультативной площадке "Узбекистан — США — Афганистан — Пакистан", сообщает РИА Новости.Об этом в пятницу журналистам заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", проходящей 15-16 июля в Ташкенте. Ранее стало известно, что в рамках форума Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса. Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".Дипломат уточнил, что новая платформа создана для решения вопросов, которые выдвинуты на проходящем форуме: содействовать сближению государств региона, создание условий для углубления торгово-экономических и транспортных связей.Накануне в столице состоялась очередная встреча формата "С5+1", созданный в 2015 году и ставший площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.В последние недели, после начала вывода американского военного контингента из Афганистана, происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалы заявили о контроле над 85 процентами афганской земли.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-situatsiya-v-afganistane-stremitelno-degradiruet-19710639.html
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исматулла иргашев, центральная азия, афганистан, узбекистан
Узбекистан будет приветствовать участие РФ в новом формате консультаций по Афганистану
17:06 16.07.2021 (обновлено: 17:13 16.07.2021)
Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану отмечает, что одно из направлений региональной взаимосвязанности — это выход через Центральную Азию на российский рынок и дальше в Европу.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Официальный Ташкент будет приветствовать участие России в новой консультативной площадке "Узбекистан — США — Афганистан — Пакистан", сообщает РИА Новости
.
Об этом в пятницу журналистам заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", проходящей 15-16 июля в Ташкенте.
Ранее стало известно, что в рамках форума Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали
новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса. Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".
"Расширение данного формата не возбраняется, наоборот, подключение такой важной страны для региона, как Россия, будет только приветствоваться", — ответил Иргашев на вопрос о возможном участии РФ в новой консультативной площадке.
Дипломат уточнил, что новая платформа создана для решения вопросов, которые выдвинуты на проходящем форуме: содействовать сближению государств региона, создание условий для углубления торгово-экономических и транспортных связей.
"Одно из направлений региональной взаимосвязанности — это выход через Центральную Азию на российский рынок и дальше в Европу", — добавил Иргашев.
Накануне в столице состоялась
очередная встреча формата "С5+1", созданный в 2015 году и ставший площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
В последние недели, после начала вывода американского военного контингента из Афганистана, происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалы заявили о контроле над 85 процентами афганской земли.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация