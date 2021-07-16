https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-budet-privetstvovat-uchastie-rf-v-novom-formate-konsultatsiy-po-afganistanu-19714620.html

Узбекистан будет приветствовать участие РФ в новом формате консультаций по Афганистану

Узбекистан будет приветствовать участие РФ в новом формате консультаций по Афганистану

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану отмечает, что одно из направлений региональной взаимосвязанности — это выход через Центральную Азию на... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T17:06+0500

2021-07-16T17:06+0500

2021-07-16T17:13+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

исматулла иргашев

центральная азия

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Официальный Ташкент будет приветствовать участие России в новой консультативной площадке "Узбекистан — США — Афганистан — Пакистан", сообщает РИА Новости.Об этом в пятницу журналистам заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", проходящей 15-16 июля в Ташкенте. Ранее стало известно, что в рамках форума Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса. Страны-участницы консультативной площадки встретятся в ближайшие месяцы и определят условия сотрудничества "при взаимном консенсусе".Дипломат уточнил, что новая платформа создана для решения вопросов, которые выдвинуты на проходящем форуме: содействовать сближению государств региона, создание условий для углубления торгово-экономических и транспортных связей.Накануне в столице состоялась очередная встреча формата "С5+1", созданный в 2015 году и ставший площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.В последние недели, после начала вывода американского военного контингента из Афганистана, происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалы заявили о контроле над 85 процентами афганской земли.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

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исматулла иргашев, центральная азия, афганистан, узбекистан