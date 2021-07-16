https://uz.sputniknews.ru/20210716/nok-uzbekistana-prokommentiroval-skandal-s-federatsiey-plavaniya-i-nedopuskom-plovtsov-na-oi-19718714.html

НОК Узбекистана прокомментировал скандал с федерацией плавания и недопуском пловцов на ОИ

НОК Узбекистана прокомментировал скандал с федерацией плавания и недопуском пловцов на ОИ

Несколько членов олимпийской сборной Узбекистана по плаванию остались без лицензии перед самыми Играми. Их заподозрили в обмане во время ташкентского... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T22:41+0500

2021-07-16T22:41+0500

2021-07-16T22:41+0500

спорт

олимпийские игры в токио

плавание

национальный олимпийский комитет узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана привлек международных юристов для урегулирования ситуации с пловцами, которые не попали на Олимпиаду в Токио из-за обвинений в подтасовке результатов.В финальном списке тех, кто будет в Японии защищать честь республики, оказались лишь двое спортсменов вместо десяти - это Наталья Критинина и Хуршид Турсунов. До старта остается совсем мало времени и уже очевидно, что новых лицензий точно не будет. Были даже опасения, что в качестве дисциплинарного наказания могут отнять и эти.Скандал разразился после того, как один из иностранных спортсменов пожаловался на некорректные результаты во время отборочного турнира в Ташкенте. Он указал на то, что представителям Узбекистана якобы подкручивали время на квалификационных заплывах. По итогам проверки несколько пловцов лишились возможности выступить в Токио.Всего на олимпиаду от республики отправятся 68 спортсменов, которые будут выступать в 71 дисциплине 17 видов спорта. Особые надежды болельщиков традиционно связаны с боксом и борьбой, но могут быть успехи и в других видах спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

олимпийские игры в токио, плавание, национальный олимпийский комитет узбекистана, узбекистан