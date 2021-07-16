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Конференция Центральная и Южная Азия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/press-konferentsiya-sergeya-lavrova-po-itogam-raboty-konferentsii-v-tashkente-19713561.html
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам работы конференции в Ташкенте
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам работы конференции в Ташкенте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в работе Международной конференции высокого уровня Центральная и Южная Азия в Узбекистане. По... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T17:13+0500
2021-07-16T17:13+0500
центральная азия
афганистан
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
сергей лавров
ташкент
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Конференция высокого уровня, посвященная сотрудничеству и развитию в рамках Центральной и Южной Азии, проходит в Ташкенте 15-16 июля. Одной из ключевых тем встречи стала ситуация в Афганистане.В своем выступлении на конференции Сергей Лавров особенно подчеркнул, что реализация амбициозных торговых и инфраструктурных проектов в регионе невозможна без достижения мира и стабильности в Афганистане. А на это должны работать все страны, и Россия также готова содействовать нормализации ситуации.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vystupaet-na-konferentsii-po-tsa-i-yua--translyatsiya-19705327.html
центральная азия
афганистан
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центральная азия, афганистан, сергей лавров, ташкент

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам работы конференции в Ташкенте

17:13 16.07.2021
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© МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в работе Международной конференции высокого уровня Центральная и Южная Азия в Узбекистане. По итогам он отвечает на вопросы журналистов.
Конференция высокого уровня, посвященная сотрудничеству и развитию в рамках Центральной и Южной Азии, проходит в Ташкенте 15-16 июля. Одной из ключевых тем встречи стала ситуация в Афганистане.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Видео
Выступление Сергея Лаврова на конференции по ЦА и ЮА в Ташкенте
12:18
825
В своем выступлении на конференции Сергей Лавров особенно подчеркнул, что реализация амбициозных торговых и инфраструктурных проектов в регионе невозможна без достижения мира и стабильности в Афганистане. А на это должны работать все страны, и Россия также готова содействовать нормализации ситуации.
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