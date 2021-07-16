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Узбекистан предложил Азии взаимно признавать сертификаты о COVID-вакцинации
Узбекистан предложил Азии взаимно признавать сертификаты о COVID-вакцинации
Соответствующую инициативу узбекский лидер выдвинул в пятницу на международной конференции стран Центральной и Южной Азии. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T12:55+0500
2021-07-16T12:55+0500
2021-07-16T12:58+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
коронавирус covid-19
вакцинация
туризм
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил странам Центральной и Южной Азии внедрить концепцию "Туризм в новых условиях" с взаимным признанием сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19.По его словам, в новых реалиях туризма необходимы узнаваемые туристические бренды, новые, доступные продукты и маршруты, особенно учитывая растущий интерес к паломническому туризму. В четверг в Ташкенте открылась двухдневная Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".Помимо узбекского лидера, в ней принимают участие президент Афганистана Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, а также глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/puteshestvuyu-bez-covid-19-poka-ptsr-teksty-no-skoro-i-pasporta-vaktsinatsii-19704259.html
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коронавирус covid-19, вакцинация, туризм, шавкат мирзиёев
Узбекистан предложил Азии взаимно признавать сертификаты о COVID-вакцинации
12:55 16.07.2021 (обновлено: 12:58 16.07.2021)
Соответствующую инициативу узбекский лидер выдвинул в пятницу на международной конференции стран Центральной и Южной Азии.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил странам Центральной и Южной Азии внедрить концепцию "Туризм в новых условиях" с взаимным признанием сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19.
"Выступаем за более полное раскрытие уникального туристического потенциала Центральной и Южной Азии. В этом контексте необходимо широкое внедрение концепции "Туризм в новых условиях" с взаимным признанием сертификатов о вакцинации", — заявил Мирзиёев.
По его словам, в новых реалиях туризма необходимы узнаваемые туристические бренды, новые, доступные продукты и маршруты, особенно учитывая растущий интерес к паломническому туризму.
"Предлагаем разработать в рамках Всемирной туристской организации программу по Центральной и Южной Азии, которая будет направлена на популяризацию исторического и культурного наследия наших народов", — добавил глава государства.
В четверг в Ташкенте открылась двухдневная Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
Помимо узбекского лидера, в ней принимают участие президент Афганистана Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, а также глава МИД РФ Сергей Лавров.