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Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-tashkente-startovala-konferentsiya-o-vzaimosvyazi-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-19703836.html
В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией
В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией
В преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА). 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T09:47+0500
2021-07-16T09:47+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
конференция
мид узбекистана
ташкент
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В столице начинает свою работу в гибридном формате конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности", в связи с чем в городе усилены меры безопасности, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии примут участие две делегации высшего и высокого уровня, 15 парламентских делегаций, 37 делегаций МИД, 10 министерств и ведомств различных направлений, свыше 180 представителей деловых кругов из 44 стран мира, а также 29 руководителей международных организаций и финансовых институтов.Накануне в преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА).
https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkente-na-dva-dnya-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits-19648693.html
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конференция, мид узбекистана, ташкент

В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией

09:47 16.07.2021
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© Sputnik / Дильшода РахматоваПеред началом конференции Центральная и Южная Азия
Перед началом конференции Центральная и Южная Азия - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА).
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В столице начинает свою работу в гибридном формате конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности", в связи с чем в городе усилены меры безопасности, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Знак объезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
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12 июля, 17:34
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В мероприятии примут участие две делегации высшего и высокого уровня, 15 парламентских делегаций, 37 делегаций МИД, 10 министерств и ведомств различных направлений, свыше 180 представителей деловых кругов из 44 стран мира, а также 29 руководителей международных организаций и финансовых институтов.
© Sputnik / Дильшода РахматоваПеред началом конференции Центральная и Южная Азия
Перед началом конференции Центральная и Южная Азия - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Перед началом конференции Центральная и Южная Азия
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Накануне в преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА).
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