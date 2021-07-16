https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-tashkente-startovala-konferentsiya-o-vzaimosvyazi-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-19703836.html
В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией
В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией
В преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА). 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T09:47+0500
2021-07-16T09:47+0500
2021-07-16T09:47+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
конференция
мид узбекистана
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19703696_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5c053a8e06eb974cafd4a3264c80accc.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В столице начинает свою работу в гибридном формате конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности", в связи с чем в городе усилены меры безопасности, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии примут участие две делегации высшего и высокого уровня, 15 парламентских делегаций, 37 делегаций МИД, 10 министерств и ведомств различных направлений, свыше 180 представителей деловых кругов из 44 стран мира, а также 29 руководителей международных организаций и финансовых институтов.Накануне в преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА).
https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkente-na-dva-dnya-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits-19648693.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19703696_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_52f017ff290382b165bd5dfaf06319c3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конференция, мид узбекистана, ташкент
В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией
В преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА).
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В столице начинает свою работу в гибридном формате конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности", в связи с чем в городе усилены меры безопасности, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии примут участие две делегации высшего и высокого уровня, 15 парламентских делегаций, 37 делегаций МИД, 10 министерств и ведомств различных направлений, свыше 180 представителей деловых кругов из 44 стран мира, а также 29 руководителей международных организаций и финансовых институтов.
Накануне в преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА).