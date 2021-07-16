https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-tashkente-startovala-konferentsiya-o-vzaimosvyazi-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-19703836.html

В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией

В Ташкенте стартовала конференция о взаимосвязи между Центральной и Южной Азией

В преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА). 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T09:47+0500

2021-07-16T09:47+0500

2021-07-16T09:47+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

конференция

мид узбекистана

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В столице начинает свою работу в гибридном формате конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности", в связи с чем в городе усилены меры безопасности, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии примут участие две делегации высшего и высокого уровня, 15 парламентских делегаций, 37 делегаций МИД, 10 министерств и ведомств различных направлений, свыше 180 представителей деловых кругов из 44 стран мира, а также 29 руководителей международных организаций и финансовых институтов.Накануне в преддверии мероприятия также состоялось официальное открытие Международного института Центральной Азии (МИЦА).

https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkente-na-dva-dnya-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits-19648693.html

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конференция, мид узбекистана, ташкент