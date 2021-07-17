Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Конференция Центральная и Южная Азия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210717/strany-tsa-i-ssha-podveli-itogi-mejdunarodnoy-konferentsii-v-tashkente-19721374.html
Страны ЦА и США подвели итоги международной конференции в Ташкенте
Страны ЦА и США подвели итоги международной конференции в Ташкенте
Согласно совместному заявлению, стороны намерены найти решение для укрепления взаимосвязи между регионами Центральной и Южной Азии через торговые, транспортные... 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T15:58+0500
2021-07-17T16:07+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
конференция
центральная азия
афганистан
узбекистан
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19709607_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6cdb95ee055324a1ee46a61bbb6a35ca.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Делегации C5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США) приняли совместное заявление о проведении международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая проходила в Ташкенте с 15 по 16 июля этого года.Согласно документу, стороны намерены найти решение для укрепления взаимосвязи между регионами Центральной и Южной Азии через торговые, транспортные и энергетические связи.Что планируется сделать для налаживания связей между странами ЦА и ЮАКроме того, участники заседания C5+1 подтвердили свою приверженность по созданию стабильных и благополучных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в Афганистане. К тому же центральноазиатские страны вместе с Америкой намерены развивать сотрудничество с афганским регионом в сферах безопасности, энергетики, экономики, торговли и культуры.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/k-chemu-prishli-po-itogam-tashkentskoy-konferentsii---sovmestnoe-zayavlenie-19717063.html
центральная азия
афганистан
узбекистан
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19709607_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0108f6f24a320671cde1e181a3f1cc67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
конференция, центральная азия, афганистан, узбекистан, сша

Страны ЦА и США подвели итоги международной конференции в Ташкенте

15:58 17.07.2021 (обновлено: 16:07 17.07.2021)
863
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно совместному заявлению, стороны намерены найти решение для укрепления взаимосвязи между регионами Центральной и Южной Азии через торговые, транспортные и энергетические связи.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Делегации C5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США) приняли совместное заявление о проведении международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая проходила в Ташкенте с 15 по 16 июля этого года.
Конференция Центральная и Южная Азия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
К чему пришли по итогам ташкентской конференции - совместное заявление
Вчера, 19:34
1526
Согласно документу, стороны намерены найти решение для укрепления взаимосвязи между регионами Центральной и Южной Азии через торговые, транспортные и энергетические связи.

Что планируется сделать для налаживания связей между странами ЦА и ЮА

модернизировать инфраструктуру и транзитный потенциал в Центральной Азии посредством инвестпроектов;
расширить региональное сотрудничество в поддержку трансграничных деловых связей и обменов между людьми;
улучшить взаимосвязанность и производительность энергетического сектора;
достичь и укрепить цели по адаптации к изменению климата, качеству воздуха и сотрудничеству в области водных ресурсов.
отстаивать права и свободы человека;
возрождать культурные и гуманитарные связи и вовлекать население во все усилия, направленные на устойчивое экономическое развитие региона;
сотрудничать в противодействии вызовам и угрозам региональной безопасности, процветанию и стабильности.
упростить торговые, транспортные и коммуникационные связи между Южной и Центральной Азией, в том числе через Афганистан.
Кроме того, участники заседания C5+1 подтвердили свою приверженность по созданию стабильных и благополучных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в Афганистане. К тому же центральноазиатские страны вместе с Америкой намерены развивать сотрудничество с афганским регионом в сферах безопасности, энергетики, экономики, торговли и культуры.
200002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:30Роботы-псы "взорвали" Интернет зажигательным танцем — вирусное видео
17:52В Касансае нашли девятую жертву селевых потоков — погибшим оказался семилетний ребенок
17:25CША ищут новый ключ к Центральной Азии
16:59Талибы намерены создать в Афганистане исламское правление
15:58Страны ЦА и США подвели итоги международной конференции в Ташкенте
14:11В Ташкенте COVID-центры начали открывать на базе крупных магазинов — видео
13:22В Джизаке подросток заработал 11 млн сумов, собрав деньги якобы на лечение ребенка
12:42Центр исламской цивилизации займется научными исследованиями
11:39В лицеях Узбекистана вступительные экзамены проведут в сентябре — Минвуз
11:12В мечетях Узбекистана молитва в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан
10:33Мирзиёев провел встречу с советником президента США
ВчераНОК Узбекистана прокомментировал скандал с федерацией плавания и недопуском пловцов на ОИ
ВчераУзбекистан получал просьбу США разместить у себя их афганских помощников — источник
ВчераЦели и средства: зачем РФ военные учения на границе с Афганистаном
ВчераМолодая автомобилистка сбила насмерть пожилого пешехода в Ташкенте
ВчераК чему пришли по итогам ташкентской конференции - совместное заявление
ВчераCOVID-19 и Афганистан: ЦА и РФ сверили позиции по важным вопросам
ВчераМИД РФ: никто в ЦА не намерен размещать военные базы США на своей территории — видео
ВчераНа озере Туз погибли сотни фламинго: власти Турции устанавливают причины катастрофы
ВчераС кем говорит президент: Мирзиёев встретился с главами МИД государств