Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
Страны ЦА и США подвели итоги международной конференции в Ташкенте
15:58 17.07.2021 (обновлено: 16:07 17.07.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно совместному заявлению, стороны намерены найти решение для укрепления взаимосвязи между регионами Центральной и Южной Азии через торговые, транспортные и энергетические связи.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Делегации C5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США) приняли совместное заявление о проведении международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая проходила в Ташкенте с 15 по 16 июля этого года.
Согласно документу, стороны намерены найти решение для укрепления взаимосвязи между регионами Центральной и Южной Азии через торговые, транспортные и энергетические связи.
Что планируется сделать для налаживания связей между странами ЦА и ЮА
модернизировать инфраструктуру и транзитный потенциал в Центральной Азии посредством инвестпроектов;
расширить региональное сотрудничество в поддержку трансграничных деловых связей и обменов между людьми;
улучшить взаимосвязанность и производительность энергетического сектора;
достичь и укрепить цели по адаптации к изменению климата, качеству воздуха и сотрудничеству в области водных ресурсов.
отстаивать права и свободы человека;
возрождать культурные и гуманитарные связи и вовлекать население во все усилия, направленные на устойчивое экономическое развитие региона;
сотрудничать в противодействии вызовам и угрозам региональной безопасности, процветанию и стабильности.
упростить торговые, транспортные и коммуникационные связи между Южной и Центральной Азией, в том числе через Афганистан.
Кроме того, участники заседания C5+1 подтвердили свою приверженность по созданию стабильных и благополучных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в Афганистане. К тому же центральноазиатские страны вместе с Америкой намерены развивать сотрудничество с афганским регионом в сферах безопасности, энергетики, экономики, торговли и культуры.