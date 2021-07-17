https://uz.sputniknews.ru/20210717/strany-tsa-i-ssha-podveli-itogi-mejdunarodnoy-konferentsii-v-tashkente-19721374.html

Страны ЦА и США подвели итоги международной конференции в Ташкенте

Страны ЦА и США подвели итоги международной конференции в Ташкенте

Согласно совместному заявлению, стороны намерены найти решение для укрепления взаимосвязи между регионами Центральной и Южной Азии через торговые, транспортные... 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T15:58+0500

2021-07-17T15:58+0500

2021-07-17T16:07+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

конференция

центральная азия

афганистан

узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Делегации C5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США) приняли совместное заявление о проведении международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая проходила в Ташкенте с 15 по 16 июля этого года.Согласно документу, стороны намерены найти решение для укрепления взаимосвязи между регионами Центральной и Южной Азии через торговые, транспортные и энергетические связи.Что планируется сделать для налаживания связей между странами ЦА и ЮАКроме того, участники заседания C5+1 подтвердили свою приверженность по созданию стабильных и благополучных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в Афганистане. К тому же центральноазиатские страны вместе с Америкой намерены развивать сотрудничество с афганским регионом в сферах безопасности, энергетики, экономики, торговли и культуры.

https://uz.sputniknews.ru/20210716/k-chemu-prishli-po-itogam-tashkentskoy-konferentsii---sovmestnoe-zayavlenie-19717063.html

центральная азия

афганистан

узбекистан

сша

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конференция, центральная азия, афганистан, узбекистан, сша