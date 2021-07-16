https://uz.sputniknews.ru/20210716/k-chemu-prishli-po-itogam-tashkentskoy-konferentsii---sovmestnoe-zayavlenie-19717063.html

К чему пришли по итогам ташкентской конференции - совместное заявление

К чему пришли по итогам ташкентской конференции - совместное заявление

Участники конференции договорились разработать проект специальной резолюции Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T19:34+0500

2021-07-16T19:34+0500

2021-07-16T19:34+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

мид узбекистана

мид рф

афганистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Главы МИД Центральной и Южной Азии, участвовавшие в Международной конференции 15 и 16 июля этого года приняли совместное заявление о развитии региональной взаимосвязанности.В документе подчеркнута важность всестороннего и последовательного развития связей во всех областях между этими государствами на принципах равноправия, взаимной помощи, уважения интересов друг друга в духе традиционной дружбы между народами двух регионов.Вместе с тем стороны сошлись во мнении, что необходимо продолжать наращивать сотрудничество в сферах экономики, инвестиций, энергетики и технологических инноваций, прежде всего в области "зеленых" технологий, и признали прогресс, наблюдающийся в реализации проектов и инициатив в этих сферах.Участники конференции договорились поощрять взаимодействие в вопросах развития и использования транзитно-логистического потенциала регионов Центральной и Южной Азии. Для этого будет расширена транспортно-коммуникационная инфраструктура, в соответствии с международными соглашениями и конвенциями, такими как TIR. С этой же целью планируется сформировать новые международные транспортные коридоры, открывающие удобные, коммерчески выгодные и безопасные пути к морским портам.Афганистан признан "региональным мостом", соединяющим Центральную и Южную Азии. В этой связи стороны договорились содействовать экономическому развитию ИРА посредством реализации общих региональных проектов в мирохозяйственных связях.Государства-участники договорились координировать усилия по внедрению перспективных цифровых платформ в сфере международной торговли, таможенного регулирования и транспорта, банковско-финансовой деятельности, а также здравоохранения, образования, науки и культуры. Так решено обеспечить кибербезопасность для всех.Отмечена также необходимость взаимного обмена опытом стран Центральной и Южной Азии по изучению, сохранению и укреплению историко-культурных, духовных и национальных ценностей. При этом важно формировать туристические маршруты, охватывающие историко-культурные центры стран двух регионов.Участники конференции готовы и далее содействовать укреплению добрососедских и дружественных отношений и взаимопонимания между народами, углублять связи в образовании, науке и технологиях, инновациях, туризме, культуре, искусстве, спорте.Вместе с тем, отметили на встрече, важно обмениваться опытом и вырабатывать меры по решению экологических вопросов и вопросов управления стихийными бедствиями, при этом также разрабатывая совместные инициативы, которые способствуют защите окружающей среды и экосистем;Стороны приветствовали разработку и подписание двусторонних и многосторонних документов, представляющих взаимный интерес и создающих условия для укрепления отношений между странами двух регионов.Представители государств-участников пришли к единому мнению о рассмотрении возможности совместной разработки проекта специальной резолюции Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.В Ташкенте подошла к концу Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В мероприятии приняли участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.

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