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Талибы намерены создать в Афганистане исламское правление
Талибы намерены создать в Афганистане исламское правление
В рамках межафганских переговоров в столице Катара, мулла Абдул Гани Барадар отметил, что талибы готовы быть открыты прогрессу только с учетом исламских... 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T16:59+0500
2021-07-17T16:59+0500
в мире
радикальное движение "талибан"
катар
афганистан
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Талибы в Дохе призвали организовать в Афганистане исламское правление. Об этом заявил глава делегации движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар (также известный как Барадар Ахунд) в рамках открытия межафганских переговоров в столице Катара, передает Sputnik Афганистан. В ходе мероприятия, стороны обсудили вопросы прекращения огня, создания переходного правительства и обмена пленными.По словам лидера делегатов, талибы намерены создать в стране "сильную независимую исламскую систему" и сохранить территориальную целостности.В своем выступлении Абдул Гани Бародар подчеркнул, что мир в Афганистане является основным залогом для процветания страны, но для этого каждый афганец должен переступить через свой эгоизм.Кроме того спикер отметил, талибы готовы быть открыты прогрессу только с учетом исламских ценностей и независимости республики. Талибы выступают противниками разжигания любой розни между афганцами, заключил Бародар Ахунд.* - организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/afgantsy-brosayut-doma-i-begut-ukrytie-iz-za-atak-talibana--video-19690703.html
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радикальное движение "талибан", катар, афганистан

Талибы намерены создать в Афганистане исламское правление

16:59 17.07.2021
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© Sputnik / Юлия Троицкая / Перейти в фотобанкМежафганские переговоры начались в Катаре
Межафганские переговоры начались в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Юлия Троицкая
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В рамках межафганских переговоров в столице Катара, мулла Абдул Гани Барадар отметил, что талибы готовы быть открыты прогрессу только с учетом исламских ценностей и независимости республики.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Талибы в Дохе призвали организовать в Афганистане исламское правление. Об этом заявил глава делегации движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар (также известный как Барадар Ахунд) в рамках открытия межафганских переговоров в столице Катара, передает Sputnik Афганистан.
© Sputnik / Юлия Троицкая / Перейти в фотобанкМежафганские переговоры начались в Катаре
Межафганские переговоры начались в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
Межафганские переговоры начались в Катаре
© Sputnik / Юлия Троицкая
/
Перейти в фотобанк
В ходе мероприятия, стороны обсудили вопросы прекращения огня, создания переходного правительства и обмена пленными.
По словам лидера делегатов, талибы намерены создать в стране "сильную независимую исламскую систему" и сохранить территориальную целостности.
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В своем выступлении Абдул Гани Бародар подчеркнул, что мир в Афганистане является основным залогом для процветания страны, но для этого каждый афганец должен переступить через свой эгоизм.
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Кроме того спикер отметил, талибы готовы быть открыты прогрессу только с учетом исламских ценностей и независимости республики. Талибы выступают противниками разжигания любой розни между афганцами, заключил Бародар Ахунд.
* - организация, запрещенная в России и ряде других стран.
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