https://uz.sputniknews.ru/20210717/taliby-namereny-sozdat-v-afganistane-islamskoe-pravlenie--19721801.html

Талибы намерены создать в Афганистане исламское правление

Талибы намерены создать в Афганистане исламское правление

В рамках межафганских переговоров в столице Катара, мулла Абдул Гани Барадар отметил, что талибы готовы быть открыты прогрессу только с учетом исламских... 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T16:59+0500

2021-07-17T16:59+0500

2021-07-17T16:59+0500

в мире

радикальное движение "талибан"

катар

афганистан

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Талибы в Дохе призвали организовать в Афганистане исламское правление. Об этом заявил глава делегации движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар (также известный как Барадар Ахунд) в рамках открытия межафганских переговоров в столице Катара, передает Sputnik Афганистан. В ходе мероприятия, стороны обсудили вопросы прекращения огня, создания переходного правительства и обмена пленными.По словам лидера делегатов, талибы намерены создать в стране "сильную независимую исламскую систему" и сохранить территориальную целостности.В своем выступлении Абдул Гани Бародар подчеркнул, что мир в Афганистане является основным залогом для процветания страны, но для этого каждый афганец должен переступить через свой эгоизм.Кроме того спикер отметил, талибы готовы быть открыты прогрессу только с учетом исламских ценностей и независимости республики. Талибы выступают противниками разжигания любой розни между афганцами, заключил Бародар Ахунд.* - организация, запрещенная в России и ряде других стран.

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радикальное движение "талибан", катар, афганистан