https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-djizake-podrostok-zarabotal-11-mln-sumov-sobrav-dengi-yakoby-na-lechenie-rebenka-19720714.html

В Джизаке подросток заработал 11 млн сумов, собрав деньги якобы на лечение ребенка

В Джизаке подросток заработал 11 млн сумов, собрав деньги якобы на лечение ребенка

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T13:22+0500

2021-07-17T13:22+0500

2021-07-17T13:26+0500

общество

джизакская область

подросток

благотворительность

мошенник

уголовный кодекс

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Джизакской области 19-летний подросток организовал фейковый сбор денег на помощь двухлетнему ребенку, получившему тяжелые ожоги, сообщает пресс-служба МВД.По данным силового ведомства, ранее житель Навоийской области открыл группу в Telegram для оказания материальной поддержки своему племяннику, получившему тяжелые ожоги. В мессенджере он разместил контактные данные для связи, реквизиты своей банковской карты и видео травмированного племянника.Позже неизвестный скопировал видеоматериалы с Telegram и разместил фальшивые объявления в ряде групп с просьбой о помощи. Однако он добавил свой номер пластиковой карты и телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушителем оказался 19-летний парень, проживающий в Пахтакорском районе Джизакской области.Отмечается, что подростку удалось заработать 11 миллионов сумов. Все денежные средства он использовал для собственных нужд.Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20190201/Tashkentskaya-shkolnitsa-instsenirovala-sobstvennoe-pokhischenie-10697018.html

https://uz.sputniknews.ru/20210513/zaderjana-uchenitsa-10-klassa-ukravshaya-24-mln-sumov-u-polzovateley-telegram-18708738.html

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джизакская область, подросток, благотворительность, мошенник, уголовный кодекс