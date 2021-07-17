https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-djizake-podrostok-zarabotal-11-mln-sumov-sobrav-dengi-yakoby-na-lechenie-rebenka-19720714.html
В Джизаке подросток заработал 11 млн сумов, собрав деньги якобы на лечение ребенка
В Джизаке подросток заработал 11 млн сумов, собрав деньги якобы на лечение ребенка
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T13:22+0500
2021-07-17T13:22+0500
2021-07-17T13:26+0500
общество
джизакская область
подросток
благотворительность
мошенник
уголовный кодекс
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Джизакской области 19-летний подросток организовал фейковый сбор денег на помощь двухлетнему ребенку, получившему тяжелые ожоги, сообщает пресс-служба МВД.По данным силового ведомства, ранее житель Навоийской области открыл группу в Telegram для оказания материальной поддержки своему племяннику, получившему тяжелые ожоги. В мессенджере он разместил контактные данные для связи, реквизиты своей банковской карты и видео травмированного племянника.Позже неизвестный скопировал видеоматериалы с Telegram и разместил фальшивые объявления в ряде групп с просьбой о помощи. Однако он добавил свой номер пластиковой карты и телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушителем оказался 19-летний парень, проживающий в Пахтакорском районе Джизакской области.Отмечается, что подростку удалось заработать 11 миллионов сумов. Все денежные средства он использовал для собственных нужд.Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20190201/Tashkentskaya-shkolnitsa-instsenirovala-sobstvennoe-pokhischenie-10697018.html
https://uz.sputniknews.ru/20210513/zaderjana-uchenitsa-10-klassa-ukravshaya-24-mln-sumov-u-polzovateley-telegram-18708738.html
джизакская область
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джизакская область, подросток, благотворительность, мошенник, уголовный кодекс
В Джизаке подросток заработал 11 млн сумов, собрав деньги якобы на лечение ребенка
13:22 17.07.2021 (обновлено: 13:26 17.07.2021)
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
В Джизакской области 19-летний подросток организовал фейковый сбор денег на помощь двухлетнему ребенку, получившему тяжелые ожоги, сообщает
пресс-служба МВД.
По данным силового ведомства, ранее житель Навоийской области открыл группу в Telegram для оказания материальной поддержки своему племяннику, получившему тяжелые ожоги. В мессенджере он разместил контактные данные для связи, реквизиты своей банковской карты и видео травмированного племянника.
Позже неизвестный скопировал видеоматериалы с Telegram и разместил фальшивые объявления в ряде групп с просьбой о помощи. Однако он добавил свой номер пластиковой карты и телефон.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушителем оказался 19-летний парень, проживающий в Пахтакорском районе Джизакской области.
Отмечается, что подростку удалось заработать 11 миллионов сумов. Все денежные средства он использовал для собственных нужд.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается.