https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-litseyax-uzbekistana-vstupitelnye-ekzameny-provedut-v-sentyabre--minvuz-19719816.html

В лицеях Узбекистана вступительные экзамены проведут в сентябре — Минвуз

В лицеях Узбекистана вступительные экзамены проведут в сентябре — Минвуз

Предварительный отбор и экзаменационные испытания перенесены в связи с запретом на проведение любых массовых мероприятий в республике. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T11:39+0500

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общество

лицей

вступительные экзамены

абитуриенты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В лицеях Узбекистана вступительные экзамены пройдут в сентябре из-за обострения эпидситуации в стране, сообщили в пресс-службе Минвуза.Предварительный отбор и экзаменационные испытания перенесены в связи с запретом на проведение любых массовых мероприятий в республике.По информации министерства, отборочные туры намечено провести в первой половине сентября.Официальная информация о точных сроках возобновления экзаменов будет опубликована позднее, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, отметили в высшем образовательном учреждении.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/vlasti-uzbekistana-planiruyut-otmenit-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19024396.html

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лицей, вступительные экзамены, абитуриенты, узбекистан