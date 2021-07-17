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В лицеях Узбекистана вступительные экзамены проведут в сентябре — Минвуз
В лицеях Узбекистана вступительные экзамены проведут в сентябре — Минвуз
Предварительный отбор и экзаменационные испытания перенесены в связи с запретом на проведение любых массовых мероприятий в республике. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T11:39+0500
2021-07-17T11:39+0500
общество
лицей
вступительные экзамены
абитуриенты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В лицеях Узбекистана вступительные экзамены пройдут в сентябре из-за обострения эпидситуации в стране, сообщили в пресс-службе Минвуза.Предварительный отбор и экзаменационные испытания перенесены в связи с запретом на проведение любых массовых мероприятий в республике.По информации министерства, отборочные туры намечено провести в первой половине сентября.Официальная информация о точных сроках возобновления экзаменов будет опубликована позднее, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, отметили в высшем образовательном учреждении.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/vlasti-uzbekistana-planiruyut-otmenit-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19024396.html
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лицей, вступительные экзамены, абитуриенты, узбекистан

В лицеях Узбекистана вступительные экзамены проведут в сентябре — Минвуз

11:39 17.07.2021
571
© Пресс-служба хокимията Бухарской областиАбитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены
Абитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© Пресс-служба хокимията Бухарской области
Предварительный отбор и экзаменационные испытания перенесены в связи с запретом на проведение любых массовых мероприятий в республике.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В лицеях Узбекистана вступительные экзамены пройдут в сентябре из-за обострения эпидситуации в стране, сообщили в пресс-службе Минвуза.
Предварительный отбор и экзаменационные испытания перенесены в связи с запретом на проведение любых массовых мероприятий в республике.
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
Общество
Власти Узбекистана планируют отменить вступительные экзамены в вузы
1 июня, 13:57
57016
По информации министерства, отборочные туры намечено провести в первой половине сентября.
Официальная информация о точных сроках возобновления экзаменов будет опубликована позднее, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, отметили в высшем образовательном учреждении.
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