https://uz.sputniknews.ru/20210718/kafe-i-restorany-smogut-rabotat-tolko-na-otkrytom-vozduxe--reshenie-spetskomissii-19724150.html

Кафе и рестораны смогут работать только на открытом воздухе — решение спецкомиссии

Кафе и рестораны смогут работать только на открытом воздухе — решение спецкомиссии

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой заведения общественного питания в Узбекистане переводятся на особый режим. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-18T00:01+0500

2021-07-18T00:01+0500

2021-07-18T01:03+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

кафе

ресторан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. С 20 июля текущего года предприятиям общественного питания — ресторанам, кафе, кухням и чайным домам будет разрешено работать только на открытом воздух. Режим работы сохранен в интервале с 8:00 до 20:00. Такое решение принял Минздрав республики с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции.Ранее, с 28 июня были введены дополнительные санитарные требования для объектов общественного питания. В частности им был установлен сокращенный график работы, а также предписывалось соблюдать половинную загрузку залов. Теперь такие заведеня смогут обслуживать клиентов только на открытых верандах или площадках.Помимо этого Узбекистан вводит обязательную вакцинацию для отельных категорий граждан, в том числе из сферы обслуживания и общественного питания.

https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-uzbekistane-vvoditsya-obyazatelnaya-vaktsinatsiya--kogo-i-kogda-doljny-privit-19723759.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, кафе, ресторан, узбекистан