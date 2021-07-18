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В Узбекистане вводится обязательная вакцинация — кого и когда должны привить
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210718/kafe-i-restorany-smogut-rabotat-tolko-na-otkrytom-vozduxe--reshenie-spetskomissii-19724150.html
Кафе и рестораны смогут работать только на открытом воздухе — решение спецкомиссии
Кафе и рестораны смогут работать только на открытом воздухе — решение спецкомиссии
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой заведения общественного питания в Узбекистане переводятся на особый режим. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T00:01+0500
2021-07-18T01:03+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
кафе
ресторан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. С 20 июля текущего года предприятиям общественного питания — ресторанам, кафе, кухням и чайным домам будет разрешено работать только на открытом воздух. Режим работы сохранен в интервале с 8:00 до 20:00. Такое решение принял Минздрав республики с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции.Ранее, с 28 июня были введены дополнительные санитарные требования для объектов общественного питания. В частности им был установлен сокращенный график работы, а также предписывалось соблюдать половинную загрузку залов. Теперь такие заведеня смогут обслуживать клиентов только на открытых верандах или площадках.Помимо этого Узбекистан вводит обязательную вакцинацию для отельных категорий граждан, в том числе из сферы обслуживания и общественного питания.
https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-uzbekistane-vvoditsya-obyazatelnaya-vaktsinatsiya--kogo-i-kogda-doljny-privit-19723759.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, кафе, ресторан, узбекистан

Кафе и рестораны смогут работать только на открытом воздухе — решение спецкомиссии

00:01 18.07.2021 (обновлено: 01:03 18.07.2021)
1752
© Рамиз БахтияровЛетняя веранда в кафе
Летняя веранда в кафе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2021
© Рамиз Бахтияров
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой заведения общественного питания в Узбекистане переводятся на особый режим.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. С 20 июля текущего года предприятиям общественного питания — ресторанам, кафе, кухням и чайным домам будет разрешено работать только на открытом воздух. Режим работы сохранен в интервале с 8:00 до 20:00.
Такое решение принял Минздрав республики с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Ранее, с 28 июня были введены дополнительные санитарные требования для объектов общественного питания. В частности им был установлен сокращенный график работы, а также предписывалось соблюдать половинную загрузку залов. Теперь такие заведеня смогут обслуживать клиентов только на открытых верандах или площадках.
Ветеринар держит в руках шприц с препаратом Карнивак-Ков от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
Общество
В Узбекистане вводится обязательная вакцинация — кого и когда должны привить
Вчера, 23:32
1458
37
Помимо этого Узбекистан вводит обязательную вакцинацию для отельных категорий граждан, в том числе из сферы обслуживания и общественного питания.
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