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https://uz.sputniknews.ru/20210718/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-angele-merkel-v-svyazi-s-navodneniem-na-zapade-germanii-19729806.html
Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии
Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии
В своем послании президент Узбекистана искренне посочувствовал семьям и близким погибших, а также всему народу ФРГ. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T17:43+0500
2021-07-18T17:43+0500
общество
соболезнования
ангела меркель
германия
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с катастрофическим наводнением на западе Германии, унесшим множество человеческих жизней. Об этом сообщает пресс-служба президента.В своем послании Мирзиёев выразил искреннее сочувствие семьям и близким погибших, а также всему народу Германии. Также лидер Узбекистана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Напомним: сильнейшее наводнение произошло в Германии 15 июля. Стихия разрушила дома и инфраструктуру. По данным немецкой полиции, погибли несколько десятков человек, без вести пропали около 1,3 тысячи граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20160530/2914185.html
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соболезнования, ангела меркель, германия, шавкат мирзиёев

Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии

17:43 18.07.2021
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© REUTERS / Wolfgang RattayДома на затопленной улице в Германии
Дома на затопленной улице в Германии - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
В своем послании президент Узбекистана искренне посочувствовал семьям и близким погибших, а также всему народу ФРГ.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с катастрофическим наводнением на западе Германии, унесшим множество человеческих жизней. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В своем послании Мирзиёев выразил искреннее сочувствие семьям и близким погибших, а также всему народу Германии. Также лидер Узбекистана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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Напомним: сильнейшее наводнение произошло в Германии 15 июля. Стихия разрушила дома и инфраструктуру. По данным немецкой полиции, погибли несколько десятков человек, без вести пропали около 1,3 тысячи граждан.
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