https://uz.sputniknews.ru/20210718/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-angele-merkel-v-svyazi-s-navodneniem-na-zapade-germanii-19729806.html
Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии
Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии
В своем послании президент Узбекистана искренне посочувствовал семьям и близким погибших, а также всему народу ФРГ. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T17:43+0500
2021-07-18T17:43+0500
2021-07-18T17:43+0500
общество
соболезнования
ангела меркель
германия
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/07/15953133_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ba34696b3631561ee53d0b1137f2778.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с катастрофическим наводнением на западе Германии, унесшим множество человеческих жизней. Об этом сообщает пресс-служба президента.В своем послании Мирзиёев выразил искреннее сочувствие семьям и близким погибших, а также всему народу Германии. Также лидер Узбекистана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Напомним: сильнейшее наводнение произошло в Германии 15 июля. Стихия разрушила дома и инфраструктуру. По данным немецкой полиции, погибли несколько десятков человек, без вести пропали около 1,3 тысячи граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20160530/2914185.html
германия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/07/15953133_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0111cd79096e9f28b750a2dbcd660365.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
соболезнования, ангела меркель, германия, шавкат мирзиёев
Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии
В своем послании президент Узбекистана искренне посочувствовал семьям и близким погибших, а также всему народу ФРГ.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с катастрофическим наводнением на западе Германии, унесшим множество человеческих жизней. Об этом сообщает
пресс-служба президента.
В своем послании Мирзиёев выразил искреннее сочувствие семьям и близким погибших, а также всему народу Германии. Также лидер Узбекистана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним: сильнейшее наводнение произошло
в Германии 15 июля. Стихия разрушила дома и инфраструктуру. По данным немецкой полиции, погибли несколько десятков человек, без вести пропали около 1,3 тысячи граждан.