https://uz.sputniknews.ru/20210718/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-angele-merkel-v-svyazi-s-navodneniem-na-zapade-germanii-19729806.html

Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии

Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии

В своем послании президент Узбекистана искренне посочувствовал семьям и близким погибших, а также всему народу ФРГ. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-18T17:43+0500

2021-07-18T17:43+0500

2021-07-18T17:43+0500

общество

соболезнования

ангела меркель

германия

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с катастрофическим наводнением на западе Германии, унесшим множество человеческих жизней. Об этом сообщает пресс-служба президента.В своем послании Мирзиёев выразил искреннее сочувствие семьям и близким погибших, а также всему народу Германии. Также лидер Узбекистана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Напомним: сильнейшее наводнение произошло в Германии 15 июля. Стихия разрушила дома и инфраструктуру. По данным немецкой полиции, погибли несколько десятков человек, без вести пропали около 1,3 тысячи граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20160530/2914185.html

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соболезнования, ангела меркель, германия, шавкат мирзиёев