https://uz.sputniknews.ru/20210718/uzbekistanskie-shkolniki-zanyali-prizovye-mesta-na-detskom-etnofestivale-v-bishkeke-19729271.html

Узбекистанские школьники заняли призовые места на детском этнофестивале в Бишкеке

Узбекистанские школьники заняли призовые места на детском этнофестивале в Бишкеке

Творческий конкурс "Иссык-Куль собирает друзей - 2021" прошел в столице Кыргызстана. В мероприятии приняли участие воспитанники школ "Баркамол авлод"... 18.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-18T15:51+0500

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2021-07-18T15:51+0500

культура

фестиваль

министерство народного образования узбекистана

узбекистанцы

бишкек

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ученики детской школы "Баркамол авлод" (Гармоничное поколение) заняли почетные места на творческом конкурсе в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования (МНО) Узбекистана.Детский этнофестиваль искусств "Иссык-Куль собирает друзей - 2021" прошел в столице Кыргызстана. В мероприятии приняли участие воспитанники школ "Баркамол авлод" Самаркандской области. Согласно информации министерства, в номинации "Эстрадное пение" первое место заняла ученица детской школы "Баркамол авлод" Нарпайского района Мадинабону Бунёдова.Кроме того, в номинации "Народный танец" учащиеся школы "Баркамол авлод" Самаркандской области стали обладателями трех призовых мест. Напомним: в начале июня этого года молодые дарования из Ферганской области заняли призовые места на международном музыкальном фестивале "Золотая пчелка" в Беларуси. В конкурсе принимали участие свыше 400 детей из 10 различных стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20170713/uzbekistanci-deti-etnofestival-kirgiziya-5811594.html

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фестиваль, министерство народного образования узбекистана, узбекистанцы, бишкек