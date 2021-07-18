https://uz.sputniknews.ru/20210718/uzbekistanskie-shkolniki-zanyali-prizovye-mesta-na-detskom-etnofestivale-v-bishkeke-19729271.html
Узбекистанские школьники заняли призовые места на детском этнофестивале в Бишкеке
Узбекистанские школьники заняли призовые места на детском этнофестивале в Бишкеке
Творческий конкурс "Иссык-Куль собирает друзей - 2021" прошел в столице Кыргызстана. В мероприятии приняли участие воспитанники школ "Баркамол авлод"... 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T15:51+0500
2021-07-18T15:51+0500
2021-07-18T15:51+0500
культура
фестиваль
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узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ученики детской школы "Баркамол авлод" (Гармоничное поколение) заняли почетные места на творческом конкурсе в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования (МНО) Узбекистана.Детский этнофестиваль искусств "Иссык-Куль собирает друзей - 2021" прошел в столице Кыргызстана. В мероприятии приняли участие воспитанники школ "Баркамол авлод" Самаркандской области. Согласно информации министерства, в номинации "Эстрадное пение" первое место заняла ученица детской школы "Баркамол авлод" Нарпайского района Мадинабону Бунёдова.Кроме того, в номинации "Народный танец" учащиеся школы "Баркамол авлод" Самаркандской области стали обладателями трех призовых мест. Напомним: в начале июня этого года молодые дарования из Ферганской области заняли призовые места на международном музыкальном фестивале "Золотая пчелка" в Беларуси. В конкурсе принимали участие свыше 400 детей из 10 различных стран мира.
https://uz.sputniknews.ru/20170713/uzbekistanci-deti-etnofestival-kirgiziya-5811594.html
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фестиваль, министерство народного образования узбекистана, узбекистанцы, бишкек
Узбекистанские школьники заняли призовые места на детском этнофестивале в Бишкеке
Творческий конкурс "Иссык-Куль собирает друзей - 2021" прошел в столице Кыргызстана. В мероприятии приняли участие воспитанники школ "Баркамол авлод" Самаркандской области.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Ученики детской школы "Баркамол авлод" (Гармоничное поколение) заняли почетные места на творческом конкурсе в Бишкеке. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства народного образования (МНО) Узбекистана.
Детский этнофестиваль искусств "Иссык-Куль собирает друзей - 2021" прошел в столице Кыргызстана. В мероприятии приняли участие воспитанники школ "Баркамол авлод" Самаркандской области.
Согласно информации министерства, в номинации "Эстрадное пение" первое место заняла ученица детской школы "Баркамол авлод" Нарпайского района Мадинабону Бунёдова.
Кроме того, в номинации "Народный танец" учащиеся школы "Баркамол авлод" Самаркандской области стали обладателями трех призовых мест.
Напомним: в начале июня этого года молодые дарования из Ферганской области заняли
призовые места на международном музыкальном фестивале "Золотая пчелка" в Беларуси. В конкурсе принимали участие свыше 400 детей из 10 различных стран мира.