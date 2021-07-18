https://uz.sputniknews.ru/20210718/v-tashkente-skonchalsya-xokim-almazarskogo-rayona-19726593.html

В Ташкенте скончался хоким Алмазарского района

В Ташкенте скончался хоким Алмазарского района

Абдумажид Муллажанов ушел из жизни на 52-м году. В столичном хокимияте не назвали причину его смерти. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

хокимият ташкента

скончался

хоким

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Глава Алмазарского района столицы Абдумажид Муллажанов, занимавший данный пост с января 2021 года, ушел из жизни на 52-м году. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.Муллажанов родился в 1970 году в Сырдарьинской области. В 1996 году он окончил Ташкентский государственный юридический институт. В течение всей своей трудовой деятельности работал на ответственных и руководящих должностях.С 2019 года по январь 2021 года занимал пост начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел по Алмазарскому району Ташкента.В столичном хокимияте не назвали причину смерти Муллажанова.

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