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В Ташкенте скончался хоким Алмазарского района
В Ташкенте скончался хоким Алмазарского района
Абдумажид Муллажанов ушел из жизни на 52-м году. В столичном хокимияте не назвали причину его смерти. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T11:01+0500
2021-07-18T11:01+0500
общество
хокимият ташкента
скончался
хоким
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Глава Алмазарского района столицы Абдумажид Муллажанов, занимавший данный пост с января 2021 года, ушел из жизни на 52-м году. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.Муллажанов родился в 1970 году в Сырдарьинской области. В 1996 году он окончил Ташкентский государственный юридический институт. В течение всей своей трудовой деятельности работал на ответственных и руководящих должностях.С 2019 года по январь 2021 года занимал пост начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел по Алмазарскому району Ташкента.В столичном хокимияте не назвали причину смерти Муллажанова.
https://uz.sputniknews.ru/20200929/Skonchalsya-khokim-Khanabada-Musakhon-Mamadaliev-15081994.html
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хокимият ташкента, скончался, хоким

В Ташкенте скончался хоким Алмазарского района

11:01 18.07.2021
1123
© Хокимият ТашкентаАбдумажид Муллажанов
Абдумажид Муллажанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2021
© Хокимият Ташкента
Абдумажид Муллажанов ушел из жизни на 52-м году. В столичном хокимияте не назвали причину его смерти.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Глава Алмазарского района столицы Абдумажид Муллажанов, занимавший данный пост с января 2021 года, ушел из жизни на 52-м году. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.
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С 2019 года по январь 2021 года занимал пост начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел по Алмазарскому району Ташкента.
В столичном хокимияте не назвали причину смерти Муллажанова.
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