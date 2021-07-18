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В Якутию дополнительно направлены два спецсамолёта для устранения природных пожаров
В Якутию дополнительно направлены два спецсамолёта для устранения природных пожаров
В регионе зафиксировано 187 очагов возгорания. Аэромобильная группировка специалистов МЧС России задействована для защиты населенных пунктов. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T19:09+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Для ликвидации природных пожаров в Якутию дополнительно направлены два самолёта Бе-200ЧС в связи с ухудшением обстановки, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы."В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону", - информировали в ведомстве. Отмечается, что сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов. Здесь зафиксировано 187 очагов природных пожаров. Аэромобильная группировка специалистов МЧС России задействована для защиты населенных пунктов.
https://uz.sputniknews.ru/20191224/Spasateli-v-Avstralii-snyali-video-iz-epicentra-lesnogo-pozhara-13093136.html
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якутия, пожар, мчс россии

В Якутию дополнительно направлены два спецсамолёта для устранения природных пожаров

19:09 18.07.2021
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© REUTERS / Mike HutchingsТушение природного пожара в Кейптауне
Тушение природного пожара в Кейптауне - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2021
© REUTERS / Mike Hutchings
В регионе зафиксировано 187 очагов возгорания. Аэромобильная группировка специалистов МЧС России задействована для защиты населенных пунктов.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Для ликвидации природных пожаров в Якутию дополнительно направлены два самолёта Бе-200ЧС в связи с ухудшением обстановки, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону", - информировали в ведомстве.
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Отмечается, что сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов. Здесь зафиксировано 187 очагов природных пожаров. Аэромобильная группировка специалистов МЧС России задействована для защиты населенных пунктов.
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