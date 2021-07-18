https://uz.sputniknews.ru/20210718/v-yakutiyu-dopolnitelno-napravleny-dva-spetssamolyota-dlya-ustraneniya-prirodnyx-pojarov-19730573.html

В Якутию дополнительно направлены два спецсамолёта для устранения природных пожаров

В Якутию дополнительно направлены два спецсамолёта для устранения природных пожаров

В регионе зафиксировано 187 очагов возгорания. Аэромобильная группировка специалистов МЧС России задействована для защиты населенных пунктов. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-18T19:09+0500

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пожар

мчс россии

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Для ликвидации природных пожаров в Якутию дополнительно направлены два самолёта Бе-200ЧС в связи с ухудшением обстановки, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы."В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону", - информировали в ведомстве. Отмечается, что сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов. Здесь зафиксировано 187 очагов природных пожаров. Аэромобильная группировка специалистов МЧС России задействована для защиты населенных пунктов.

https://uz.sputniknews.ru/20191224/Spasateli-v-Avstralii-snyali-video-iz-epicentra-lesnogo-pozhara-13093136.html

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якутия, пожар, мчс россии