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Когда закончится пандемия СOVID-19 — рассказал вирусолог Викулов
Когда закончится пандемия СOVID-19 — рассказал вирусолог Викулов
ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса. Однако можно ли вообще поделить пандемию на волны? 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T13:40+0500
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Настолько ли страшен индийский дельта-штамм СOVID-19, как о нем говорят? Стоит ли опасаться появления новых мутаций?В беседе со Sputnik глава Научного инфоцентра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал о всплеске коронавируса, прививках и антиваксерах. Между тем в Минздраве РФ сообщили, что COVID-19 стал распространяться намного быстрее: так, если раньше поражение легких развивалось к 6-7 суткам, то теперь к 3-4.Заболевание у пациентов также протекает быстрее.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/covid-19--iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-19467901.html
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пандемия, коронавирус covid-19, мультимедиа

Когда закончится пандемия СOVID-19 — рассказал вирусолог Викулов

13:40 19.07.2021
2527
© Sputnik
ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса. Однако можно ли вообще поделить пандемию на волны?
Настолько ли страшен индийский дельта-штамм СOVID-19, как о нем говорят? Стоит ли опасаться появления новых мутаций?
В беседе со Sputnik глава Научного инфоцентра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал о всплеске коронавируса, прививках и антиваксерах.
Между тем в Минздраве РФ сообщили, что COVID-19 стал распространяться намного быстрее: так, если раньше поражение легких развивалось к 6-7 суткам, то теперь к 3-4.
Заболевание у пациентов также протекает быстрее.
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