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Боец MMA Мурод Хантураев погиб в автокатастрофе
Боец MMA Мурод Хантураев погиб в автокатастрофе
Спортсмен разбился на своем личном BMW X5, автомобиль вылетел с трассы. Хантураев скончался на месте. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T13:21+0500
2021-07-19T15:00+0500
происшествия
погиб
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана боец Мурод Хантураев, известный миру как "азиатский медведь", скончался в ДТП, сообщили в пресс-службе УВД Ташкентской области.В ГУБДД заявили, трагедия произошла примерно в 11.30 по местному времени в Бостанлыкском районе Ташкентской области по дороге, ведущей к зоне отдыха "Чарвак". Спортсмен был за рулем своего BMW X5 и, столкнувшись с Lacetti, не справился с управлением, вылетел на огромной скорости с трассы.В результате аварии Мурод Хантураев скончался на месте. Четвертого июля ему исполнилось 34 года. Пассажир, который также находился в салоне BMW, госпитализирован.В конце 2018 года на Мурода Хантураева напали, с тех пор он не участвовал в боях. Позже его отец заявлял, что сын может покинуть профессиональный спорт из-за полученных травм.В отношении семи нападавших суд вынес приговор — лишение свободы сроком от трех лет до шести лет и трех месяцев.В сентябре 2019 года Мурод Хантураев вернулся на ринг в рамках VIII Открытого чемпионата Азии и всего за 25 секунд нокаутировал российского спортсмена Евгения Мякинкина.В "Инстаграме" спортсмена указано, что он является чемпионом мира по муай-таю и рукопашному бою, чемпионом Азии по универсальному бою и чемпионом Узбекистана по дзюдо. В его активе также мировой рекорд по преодолению препятствий.
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погиб, спортсмен

Боец MMA Мурод Хантураев погиб в автокатастрофе

13:21 19.07.2021 (обновлено: 15:00 19.07.2021)
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© Instagram / khanturaev_teamБоец ММА Мурод Хантураев
Боец ММА Мурод Хантураев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© Instagram / khanturaev_team
Спортсмен разбился на своем личном BMW X5, автомобиль вылетел с трассы. Хантураев скончался на месте.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана боец Мурод Хантураев, известный миру как "азиатский медведь", скончался в ДТП, сообщили в пресс-службе УВД Ташкентской области.
В ГУБДД заявили, трагедия произошла примерно в 11.30 по местному времени в Бостанлыкском районе Ташкентской области по дороге, ведущей к зоне отдыха "Чарвак". Спортсмен был за рулем своего BMW X5 и, столкнувшись с Lacetti, не справился с управлением, вылетел на огромной скорости с трассы.
В результате аварии Мурод Хантураев скончался на месте. Четвертого июля ему исполнилось 34 года. Пассажир, который также находился в салоне BMW, госпитализирован.
© Пресс-служба УВД Ташкентской областиАвтомобиль, в котором находился боец ММА Мурод Хантураев
Автомобиль, в котором находился боец ММА Мурод Хантураев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
Автомобиль, в котором находился боец ММА Мурод Хантураев
© Пресс-служба УВД Ташкентской области
В конце 2018 года на Мурода Хантураева напали, с тех пор он не участвовал в боях. Позже его отец заявлял, что сын может покинуть профессиональный спорт из-за полученных травм.
В отношении семи нападавших суд вынес приговор — лишение свободы сроком от трех лет до шести лет и трех месяцев.
В сентябре 2019 года Мурод Хантураев вернулся на ринг в рамках VIII Открытого чемпионата Азии и всего за 25 секунд нокаутировал российского спортсмена Евгения Мякинкина.
В "Инстаграме" спортсмена указано, что он является чемпионом мира по муай-таю и рукопашному бою, чемпионом Азии по универсальному бою и чемпионом Узбекистана по дзюдо. В его активе также мировой рекорд по преодолению препятствий.
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