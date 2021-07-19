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НОК требует отстранить генсекретаря ФПУ из-за скандала с узбекскими пловцами
НОК требует отстранить генсекретаря ФПУ из-за скандала с узбекскими пловцами
НОК, а также Совет ветеранов спорта Узбекистана осудили нарушения установленных правил проведения соревнований и будут требовать от всех федераций и других... 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T10:52+0500
2021-07-19T10:52+0500
2021-07-19T11:00+0500
общество
олимпийские игры в токио
олимпиада-2020
национальный олимпийский комитет узбекистана
спортсмен
спорт
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) требует временно отстранить от должности генерального секретаря Федерации плавания Узбекистана (ФПУ) Алишера Ганиева.Соответствующее указание НОК дал президиуму ФПУ. Кроме того, олимпийский комитет потребовал организовать рабочую группу с привлечением специалистов Минтуризма и спорта, НОК, Совета ветеранов спорта и ФПУ по расследованию дела, связанного с недопуском узбекских пловцов к Олимпиаде. Напомним: ранее Международная федерация плавания (FINA) не признала результаты открытых лицензионных чемпионатов Узбекистана. Нескольких спортсменов заподозрили в обмане во время ташкентского отборочного турнира. Со слов Ганиева, каких-либо официальных писем FINA по этому поводу в Ташкент не направляла. Между тем ФПУ не раз обращалась в FINA за разъяснениями по поводу предоставленной информации. Также было подано заявление в Спортивный арбитражный суд (САS).В итоге FINA выдала лицензии на Олимпиаду только двум узбекским пловцам — Хуршиджону Турсунову и Наталье Критининой — на основе проекта Universal Placе.НОК потребовал от ФПУ попросить FINA предоставить материалы, связанные с нарушениями проведения лицензионных, открытых чемпионатов Узбекистана, "чтобы дать правовую оценку".
https://uz.sputniknews.ru/20210716/nok-uzbekistana-prokommentiroval-skandal-s-federatsiey-plavaniya-i-nedopuskom-plovtsov-na-oi-19718714.html
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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, национальный олимпийский комитет узбекистана, спортсмен, спорт
НОК требует отстранить генсекретаря ФПУ из-за скандала с узбекскими пловцами
10:52 19.07.2021 (обновлено: 11:00 19.07.2021)
НОК, а также Совет ветеранов спорта Узбекистана осудили нарушения установленных правил проведения соревнований и будут требовать от всех федераций и других спортивных организаций справедливости.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Национальный олимпийский комитет (НОК) требует
временно отстранить от должности генерального секретаря Федерации плавания Узбекистана (ФПУ) Алишера Ганиева.
Соответствующее указание НОК дал президиуму ФПУ.
Кроме того, олимпийский комитет потребовал организовать рабочую группу с привлечением специалистов Минтуризма и спорта, НОК, Совета ветеранов спорта и ФПУ по расследованию дела, связанного с недопуском узбекских пловцов к Олимпиаде.
Напомним: ранее Международная федерация плавания (FINA) не признала результаты открытых лицензионных чемпионатов Узбекистана. Нескольких спортсменов заподозрили в обмане во время ташкентского отборочного турнира.
Со слов Ганиева, каких-либо официальных писем FINA по этому поводу в Ташкент не направляла. Между тем ФПУ не раз обращалась в FINA за разъяснениями по поводу предоставленной информации.
Также было подано заявление в Спортивный арбитражный суд (САS).
В итоге FINA выдала лицензии на Олимпиаду только двум узбекским пловцам — Хуршиджону Турсунову и Наталье Критининой — на основе проекта Universal Placе.
"НОК, а также Совет ветеранов спорта Узбекистана официально заявляют что категорически осуждают нарушения установленных правил и норм, не соответствующих принципам олимпизма и спорта, правил проведения соревнований и будут требовать от всех федераций и других спортивных организаций соблюдения всех норм и требований, утвержденных положений", — говорится в заявлении.
НОК потребовал от ФПУ попросить FINA предоставить материалы, связанные с нарушениями проведения лицензионных, открытых чемпионатов Узбекистана, "чтобы дать правовую оценку".