https://uz.sputniknews.ru/20210719/nok-trebuet-otstranit-gensekretarya-fpu-iz-za-skandala-s-uzbekskimi-plovtsami-19732839.html

НОК требует отстранить генсекретаря ФПУ из-за скандала с узбекскими пловцами

НОК требует отстранить генсекретаря ФПУ из-за скандала с узбекскими пловцами

НОК, а также Совет ветеранов спорта Узбекистана осудили нарушения установленных правил проведения соревнований и будут требовать от всех федераций и других... 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T10:52+0500

2021-07-19T10:52+0500

2021-07-19T11:00+0500

общество

олимпийские игры в токио

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национальный олимпийский комитет узбекистана

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спорт

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) требует временно отстранить от должности генерального секретаря Федерации плавания Узбекистана (ФПУ) Алишера Ганиева.Соответствующее указание НОК дал президиуму ФПУ. Кроме того, олимпийский комитет потребовал организовать рабочую группу с привлечением специалистов Минтуризма и спорта, НОК, Совета ветеранов спорта и ФПУ по расследованию дела, связанного с недопуском узбекских пловцов к Олимпиаде. Напомним: ранее Международная федерация плавания (FINA) не признала результаты открытых лицензионных чемпионатов Узбекистана. Нескольких спортсменов заподозрили в обмане во время ташкентского отборочного турнира. Со слов Ганиева, каких-либо официальных писем FINA по этому поводу в Ташкент не направляла. Между тем ФПУ не раз обращалась в FINA за разъяснениями по поводу предоставленной информации. Также было подано заявление в Спортивный арбитражный суд (САS).В итоге FINA выдала лицензии на Олимпиаду только двум узбекским пловцам — Хуршиджону Турсунову и Наталье Критининой — на основе проекта Universal Placе.НОК потребовал от ФПУ попросить FINA предоставить материалы, связанные с нарушениями проведения лицензионных, открытых чемпионатов Узбекистана, "чтобы дать правовую оценку".

https://uz.sputniknews.ru/20210716/nok-uzbekistana-prokommentiroval-skandal-s-federatsiey-plavaniya-i-nedopuskom-plovtsov-na-oi-19718714.html

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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, национальный олимпийский комитет узбекистана, спортсмен, спорт