https://uz.sputniknews.ru/20210719/otabek-umarov-pochtil-pamyat-muroda-xanturaeva-19746063.html
Отабек Умаров почтил память Мурода Хантураева — видео
Отабек Умаров почтил память Мурода Хантураева — видео
Вице-президент Олимпийского совета Азии, опубликовал в сторис социальной сети Instagram черно-бело видео из архивных кадров о бойце ММА. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T22:09+0500
2021-07-19T22:09+0500
2021-07-19T22:24+0500
общество
погиб
спортсмен
авария
дтп
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Отабек Умаров выразил соболезнования в связи с гибелью бойца MMA Мурода Хантураева в автокатастрофе. Вице-президент Олимпийского совета Азии опубликовал в сторис социальной сети Instagram черно-бело видео из архивных кадров, на которых запечатлен Хантураев в разные годы своей карьеры. Трагедия произошла сегодня в понедельник в Бостанлыкском районе Ташкентской области в 12.30 про местному времени. Спортсмен был за рулем своего BMW X5. Он столкнулся с Lacetti и вылетел на огромной скорости за пределы трассы. Хантураев скончался на месте происшествия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погиб, спортсмен, авария, дтп
Отабек Умаров почтил память Мурода Хантураева — видео
22:09 19.07.2021 (обновлено: 22:24 19.07.2021)
Вице-президент Олимпийского совета Азии, опубликовал в сторис социальной сети Instagram черно-бело видео из архивных кадров о бойце ММА.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Отабек Умаров выразил соболезнования в связи с гибелью бойца MMA Мурода Хантураева в автокатастрофе.
Вице-президент Олимпийского совета Азии опубликовал в сторис социальной сети Instagram
черно-бело видео из архивных кадров, на которых запечатлен Хантураев в разные годы своей карьеры.
Трагедия произошла
сегодня в понедельник в Бостанлыкском районе Ташкентской области в 12.30 про местному времени. Спортсмен был за рулем своего BMW X5. Он столкнулся с Lacetti и вылетел на огромной скорости за пределы трассы. Хантураев скончался на месте происшествия.