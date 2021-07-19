https://uz.sputniknews.ru/20210719/otabek-umarov-pochtil-pamyat-muroda-xanturaeva-19746063.html

Отабек Умаров почтил память Мурода Хантураева — видео

Отабек Умаров почтил память Мурода Хантураева — видео

Вице-президент Олимпийского совета Азии, опубликовал в сторис социальной сети Instagram черно-бело видео из архивных кадров о бойце ММА. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

погиб

спортсмен

авария

дтп

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Отабек Умаров выразил соболезнования в связи с гибелью бойца MMA Мурода Хантураева в автокатастрофе. Вице-президент Олимпийского совета Азии опубликовал в сторис социальной сети Instagram черно-бело видео из архивных кадров, на которых запечатлен Хантураев в разные годы своей карьеры. Трагедия произошла сегодня в понедельник в Бостанлыкском районе Ташкентской области в 12.30 про местному времени. Спортсмен был за рулем своего BMW X5. Он столкнулся с Lacetti и вылетел на огромной скорости за пределы трассы. Хантураев скончался на месте происшествия.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погиб, спортсмен, авария, дтп