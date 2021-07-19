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Отабек Умаров почтил память Мурода Хантураева — видео
Отабек Умаров почтил память Мурода Хантураева — видео
Вице-президент Олимпийского совета Азии, опубликовал в сторис социальной сети Instagram черно-бело видео из архивных кадров о бойце ММА. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Отабек Умаров выразил соболезнования в связи с гибелью бойца MMA Мурода Хантураева в автокатастрофе. Вице-президент Олимпийского совета Азии опубликовал в сторис социальной сети Instagram черно-бело видео из архивных кадров, на которых запечатлен Хантураев в разные годы своей карьеры. Трагедия произошла сегодня в понедельник в Бостанлыкском районе Ташкентской области в 12.30 про местному времени. Спортсмен был за рулем своего BMW X5. Он столкнулся с Lacetti и вылетел на огромной скорости за пределы трассы. Хантураев скончался на месте происшествия.
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погиб, спортсмен, авария, дтп

Отабек Умаров почтил память Мурода Хантураева — видео

22:09 19.07.2021 (обновлено: 22:24 19.07.2021)
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Вице-президент Олимпийского совета Азии, опубликовал в сторис социальной сети Instagram черно-бело видео из архивных кадров о бойце ММА.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Отабек Умаров выразил соболезнования в связи с гибелью бойца MMA Мурода Хантураева в автокатастрофе.
Вице-президент Олимпийского совета Азии опубликовал в сторис социальной сети Instagram черно-бело видео из архивных кадров, на которых запечатлен Хантураев в разные годы своей карьеры.
Трагедия произошла сегодня в понедельник в Бостанлыкском районе Ташкентской области в 12.30 про местному времени. Спортсмен был за рулем своего BMW X5. Он столкнулся с Lacetti и вылетел на огромной скорости за пределы трассы. Хантураев скончался на месте происшествия.
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