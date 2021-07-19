https://uz.sputniknews.ru/20210719/peklo-vozvraschaetsya-v-uzbekistan-snova-prishla-jara-do-40-19731578.html
Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44
Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44
Кратковременные дожди и грозы возможны в понедельник лишь в горных районах страны. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T09:32+0500
2021-07-19T09:32+0500
2021-07-19T12:48+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
прогноз
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19731701_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_089d35b7541329c48c55ef0971ef8d61.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.В большинство регионов республики вернется жара. Так, в Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и Каракалпакстане днем воздух прогреется до 35-40 градусов.Ожидается небольшая переменная облачность. Осадков не будет. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях в понедельник и вторник термометры покажут 31-36 градусов, в среду и четверг — 33-38 градусов. Осадков также не выпадет. Ожидается небольшая переменная облачность.К пятнице температура в Узбекистане поднимется до 42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до 44 градусов. В горных районах в понедельник возможны кратковременные дожди и грозы. Однако уже со вторника будет сухо и облачно. Температура днем установится в пределах 22-27 градусов.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19731701_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9228fd7736e2569f0571ed4d499cf337.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды, узгидромет, прогноз, узбекистан
Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44
09:32 19.07.2021 (обновлено: 12:48 19.07.2021)
Кратковременные дожди и грозы возможны в понедельник лишь в горных районах страны.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Синоптики рассказали
о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.
В большинство регионов республики вернется жара. Так, в Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и Каракалпакстане днем воздух прогреется до 35-40 градусов.
Ожидается небольшая переменная облачность. Осадков не будет.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях днем установится 34-39 градусов. Дождей также не будет. Ожидается небольшая переменная облачность.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях в понедельник и вторник термометры покажут 31-36 градусов, в среду и четверг — 33-38 градусов.
Осадков также не выпадет. Ожидается небольшая переменная облачность.
К пятнице температура в Узбекистане поднимется
до 42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до 44 градусов.
В горных районах в понедельник возможны кратковременные дожди и грозы. Однако уже со вторника будет сухо и облачно. Температура днем установится в пределах 22-27 градусов.