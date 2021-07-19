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Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44

Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44

Кратковременные дожди и грозы возможны в понедельник лишь в горных районах страны. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T09:32+0500

2021-07-19T09:32+0500

2021-07-19T12:48+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.В большинство регионов республики вернется жара. Так, в Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и Каракалпакстане днем воздух прогреется до 35-40 градусов.Ожидается небольшая переменная облачность. Осадков не будет. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях в понедельник и вторник термометры покажут 31-36 градусов, в среду и четверг — 33-38 градусов. Осадков также не выпадет. Ожидается небольшая переменная облачность.К пятнице температура в Узбекистане поднимется до 42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до 44 градусов. В горных районах в понедельник возможны кратковременные дожди и грозы. Однако уже со вторника будет сухо и облачно. Температура днем установится в пределах 22-27 градусов.

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