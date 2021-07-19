Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210719/peklo-vozvraschaetsya-v-uzbekistan-snova-prishla-jara-do-40-19731578.html
Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44
Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44
Кратковременные дожди и грозы возможны в понедельник лишь в горных районах страны. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T09:32+0500
2021-07-19T12:48+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
прогноз
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19731701_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_089d35b7541329c48c55ef0971ef8d61.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.В большинство регионов республики вернется жара. Так, в Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и Каракалпакстане днем воздух прогреется до 35-40 градусов.Ожидается небольшая переменная облачность. Осадков не будет. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях в понедельник и вторник термометры покажут 31-36 градусов, в среду и четверг — 33-38 градусов. Осадков также не выпадет. Ожидается небольшая переменная облачность.К пятнице температура в Узбекистане поднимется до 42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до 44 градусов. В горных районах в понедельник возможны кратковременные дожди и грозы. Однако уже со вторника будет сухо и облачно. Температура днем установится в пределах 22-27 градусов.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19731701_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9228fd7736e2569f0571ed4d499cf337.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды, узгидромет, прогноз, узбекистан

Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44

09:32 19.07.2021 (обновлено: 12:48 19.07.2021)
5296
© СС0 / Unsplash / Zuyet AwarmatikХива, Узбекистан
Хива, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© СС0 / Unsplash / Zuyet Awarmatik
Кратковременные дожди и грозы возможны в понедельник лишь в горных районах страны.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.
В большинство регионов республики вернется жара. Так, в Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и Каракалпакстане днем воздух прогреется до 35-40 градусов.
Ожидается небольшая переменная облачность. Осадков не будет.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях днем установится 34-39 градусов. Дождей также не будет. Ожидается небольшая переменная облачность.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях в понедельник и вторник термометры покажут 31-36 градусов, в среду и четверг — 33-38 градусов.
Осадков также не выпадет. Ожидается небольшая переменная облачность.
К пятнице температура в Узбекистане поднимется до 42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до 44 градусов.
В горных районах в понедельник возможны кратковременные дожди и грозы. Однако уже со вторника будет сухо и облачно. Температура днем установится в пределах 22-27 градусов.
Надувной утенок в бассейне - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Общество
Как быстро охладиться в жару: 5 лайфхаков на лето
4 июня, 12:56
1692
600011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"
15:30В хокимияте Ташкентской области назначен новый руководитель центра ИКТ
15:20Узбекистан отменил рейсы по маршруту Ташкент — Тель-Авив
14:47Власти Таджикистана вернули на родину афганских беженцев
13:40Когда закончится пандемия СOVID-19 — рассказал вирусолог Викулов
13:21Боец MMA Мурод Хантураев погиб в автокатастрофе
13:08Энергетическая хартия поддержала реформы Узбекистана по наращиванию энергоэффективности
12:40В Управлении мусульман опровергли слухи о проблемах со здоровьем у муфтия Алимова
12:09Европа требует от России необычной любви через суд
12:03Талибы и правительство Афганистана не договорились о перемирии
11:32Узбекистан установил новый антирекорд в 2021 году по числу заболевших COVID-19
11:12Гондурас победил Германию. И это только начало чудес
10:52НОК требует отстранить генсекретаря ФПУ из-за скандала с узбекскими пловцами
10:16Узбекистан вспоминает русский язык и готовится ставить русскую АЭС
10:05"Покатушки" на крыше Spark: в Ташкенте наказали безбашенных тиктокеров — видео
09:48Сколько узбекских мигрантов уехало работать в Россию с начала года
09:32Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44
09:12Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео
ВчераВ Малайзии тысячи ASIC-майнеров стоимостью $1,25 млн беспощадно сровняли с землей
ВчераВ Якутию дополнительно направлены два спецсамолёта для устранения природных пожаров