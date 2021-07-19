https://uz.sputniknews.ru/20210719/uzbekistan-ustanovil-novyy-antirekord-v-2021-godu-po-chislu-zabolevshix-covid-19-19733603.html

Узбекистан установил новый антирекорд в 2021 году по числу заболевших COVID-19

Узбекистан установил новый антирекорд в 2021 году по числу заболевших COVID-19

На днях в республике ввели обязательную вакцинацию. Данные меры были приняты по рекомендации ВОЗ и в связи с распространением коронавируса в стране. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T11:32+0500

2021-07-19T11:32+0500

2021-07-19T11:37+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 585 — это новый антирекорд в 2021 году, общее число достигло 119 973.Об этом сообщили в Минздраве республики.В ведомстве добавили, что предыдущий антирекорд — 546 новых случаев — был установлен 26 июня.По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 114 865. В воскресенье из больниц было выписано 562 человека, в субботу — 478, в пятницу — 564. Сейчас на лечении находятся 4 307 пациентов с COVID-19.Отметим, что в Узбекистане уже несколько месяцев идет активная прививочная кампания. Сейчас граждане делают прививки узбекско-китайским препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V". Также будет доступна вакцина AstraZeneca. На днях спецкомиссия приняла решение о введении обязательной вакцинации в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-uzbekistane-vvoditsya-obyazatelnaya-vaktsinatsiya--kogo-i-kogda-doljny-privit-19723759.html

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рекорд, пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, узбекистан