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Узбекистан установил новый антирекорд в 2021 году по числу заболевших COVID-19
Узбекистан установил новый антирекорд в 2021 году по числу заболевших COVID-19
На днях в республике ввели обязательную вакцинацию. Данные меры были приняты по рекомендации ВОЗ и в связи с распространением коронавируса в стране. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T11:32+0500
2021-07-19T11:37+0500
рекорд
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 585 — это новый антирекорд в 2021 году, общее число достигло 119 973.Об этом сообщили в Минздраве республики.В ведомстве добавили, что предыдущий антирекорд — 546 новых случаев — был установлен 26 июня.По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 114 865. В воскресенье из больниц было выписано 562 человека, в субботу — 478, в пятницу — 564. Сейчас на лечении находятся 4 307 пациентов с COVID-19.Отметим, что в Узбекистане уже несколько месяцев идет активная прививочная кампания. Сейчас граждане делают прививки узбекско-китайским препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V". Также будет доступна вакцина AstraZeneca. На днях спецкомиссия приняла решение о введении обязательной вакцинации в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-uzbekistane-vvoditsya-obyazatelnaya-vaktsinatsiya--kogo-i-kogda-doljny-privit-19723759.html
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рекорд, пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, узбекистан

Узбекистан установил новый антирекорд в 2021 году по числу заболевших COVID-19

11:32 19.07.2021 (обновлено: 11:37 19.07.2021)
1876
© СС0 / Unsplash / visualsМаска
Маска - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© СС0 / Unsplash / visuals
На днях в республике ввели обязательную вакцинацию. Данные меры были приняты по рекомендации ВОЗ и в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 585 — это новый антирекорд в 2021 году, общее число достигло 119 973.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
В ведомстве добавили, что предыдущий антирекорд — 546 новых случаев — был установлен 26 июня.

За прошедший день также зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число умерших от пандемии в стране составило 801 человек.

По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 114 865. В воскресенье из больниц было выписано 562 человека, в субботу — 478, в пятницу — 564. Сейчас на лечении находятся 4 307 пациентов с COVID-19.
Отметим, что в Узбекистане уже несколько месяцев идет активная прививочная кампания. Сейчас граждане делают прививки узбекско-китайским препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V".
Также будет доступна вакцина AstraZeneca.
На днях спецкомиссия приняла решение о введении обязательной вакцинации в Узбекистане.
Ветеринар держит в руках шприц с препаратом Карнивак-Ков от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
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17 июля, 23:32
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