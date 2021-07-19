https://uz.sputniknews.ru/20210719/v-tashkente-otrestavrirovali-panno-devochka-s-kosichkami--19738986.html

В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"

В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"

Фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T16:20+0500

2021-07-19T16:20+0500

2021-07-19T16:26+0500

культура

фрески

искусство

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19738421_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_a967ba9e6849342a731c6c4195278558.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В столице отреставрировали панно "Кокиллы кыз" ("Девочка с косичками"), сообщает пресс-служба НА "Узбеккино". Известно, что фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии.Ранее мозаику обнаружили на поверхности здания кинотеатра Premier Hall Cinema (бывший Ташкентский дом моделей) во время проведения ремонтных работ. Власти Ташкента приняли решение сохранить произведение искусства и создать новый дизайн сооружения по мотивам найденного панно.Отмечается, что кинотеатр Premier Hall Cinem станет одной из локаций Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в этом году.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фрески, искусство, ташкент