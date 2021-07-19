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В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"
В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"
Фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В столице отреставрировали панно "Кокиллы кыз" ("Девочка с косичками"), сообщает пресс-служба НА "Узбеккино". Известно, что фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии.Ранее мозаику обнаружили на поверхности здания кинотеатра Premier Hall Cinema (бывший Ташкентский дом моделей) во время проведения ремонтных работ. Власти Ташкента приняли решение сохранить произведение искусства и создать новый дизайн сооружения по мотивам найденного панно.Отмечается, что кинотеатр Premier Hall Cinem станет одной из локаций Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в этом году.
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фрески, искусство, ташкент

В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"

16:20 19.07.2021 (обновлено: 16:26 19.07.2021)
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© НА "Узбеккино"Панно "Девочка с косичками"
Панно Девочка с косичками - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© НА "Узбеккино"
Фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В столице отреставрировали панно "Кокиллы кыз" ("Девочка с косичками"), сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Известно, что фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии.
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаПанно художника Альфреда Мазитова "Девочка с косичками"
Панно художника Альфреда Мазитова Девочка с косичками - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
Панно художника Альфреда Мазитова "Девочка с косичками"
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Ранее мозаику обнаружили на поверхности здания кинотеатра Premier Hall Cinema (бывший Ташкентский дом моделей) во время проведения ремонтных работ. Власти Ташкента приняли решение сохранить произведение искусства и создать новый дизайн сооружения по мотивам найденного панно.
Отмечается, что кинотеатр Premier Hall Cinem станет одной из локаций Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в этом году.
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