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В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"
В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"
Фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T16:20+0500
2021-07-19T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В столице отреставрировали панно "Кокиллы кыз" ("Девочка с косичками"), сообщает пресс-служба НА "Узбеккино". Известно, что фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии.Ранее мозаику обнаружили на поверхности здания кинотеатра Premier Hall Cinema (бывший Ташкентский дом моделей) во время проведения ремонтных работ. Власти Ташкента приняли решение сохранить произведение искусства и создать новый дизайн сооружения по мотивам найденного панно.Отмечается, что кинотеатр Premier Hall Cinem станет одной из локаций Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в этом году.
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фрески, искусство, ташкент
В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"
16:20 19.07.2021 (обновлено: 16:26 19.07.2021)
Фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
В столице отреставрировали панно "Кокиллы кыз" ("Девочка с косичками"), сообщает
пресс-служба НА "Узбеккино".
Известно, что фреска принадлежит авторству художника Альфреда Мазитова. В настоящее время ее восстановление находится на завершающей стадии.
Ранее мозаику обнаружили
на поверхности здания кинотеатра Premier Hall Cinema (бывший Ташкентский дом моделей) во время проведения ремонтных работ. Власти Ташкента приняли решение сохранить произведение искусства и создать новый дизайн сооружения по мотивам найденного панно.
Отмечается, что кинотеатр Premier Hall Cinem станет одной из локаций Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет в этом году.