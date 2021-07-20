https://uz.sputniknews.ru/20210720/delegatsiya-uzbekistanskix-sportsmenov-pribyla-v-tokio--19753135.html
Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио
Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио
Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T14:13+0500
2021-07-20T14:13+0500
2021-07-20T14:27+0500
спорт
олимпийские игры в токио
спортсмен
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/14/19751891_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a9e7aba4842d520b8211f667ce485a4f.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля. На следующий день олимпийские соревнования начнутся с выступления атлетов.
https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/14/19751891_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2900e2476f086a9a0ee22f710b597d4e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
олимпийские игры в токио, спортсмен, узбекистанцы
Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио
14:13 20.07.2021 (обновлено: 14:27 20.07.2021)
Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх, сообщает
пресс-служба НОК Узбекистана.
Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.
Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля. На следующий день олимпийские соревнования начнутся с выступления атлетов.