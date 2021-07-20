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Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио
Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио
Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T14:13+0500
2021-07-20T14:27+0500
спорт
олимпийские игры в токио
спортсмен
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля. На следующий день олимпийские соревнования начнутся с выступления атлетов.
https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html
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олимпийские игры в токио, спортсмен, узбекистанцы

Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио

14:13 20.07.2021 (обновлено: 14:27 20.07.2021)
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© НОК УзбекистанаДелегация Узбекистана прибыла в Токио, чтобы принять участие в XXXII летних Олимпийских играх
Делегация Узбекистана прибыла в Токио, чтобы принять участие в XXXII летних Олимпийских играх - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© НОК Узбекистана
Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.
© НОК Узбекистана
Делегация Узбекистана прибыла в Токио, чтобы принять участие в XXXII летних Олимпийских играх - Sputnik Узбекистан
1/4
© НОК Узбекистана
© НОК Узбекистана
Делегация Узбекистана прибыла в Токио, чтобы принять участие в XXXII летних Олимпийских играх - Sputnik Узбекистан
2/4
© НОК Узбекистана
© НОК Узбекистана
Делегация Узбекистана прибыла в Токио, чтобы принять участие в XXXII летних Олимпийских играх - Sputnik Узбекистан
3/4
© НОК Узбекистана
© НОК Узбекистана
Делегация Узбекистана прибыла в Токио, чтобы принять участие в XXXII летних Олимпийских играх - Sputnik Узбекистан
4/4
© НОК Узбекистана
1/4
© НОК Узбекистана
2/4
© НОК Узбекистана
3/4
© НОК Узбекистана
4/4
© НОК Узбекистана
Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.
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Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля. На следующий день олимпийские соревнования начнутся с выступления атлетов.
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