https://uz.sputniknews.ru/20210720/delegatsiya-uzbekistanskix-sportsmenov-pribyla-v-tokio--19753135.html

Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио

Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио

Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T14:13+0500

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спорт

олимпийские игры в токио

спортсмен

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Согласно требованиям Оргкомитета, по прилете все делегаты национальной сборной сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля. На следующий день олимпийские соревнования начнутся с выступления атлетов.

https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html

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олимпийские игры в токио, спортсмен, узбекистанцы