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Неожиданный рост: денежные переводы мигрантов укрепят узбекский сум
Неожиданный рост: денежные переводы мигрантов укрепят узбекский сум
Единственным государством ближнего зарубежья, продемонстрировавшим положительную динамику, стал Узбекистан. За год переводы в республику выросли на 12,4% — до... 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T16:59+0500
2021-07-20T17:08+0500
экономика
трудовые мигранты
денежные переводы
узбекистанцы
снг
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik, Никита Чикунов. С начала 2021 года денежные переводы трудовых мигрантов из России почти во все страны ближнего зарубежья снизились. Исключением стал только Узбекистан, показавший уверенный рост.Почему республика единственной вошла в "зеленую" зону и чем дополнительный денежный приток поможет национальной экономике – выяснял Sputnik.Переводов стало меньшеВ первом квартале нынешнего года денежные переводы трудовых мигрантов из России в страны СНГ заметно снизились – на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, до $1,85 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.Сильнее всего сократились переводы в Туркменистан – на 87,5% (до $0,1 млн), Молдову – на 50,6% (до $44,8 млн) и Таджикистан – на 37,3% (до $224,9 млн). Меньше денег мигранты стали отправлять на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армению.Единственным государством ближнего зарубежья, продемонстрировавшим положительную динамику, стал Узбекистан. За год переводы в республику выросли на 12,4% — до $680,4 млн.Несколько иная картина складывается на основе статистических данных российских кредитных организаций, замечает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст."Эти данные отражают фактические трансграничные денежные потоки, но очищенные от перевозки наличности, например, на самолетах и в поездах. Согласно им, первый квартал 2021 года примерно соответствует первому кварталу 2020-го. За год объемы переводов в Узбекистан выросли на 27%. Уменьшение затронуло Таджикистан (-9%) и Азербайджан (-38%)", — уточняет он.При этом нужно учитывать, что данные по переводам традиционно приводятся в долларах США. За первые три месяца нынешнего года курс российского рубля снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это обстоятельство также ухудшает общую динамику, добавляет эксперт.Денежный поток для УзбекистанаВыбивающийся из общего тренда рост трансграничных переводов из России в Узбекистан может частично объясняться численностью трудовых мигрантов из этой страны, рассуждает Алексей Корнеев из ФГ "ФИНАМ".С января по март 2021 года, согласно данным МВД РФ, на миграционный учет встало 638 тыс. граждан республики – это рекордный показатель среди всех стран. Ближайший конкурент – Таджикистан (393 тыс. человек). Однако в первом квартале 2020-го на учет встало 1,060 млн узбекистанцев, обращает внимание Владимир Евсеев."Если мигрантов из республики стало меньше, но объемы переводов выросли, то можно предположить, что средняя зарплата выросла. Вероятно, люди стали переходить на более квалифицированную работу, которую, соответственно, лучше оплачивают", — объясняет он.По мнению Евгения Винокурова, резкий рост денежных переводов стал следствием целого набора факторов. Во-первых, сработал эффект "низкой базы": в январе-марте 2020 года переводы из России в республику сократились на 7,2%. Во-вторых, организованная трудовая миграция позволила увеличить число квалифицированных работников из Узбекистана в РФ.В свою очередь положительная динамика переводов укрепит курс сома и увеличит покупательную способность национальной валюты, указывает Жаннур Ашигали. Но ожидать экономического "расцвета" не стоит – Узбекистан в меньшей степени, чем соседи, зависит от денежных переводов (в 2020 году они составили $4,34 млрд, что равно 7,53% ВВП республики – Sputnik).В целом, несмотря на спад, динамика денежных переводов неизбежно восстановится, говорит Павел Шуст. Узбекистан имеет все шансы сохранить достигнутый рост и даже нарастить объемы по итогам года, а остальные страны СНГ – выйти в "зеленую" зону."Первый квартал 2020 года по сути был допандемийным. Нынешние показатели выглядят вполне неплохо. Обычно во втором и третьем кварталах объемы переводов растут – сказывается сезонность. Поэтому реальную картину мы увидим к концу 2021 года. К сожалению, прогнозировать очень сложно из-за новых волн коронавируса – сопутствующие им меры противодействия могут сдержать динамику переводов. Но в любом случае многие мигранты остаются в России, продолжают работать и отправлять деньги на родину, поэтому драматический провал маловероятен", — резюмирует он.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/denejnye-perevody-iz-rossii-v-strany-sng-v-2021-godu---chem-udivil-uzbekistan-19703129.html
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трудовые мигранты, денежные переводы, узбекистанцы, снг

Неожиданный рост: денежные переводы мигрантов укрепят узбекский сум

16:59 20.07.2021 (обновлено: 17:08 20.07.2021)
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© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Единственным государством ближнего зарубежья, продемонстрировавшим положительную динамику, стал Узбекистан. За год переводы в республику выросли на 12,4% — до $680,4 млн.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik, Никита Чикунов. С начала 2021 года денежные переводы трудовых мигрантов из России почти во все страны ближнего зарубежья снизились. Исключением стал только Узбекистан, показавший уверенный рост.
Почему республика единственной вошла в "зеленую" зону и чем дополнительный денежный приток поможет национальной экономике – выяснял Sputnik.

Переводов стало меньше

В первом квартале нынешнего года денежные переводы трудовых мигрантов из России в страны СНГ заметно снизились – на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, до $1,85 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.
Сильнее всего сократились переводы в Туркменистан – на 87,5% (до $0,1 млн), Молдову – на 50,6% (до $44,8 млн) и Таджикистан – на 37,3% (до $224,9 млн). Меньше денег мигранты стали отправлять на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армению.
Единственным государством ближнего зарубежья, продемонстрировавшим положительную динамику, стал Узбекистан. За год переводы в республику выросли на 12,4% — до $680,4 млн.
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Денежные переводы из России в страны СНГ в 2021 году — чем удивил Узбекистан
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Несколько иная картина складывается на основе статистических данных российских кредитных организаций, замечает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
"Эти данные отражают фактические трансграничные денежные потоки, но очищенные от перевозки наличности, например, на самолетах и в поездах. Согласно им, первый квартал 2021 года примерно соответствует первому кварталу 2020-го. За год объемы переводов в Узбекистан выросли на 27%. Уменьшение затронуло Таджикистан (-9%) и Азербайджан (-38%)", — уточняет он.
При этом нужно учитывать, что данные по переводам традиционно приводятся в долларах США. За первые три месяца нынешнего года курс российского рубля снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это обстоятельство также ухудшает общую динамику, добавляет эксперт.

Денежный поток для Узбекистана

Выбивающийся из общего тренда рост трансграничных переводов из России в Узбекистан может частично объясняться численностью трудовых мигрантов из этой страны, рассуждает Алексей Корнеев из ФГ "ФИНАМ".
С января по март 2021 года, согласно данным МВД РФ, на миграционный учет встало 638 тыс. граждан республики – это рекордный показатель среди всех стран. Ближайший конкурент – Таджикистан (393 тыс. человек). Однако в первом квартале 2020-го на учет встало 1,060 млн узбекистанцев, обращает внимание Владимир Евсеев.
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"Если мигрантов из республики стало меньше, но объемы переводов выросли, то можно предположить, что средняя зарплата выросла. Вероятно, люди стали переходить на более квалифицированную работу, которую, соответственно, лучше оплачивают", — объясняет он.
По мнению Евгения Винокурова, резкий рост денежных переводов стал следствием целого набора факторов. Во-первых, сработал эффект "низкой базы": в январе-марте 2020 года переводы из России в республику сократились на 7,2%. Во-вторых, организованная трудовая миграция позволила увеличить число квалифицированных работников из Узбекистана в РФ.
В свою очередь положительная динамика переводов укрепит курс сома и увеличит покупательную способность национальной валюты, указывает Жаннур Ашигали. Но ожидать экономического "расцвета" не стоит – Узбекистан в меньшей степени, чем соседи, зависит от денежных переводов (в 2020 году они составили $4,34 млрд, что равно 7,53% ВВП республики – Sputnik).
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В целом, несмотря на спад, динамика денежных переводов неизбежно восстановится, говорит Павел Шуст. Узбекистан имеет все шансы сохранить достигнутый рост и даже нарастить объемы по итогам года, а остальные страны СНГ – выйти в "зеленую" зону.
"Первый квартал 2020 года по сути был допандемийным. Нынешние показатели выглядят вполне неплохо. Обычно во втором и третьем кварталах объемы переводов растут – сказывается сезонность. Поэтому реальную картину мы увидим к концу 2021 года. К сожалению, прогнозировать очень сложно из-за новых волн коронавируса – сопутствующие им меры противодействия могут сдержать динамику переводов. Но в любом случае многие мигранты остаются в России, продолжают работать и отправлять деньги на родину, поэтому драматический провал маловероятен", — резюмирует он.
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