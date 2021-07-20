https://uz.sputniknews.ru/20210720/rosselxoznadzor-ogranichit-postavki-tomatov-esche-iz-odnogo-regiona-uzbekistana-19754906.html

Россельхознадзор ограничит поставки томатов еще из одного региона Узбекистана

Россельхознадзор ограничит поставки томатов еще из одного региона Узбекистана

Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет в отношении томатов и перцев из Бухарской области. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T15:34+0500

2021-07-20T15:34+0500

2021-07-20T15:36+0500

экономика

сельское хозяйство

овощи

россельхознадзор

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Ташкентской области.Меры вступают в силу с 22 июля. На прошлой неделе, с 15 июля, ведомство ограничило поставки в РФ томатов и перцев из Бухарской области. Сейчас действуют ограничения на поставки данной продукции еще из ряда областей — меры также ввели из-за тобамовируса.По каждому случаю Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Узбекистана будет проведено расследование.Кроме того, узбекская сторона должна предоставить список предприятий, гарантирующих отсутствие карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, в том числе вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино.Только после этого власти рассмотрят вопрос доступа узбекской плодоовощной продукции на рынок России.Напомним, что вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино попали в перечень карантинных объектов для России и всех стран ЕАЭС с 7 июля этого года.Чем опасны эти вирусы: из-за них урожайность снижается на 70-80%. В ряде случаев урожай вовсе пропадает.

https://uz.sputniknews.ru/20210713/postavki-tomatov-i-pertsa-iz-uzbekistana-v-rf-ogranicheny--rosselxoznadzor-19667757.html

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сельское хозяйство, овощи, россельхознадзор