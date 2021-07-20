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Россельхознадзор ограничит поставки томатов еще из одного региона Узбекистана
Россельхознадзор ограничит поставки томатов еще из одного региона Узбекистана
Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет в отношении томатов и перцев из Бухарской области. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T15:34+0500
2021-07-20T15:36+0500
экономика
сельское хозяйство
овощи
россельхознадзор
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Ташкентской области.Меры вступают в силу с 22 июля. На прошлой неделе, с 15 июля, ведомство ограничило поставки в РФ томатов и перцев из Бухарской области. Сейчас действуют ограничения на поставки данной продукции еще из ряда областей — меры также ввели из-за тобамовируса.По каждому случаю Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Узбекистана будет проведено расследование.Кроме того, узбекская сторона должна предоставить список предприятий, гарантирующих отсутствие карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, в том числе вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино.Только после этого власти рассмотрят вопрос доступа узбекской плодоовощной продукции на рынок России.Напомним, что вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино попали в перечень карантинных объектов для России и всех стран ЕАЭС с 7 июля этого года.Чем опасны эти вирусы: из-за них урожайность снижается на 70-80%. В ряде случаев урожай вовсе пропадает.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/postavki-tomatov-i-pertsa-iz-uzbekistana-v-rf-ogranicheny--rosselxoznadzor-19667757.html
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сельское хозяйство, овощи, россельхознадзор

Россельхознадзор ограничит поставки томатов еще из одного региона Узбекистана

15:34 20.07.2021 (обновлено: 15:36 20.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Ivan TimovТоматы
Томаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© СС0 / Unsplash / Ivan Timov
Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет в отношении томатов и перцев из Бухарской области.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Ташкентской области.
Меры вступают в силу с 22 июля.
"Приостановка поставок связана с очередным выявлением коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown fruit virus) (ToBRFV), а также вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в томатах, ввезенных из данного региона", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе, с 15 июля, ведомство ограничило поставки в РФ томатов и перцев из Бухарской области.
Сейчас действуют ограничения на поставки данной продукции еще из ряда областей — меры также ввели из-за тобамовируса.
По каждому случаю Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Узбекистана будет проведено расследование.
Кроме того, узбекская сторона должна предоставить список предприятий, гарантирующих отсутствие карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, в том числе вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино.
Только после этого власти рассмотрят вопрос доступа узбекской плодоовощной продукции на рынок России.
Продажа овощей и фруктов в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
Экономика
Поставки томатов и перца из Узбекистана в РФ ограничены — Россельхознадзор
13 июля, 21:48
17203
Напомним, что вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино попали в перечень карантинных объектов для России и всех стран ЕАЭС с 7 июля этого года.
Чем опасны эти вирусы: из-за них урожайность снижается на 70-80%. В ряде случаев урожай вовсе пропадает.
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