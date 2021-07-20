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Самолет летел из Оша в Уфу, но неожиданно сел в Ташкенте: что произошло

Самолет летел из Оша в Уфу, но неожиданно сел в Ташкенте: что произошло

Лайнер поместили на запасную полосу. Все пассажиры были переведены в терминал аэропорта. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T10:32+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Самолет А-321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Оша (Кыргызстан) в Уфу (Россия), совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.Инцидент произошел накануне вечером.Отмечается, что данное решение было принято из-за срабатывания датчика задымления в багажном отсеке.Об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта столицы Узбекистана.После приземления выяснилось, что никакого возгорания на борту не было.По словам представителя ташкентского аэропорта, лайнер поместили на запасную полосу. Все пассажиры были переведены в терминал аэропорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210713/reys-iz-tashkenta-v-alma-atu-byl-vynujden-vernutsya-obratno-chto-proizoshlo-19653452.html

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