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Самолет летел из Оша в Уфу, но неожиданно сел в Ташкенте: что произошло
Самолет летел из Оша в Уфу, но неожиданно сел в Ташкенте: что произошло
Лайнер поместили на запасную полосу. Все пассажиры были переведены в терминал аэропорта. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T10:32+0500
2021-07-20T10:32+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Самолет А-321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Оша (Кыргызстан) в Уфу (Россия), совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.Инцидент произошел накануне вечером.Отмечается, что данное решение было принято из-за срабатывания датчика задымления в багажном отсеке.Об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта столицы Узбекистана.После приземления выяснилось, что никакого возгорания на борту не было.По словам представителя ташкентского аэропорта, лайнер поместили на запасную полосу. Все пассажиры были переведены в терминал аэропорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/reys-iz-tashkenta-v-alma-atu-byl-vynujden-vernutsya-obratno-chto-proizoshlo-19653452.html
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полет, самолет, уфа, ош, ташкент

Самолет летел из Оша в Уфу, но неожиданно сел в Ташкенте: что произошло

10:32 20.07.2021
1342
© СС0 / Unsplash / Ross ParmlyКрыло самолета
Крыло самолета - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© СС0 / Unsplash / Ross Parmly
Лайнер поместили на запасную полосу. Все пассажиры были переведены в терминал аэропорта.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Самолет А-321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Оша (Кыргызстан) в Уфу (Россия), совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.
Инцидент произошел накануне вечером.
Отмечается, что данное решение было принято из-за срабатывания датчика задымления в багажном отсеке.
Об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта столицы Узбекистана.
"Посадка произошла в 19.35 (17.35 мск)", — сообщил собеседник агентства.
После приземления выяснилось, что никакого возгорания на борту не было.
По словам представителя ташкентского аэропорта, лайнер поместили на запасную полосу. Все пассажиры были переведены в терминал аэропорта.
Крыло самолета - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
Общество
Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло
13 июля, 09:47
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200211
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