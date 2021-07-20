https://uz.sputniknews.ru/20210720/spornaya-statistika-uzbekistan-narastil-dobychu-gaza-a-nefti--sokratil-19755339.html

Спорная статистика: Узбекистан нарастил добычу газа, а нефти — сократил

Спорная статистика: Узбекистан нарастил добычу газа, а нефти — сократил

Госкомстат опубликовал отчет о промышленном производстве за первые шесть месяцев этого года. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T16:47+0500

2021-07-20T16:47+0500

2021-07-20T16:57+0500

экономика

газ

добыча

нефть

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/14/19755239_0:590:2506:2000_1920x0_80_0_0_c139bb80e564b3eb2e3c1b4e04a74c7e.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2021-го выросла на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 26,308 миллиарда кубометров.Добыча нефти между тем снизилась на 2,2% — до 350 тысяч тонн. Данные привел Госкомстат.Добыча газового конденсата в Узбекистана в первом полугодии увеличилась на 0,1% — до 672,3 тысячи тонн.Производство бензина в стране в январе-июне составило 546,5 тысячи тонн (+4,6%), дизельного топлива — 407 тысяч тонн (-22,7%).Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют добывать около 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов ежегодно. Однако за последние 15 лет производство значительно упало.Этому поспособствовало истощение запасов и технологические потери.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-stoit-na-poroge-neftegazovogo-buduschego--kak-v-etom-pouchastvuet-rf-18175221.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, добыча, нефть, узбекистан