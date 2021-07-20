https://uz.sputniknews.ru/20210720/spornaya-statistika-uzbekistan-narastil-dobychu-gaza-a-nefti--sokratil-19755339.html
Спорная статистика: Узбекистан нарастил добычу газа, а нефти — сократил
Спорная статистика: Узбекистан нарастил добычу газа, а нефти — сократил
Госкомстат опубликовал отчет о промышленном производстве за первые шесть месяцев этого года. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T16:47+0500
2021-07-20T16:47+0500
2021-07-20T16:57+0500
экономика
газ
добыча
нефть
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2021-го выросла на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 26,308 миллиарда кубометров.Добыча нефти между тем снизилась на 2,2% — до 350 тысяч тонн. Данные привел Госкомстат.Добыча газового конденсата в Узбекистана в первом полугодии увеличилась на 0,1% — до 672,3 тысячи тонн.Производство бензина в стране в январе-июне составило 546,5 тысячи тонн (+4,6%), дизельного топлива — 407 тысяч тонн (-22,7%).Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют добывать около 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов ежегодно. Однако за последние 15 лет производство значительно упало.Этому поспособствовало истощение запасов и технологические потери.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-stoit-na-poroge-neftegazovogo-buduschego--kak-v-etom-pouchastvuet-rf-18175221.html
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газ, добыча, нефть, узбекистан
Спорная статистика: Узбекистан нарастил добычу газа, а нефти — сократил 16:47 20.07.2021 (обновлено: 16:57 20.07.2021)
Госкомстат опубликовал отчет о промышленном производстве за первые шесть месяцев этого года.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2021-го выросла на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 26,308 миллиарда кубометров.
Добыча нефти между тем снизилась на 2,2% — до 350 тысяч тонн. Данные
привел
Госкомстат.
Для сравнения
В 2020-м добыча нефти в Узбекистане увеличилась на 4,9% — до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8% до 49,739 миллиарда кубометров.
Добыча газового конденсата в Узбекистана в первом полугодии увеличилась на 0,1% — до 672,3 тысячи тонн.
Производство бензина в стране в январе-июне составило 546,5 тысячи тонн (+4,6%), дизельного топлива — 407 тысяч тонн (-22,7%).
Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют добывать около 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов ежегодно. Однако за последние 15 лет производство значительно упало.
Этому поспособствовало истощение запасов и технологические потери.