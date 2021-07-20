https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-uzbekistane-moderniziruyut-nasosnye-stantsii--mirziyoev-19749076.html
В Узбекистане модернизируют насосные станции — Мирзиёев
В Узбекистане модернизируют насосные станции — Мирзиёев
Для реализации масштабного проекта будет предоставлен иностранный кредит в размере 146 миллионов евро. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T11:16+0500
2021-07-20T11:16+0500
2021-07-20T11:19+0500
экономика
министерство сельского и водного хозяйства
сельское хозяйство
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам улучшения инфраструктуры сельского хозяйства за счет модернизации насосных станций, сообщили в пресс-службе президента. "В стране существует 1 687 насосных станций. Из них 299 устарели, в результате чего 80 тысяч гектаров земель выбыли из оборота, на 607 тысячах гектаров ухудшилось водоснабжение. На модернизацию этих станций потребуется 700 миллионов евро", — информируется в релизе.Отмечается, что сначала планируется усовершенствовать 95 насосных станций в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях. Для реализации масштабного проекта будет предоставлен иностранный кредит в размере 146 миллионов евро.По ожиданиям, эта мера позволят улучшить объемы орошения земель в некоторых районах Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей.За счет внедрения водосберегающих технологий водопотребление в республике может снизиться на 40%, что позволит ввести в пользование дополнительно 20 тысяч гектаров земли, подчеркнул в ходе мероприятия лидер Узбекистана.Президент поручил Министерству водного хозяйства до конца года провести тендеры по закупке оборудования и приступить к строительству. Кроме того, он обязал ответственных лиц установить постоянных контроль над проектом и обеспечить эффективное использование средств.
https://uz.sputniknews.ru/20160905/3651071.html
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskim-fermeram-pomogut-vnedrit-umnye-texnologii-v-selskoe-xozyaystvo-18812090.html
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министерство сельского и водного хозяйства, сельское хозяйство, шавкат мирзиёев, узбекистан
В Узбекистане модернизируют насосные станции — Мирзиёев
11:16 20.07.2021 (обновлено: 11:19 20.07.2021)
Для реализации масштабного проекта будет предоставлен иностранный кредит в размере 146 миллионов евро.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам улучшения инфраструктуры сельского хозяйства за счет модернизации насосных станций, сообщили
в пресс-службе президента.
"В стране существует 1 687 насосных станций. Из них 299 устарели, в результате чего 80 тысяч гектаров земель выбыли из оборота, на 607 тысячах гектаров ухудшилось водоснабжение. На модернизацию этих станций потребуется 700 миллионов евро", — информируется в релизе.
Отмечается, что сначала планируется усовершенствовать 95 насосных станций в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях. Для реализации масштабного проекта будет предоставлен иностранный кредит в размере 146 миллионов евро.
По ожиданиям, эта мера позволят улучшить объемы орошения земель в некоторых районах Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей.
За счет внедрения водосберегающих технологий водопотребление в республике может снизиться на 40%, что позволит ввести в пользование дополнительно 20 тысяч гектаров земли, подчеркнул в ходе мероприятия лидер Узбекистана.
Президент поручил Министерству водного хозяйства до конца года провести тендеры по закупке оборудования и приступить к строительству. Кроме того, он обязал ответственных лиц установить постоянных контроль над проектом и обеспечить эффективное использование средств.