https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-uzbekistane-moderniziruyut-nasosnye-stantsii--mirziyoev-19749076.html

В Узбекистане модернизируют насосные станции — Мирзиёев

В Узбекистане модернизируют насосные станции — Мирзиёев

Для реализации масштабного проекта будет предоставлен иностранный кредит в размере 146 миллионов евро. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T11:16+0500

2021-07-20T11:16+0500

2021-07-20T11:19+0500

экономика

министерство сельского и водного хозяйства

сельское хозяйство

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам улучшения инфраструктуры сельского хозяйства за счет модернизации насосных станций, сообщили в пресс-службе президента. "В стране существует 1 687 насосных станций. Из них 299 устарели, в результате чего 80 тысяч гектаров земель выбыли из оборота, на 607 тысячах гектаров ухудшилось водоснабжение. На модернизацию этих станций потребуется 700 миллионов евро", — информируется в релизе.Отмечается, что сначала планируется усовершенствовать 95 насосных станций в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях. Для реализации масштабного проекта будет предоставлен иностранный кредит в размере 146 миллионов евро.По ожиданиям, эта мера позволят улучшить объемы орошения земель в некоторых районах Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей.За счет внедрения водосберегающих технологий водопотребление в республике может снизиться на 40%, что позволит ввести в пользование дополнительно 20 тысяч гектаров земли, подчеркнул в ходе мероприятия лидер Узбекистана.Президент поручил Министерству водного хозяйства до конца года провести тендеры по закупке оборудования и приступить к строительству. Кроме того, он обязал ответственных лиц установить постоянных контроль над проектом и обеспечить эффективное использование средств.

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министерство сельского и водного хозяйства, сельское хозяйство, шавкат мирзиёев, узбекистан