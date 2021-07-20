https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-uzbekistane-ogranichena-dostavka-edy-i-rabota-restoranov-na-vynos--minzdrav-19748163.html
В Узбекистане ограничена доставка еды и работа ресторанов на вынос — Минздрав
В Узбекистане ограничена доставка еды и работа ресторанов на вынос — Минздрав
Согласно решению спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, с 20 июля заведения общепита могут осуществлять доставку еды только с 8.00 до 23.00 часов. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T10:43+0500
2021-07-20T10:43+0500
2021-07-20T10:43+0500
общество
министерство здравоохранения узбекистана
карантин
кафе
ресторан
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистане специальная комиссия по борьбе с коронавирусом ввела новые карантинные ограничения на работу заведений общественного питания, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, с 20 июля заведения общепита могут осуществлять доставку еды только с 8.00 до 23.00 часов.Напомним, с 20 июля заведениям общественного питания — ресторанам, кафе, кухням и чайным домам разрешили работать только на открытом воздухе (летние террасы, веранды). Режим работы для них сохранен в интервале с 8.00 до 20.00.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/snyali-li-v-uzbekistane-koronavirusnye-ogranicheniya-vvedennye-do-12-iyunya-19654139.html
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министерство здравоохранения узбекистана, карантин, кафе, ресторан
В Узбекистане ограничена доставка еды и работа ресторанов на вынос — Минздрав
Согласно решению спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, с 20 июля заведения общепита могут осуществлять доставку еды только с 8.00 до 23.00 часов.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
В Узбекистане специальная комиссия по борьбе с коронавирусом ввела новые карантинные ограничения на работу заведений общественного питания, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, с 20 июля заведения общепита могут осуществлять доставку еды только с 8.00 до 23.00 часов.
Напомним, с 20 июля заведениям общественного питания — ресторанам, кафе, кухням и чайным домам разрешили работать только на открытом воздухе (летние террасы, веранды). Режим работы для них сохранен в интервале с 8.00 до 20.00.