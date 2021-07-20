https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-uzbekistane-zaderjany-9-chelovek-po-podozreniyu-v-terrorizme-19747188.html

В Узбекистане задержаны 9 человек по подозрению в терроризме

В Узбекистане задержаны 9 человек по подозрению в терроризме

Отмечается, что задержанные попали под влияние террористической идеологии во время сезонных работ в России. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T09:58+0500

2021-07-20T09:58+0500

2021-07-20T10:09+0500

общество

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борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистане правоохранители задержали девять человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*.По данным ведомства, задержанные проживали в Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях.Отмечается, что они попали под влияние террористической идеологии во время сезонных работ в России. В частности, во время пребывания в РФ узбекистанцы оказывали финансовую поддержку террористам, базирующимся в Сирии, а в дальнейшем также планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.Правоохранители обнаружили вещественные доказательства.Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз. Ведется следствие.Между тем данный случай не единичный. Узбекские правоохранители регулярно информируют о задержании адептов "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах республики. В частности, летом прошлого года в Ташкенте и Ташобласти спецслужбы задержали 25 человек по подозрению в террористической деятельности.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210215/Kak-ne-popastsya-na-ulovki-finansistov-terrorizma--ekspert-16007408.html

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сгб, террористы, борьба с терроризмом, задержание