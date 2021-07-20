https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-uzbekistane-zaderjany-9-chelovek-po-podozreniyu-v-terrorizme-19747188.html
В Узбекистане задержаны 9 человек по подозрению в терроризме
В Узбекистане задержаны 9 человек по подозрению в терроризме
Отмечается, что задержанные попали под влияние террористической идеологии во время сезонных работ в России. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T09:58+0500
2021-07-20T09:58+0500
2021-07-20T10:09+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистане правоохранители задержали девять человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*.По данным ведомства, задержанные проживали в Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях.Отмечается, что они попали под влияние террористической идеологии во время сезонных работ в России. В частности, во время пребывания в РФ узбекистанцы оказывали финансовую поддержку террористам, базирующимся в Сирии, а в дальнейшем также планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.Правоохранители обнаружили вещественные доказательства.Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз. Ведется следствие.Между тем данный случай не единичный. Узбекские правоохранители регулярно информируют о задержании адептов "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах республики. В частности, летом прошлого года в Ташкенте и Ташобласти спецслужбы задержали 25 человек по подозрению в террористической деятельности.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210215/Kak-ne-popastsya-na-ulovki-finansistov-terrorizma--ekspert-16007408.html
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сгб, террористы, борьба с терроризмом, задержание
В Узбекистане задержаны 9 человек по подозрению в терроризме
09:58 20.07.2021 (обновлено: 10:09 20.07.2021)
Отмечается, что задержанные попали под влияние террористической идеологии во время сезонных работ в России.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистане правоохранители задержали девять человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*.
"В ходе совместных оперативных действий сотрудниками ОВД и управления СГБ (Службы госбезопасности. — Sputnik) Сырдарьинской области выявлена незаконная деятельность группы приверженцев международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", — говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, задержанные проживали в Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях.
Отмечается, что они попали под влияние террористической идеологии во время сезонных работ в России.
В частности, во время пребывания в РФ узбекистанцы оказывали финансовую поддержку террористам, базирующимся в Сирии, а в дальнейшем также планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористов.
Правоохранители обнаружили вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз. Ведется следствие.
Между тем данный случай не единичный. Узбекские правоохранители регулярно информируют о задержании адептов "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах республики.
В частности, летом прошлого года в Ташкенте и Ташобласти спецслужбы задержали 25 человек по подозрению в террористической деятельности.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран