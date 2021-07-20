Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210720/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-uvelichilsya-na-136-v-pervom-polugodii-19756935.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 13,6% в первом полугодии
Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 13,6% в первом полугодии
Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T17:37+0500
2021-07-20T17:45+0500
экономика
экономика
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/14/19756685_0:157:3009:1850_1920x0_80_0_0_e720fcb47045f0cf469acf53273a6b78.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2021 года увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил 18,013 миллиарда долларов.Об этом говорится в отчете Госкомстата.Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов.Объем экспорта из Узбекистана в первом полугодии увеличился на 12,3% до 7,056 миллиарда долларов, импорта — до 10,957 миллиарда (+14,35%). Отрицательное сальдо внешней торговли составило 3,902 миллиарда долларов против отрицательного показателя в 3,303 миллиарда долларов годом ранее.Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,2% в общем товарообороте), Россия (17%), Казахстан (10,4%), Турция (8,7%) и Южная Корея (4,6%).Главными экспортными статьями Узбекистана были промышленные товары (28,8% от общего объема экспорта), золото и драгметаллы (19,7%), услуги (16,1%), текстильная продукция (19,2%) и продовольственные товары (8,6%).Основными импортными статьями Узбекистана в январе-июне оставались машины и оборудование (32,8%), промышленные товары (18,9%), химическая продукция и пластмассы (13,8%), продовольственные товары (10%).
https://uz.sputniknews.ru/20210707/tseir-obnarodoval-dannye-po-vzaimnoy-torgovle-mejdu-stranami-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-19584789.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/14/19756685_167:0:2842:2006_1920x0_80_0_0_e6fc22c11e77823466521c0db524e368.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, узбекистан

Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 13,6% в первом полугодии

17:37 20.07.2021 (обновлено: 17:45 20.07.2021)
501
© Sputnik / Максим БлиновДоллар
Доллар - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Максим Блинов
Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2021 года увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил 18,013 миллиарда долларов.
Об этом говорится в отчете Госкомстата.

"В январе-июне 2021 года объем внешнеторгового оборота составил 18,013 миллиарда долларов и, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, увеличился на 13,6%", — отметили в ведомстве.

Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов.
Объем экспорта из Узбекистана в первом полугодии увеличился на 12,3% до 7,056 миллиарда долларов, импорта — до 10,957 миллиарда (+14,35%).
Отрицательное сальдо внешней торговли составило 3,902 миллиарда долларов против отрицательного показателя в 3,303 миллиарда долларов годом ранее.
Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,2% в общем товарообороте), Россия (17%), Казахстан (10,4%), Турция (8,7%) и Южная Корея (4,6%).
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
Экономика
ЦЭИР обнародовал данные по взаимной торговле между странами Центральной и Южной Азии
7 июля, 20:01
390
Главными экспортными статьями Узбекистана были промышленные товары (28,8% от общего объема экспорта), золото и драгметаллы (19,7%), услуги (16,1%), текстильная продукция (19,2%) и продовольственные товары (8,6%).
Основными импортными статьями Узбекистана в январе-июне оставались машины и оборудование (32,8%), промышленные товары (18,9%), химическая продукция и пластмассы (13,8%), продовольственные товары (10%).
010101
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:07Ставка Пакистана на талибов в Афганистане: ответ Турции и риски для Узбекистана
20:22МОК признал Международную федерацию самбо
19:35Самый богатый человек мира долетел до границы с космосом и вернулся на Землю
18:40Талибы* заявили, что не интересуются соседними с Афганистаном странами
18:12В Китае разрешили к 2025 году иметь по три ребенка в семье
17:39Федерация мигрантов России запустила международный конкурс красоты и таланта
17:37Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 13,6% в первом полугодии
17:20Трезвый подход к узбекскому вину: Леонид Холод о сладких и несладких перспективах отрасли
17:20Из Навои пытались незаконно вывезти монеты времен императора Александра II
16:59Неожиданный рост: денежные переводы мигрантов укрепят узбекский сум
16:47Спорная статистика: Узбекистан нарастил добычу газа, а нефти — сократил
16:47Президентом Перу стал бывший сельский учитель
16:07Какие телесные повреждения получили избитые самаркандцем врач и фельдшер — ответ Минздрава
15:34Россельхознадзор ограничит поставки томатов еще из одного региона Узбекистана
15:32Президент проведет открытый диалог с бизнесменами
15:09Довели страну: власти устроили хаос, чтобы выиграть выборы
14:58Полезная "Возможность": Узбекистан выделит $100 млн на поддержку молодежных стартапов
14:44В Ташкенте отключат горячую воду на два дня — локации
14:13Делегация узбекистанских спортсменов прибыла в Токио
13:37МОК изменил девиз Олимпийских игр, утвержденный 127 лет назад