https://uz.sputniknews.ru/20210720/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-uvelichilsya-na-136-v-pervom-polugodii-19756935.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 13,6% в первом полугодии

Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 13,6% в первом полугодии

Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T17:37+0500

2021-07-20T17:37+0500

2021-07-20T17:45+0500

экономика

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2021 года увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил 18,013 миллиарда долларов.Об этом говорится в отчете Госкомстата.Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов.Объем экспорта из Узбекистана в первом полугодии увеличился на 12,3% до 7,056 миллиарда долларов, импорта — до 10,957 миллиарда (+14,35%). Отрицательное сальдо внешней торговли составило 3,902 миллиарда долларов против отрицательного показателя в 3,303 миллиарда долларов годом ранее.Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,2% в общем товарообороте), Россия (17%), Казахстан (10,4%), Турция (8,7%) и Южная Корея (4,6%).Главными экспортными статьями Узбекистана были промышленные товары (28,8% от общего объема экспорта), золото и драгметаллы (19,7%), услуги (16,1%), текстильная продукция (19,2%) и продовольственные товары (8,6%).Основными импортными статьями Узбекистана в январе-июне оставались машины и оборудование (32,8%), промышленные товары (18,9%), химическая продукция и пластмассы (13,8%), продовольственные товары (10%).

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экономика, узбекистан