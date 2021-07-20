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Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 13,6% в первом полугодии
Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 13,6% в первом полугодии
Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T17:37+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2021 года увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил 18,013 миллиарда долларов.Об этом говорится в отчете Госкомстата.Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов.Объем экспорта из Узбекистана в первом полугодии увеличился на 12,3% до 7,056 миллиарда долларов, импорта — до 10,957 миллиарда (+14,35%). Отрицательное сальдо внешней торговли составило 3,902 миллиарда долларов против отрицательного показателя в 3,303 миллиарда долларов годом ранее.Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,2% в общем товарообороте), Россия (17%), Казахстан (10,4%), Турция (8,7%) и Южная Корея (4,6%).Главными экспортными статьями Узбекистана были промышленные товары (28,8% от общего объема экспорта), золото и драгметаллы (19,7%), услуги (16,1%), текстильная продукция (19,2%) и продовольственные товары (8,6%).Основными импортными статьями Узбекистана в январе-июне оставались машины и оборудование (32,8%), промышленные товары (18,9%), химическая продукция и пластмассы (13,8%), продовольственные товары (10%).
https://uz.sputniknews.ru/20210707/tseir-obnarodoval-dannye-po-vzaimnoy-torgovle-mejdu-stranami-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-19584789.html
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экономика, узбекистан
Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 13,6% в первом полугодии
17:37 20.07.2021 (обновлено: 17:45 20.07.2021)
Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2021 года увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил 18,013 миллиарда долларов.
Об этом говорится
в отчете Госкомстата.
"В январе-июне 2021 года объем внешнеторгового оборота составил 18,013 миллиарда долларов и, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, увеличился на 13,6%", — отметили в ведомстве.
Наибольшее увеличение внешней торговли произошло в мае — почти в два раза до 4,25 миллиарда долларов.
Объем экспорта из Узбекистана в первом полугодии увеличился на 12,3% до 7,056 миллиарда долларов, импорта — до 10,957 миллиарда (+14,35%).
Отрицательное сальдо внешней торговли составило 3,902 миллиарда долларов против отрицательного показателя в 3,303 миллиарда долларов годом ранее.
Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,2% в общем товарообороте), Россия (17%), Казахстан (10,4%), Турция (8,7%) и Южная Корея (4,6%).
Главными экспортными статьями Узбекистана были промышленные товары (28,8% от общего объема экспорта), золото и драгметаллы (19,7%), услуги (16,1%), текстильная продукция (19,2%) и продовольственные товары (8,6%).
Основными импортными статьями Узбекистана в январе-июне оставались машины и оборудование (32,8%), промышленные товары (18,9%), химическая продукция и пластмассы (13,8%), продовольственные товары (10%).