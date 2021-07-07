Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210707/tseir-obnarodoval-dannye-po-vzaimnoy-torgovle-mejdu-stranami-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-19584789.html
ЦЭИР обнародовал данные по взаимной торговле между странами Центральной и Южной Азии
ЦЭИР обнародовал данные по взаимной торговле между странами Центральной и Южной Азии
По итогам прошлого года суммарный товарооборот стран ЦА с Южной Азией составил $4,4 млрд (3,2% от общего внешнеторгового оборота в $142,6 млрд). 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T20:01+0500
2021-07-07T20:10+0500
экономика
импорт
товарооборот
экспорт
центральная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1327/23/13272307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cb0bd9886a739b1bc62bc45d15031323.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Узбекистан расположился на втором месте среди стран ЦА с наибольшей долей товарооборота с государствами Южной Азии. Об этом стало известно из доклада директора ЦЭИР, зачитанного в рамках онлайн-конференции "Взаимодействие Центральной и Южной Азии: почему это важно в регионе и за его пределами". "Наибольшие доли в товарообороте стран Центральной Азии со странами Южной Азии занимают Казахстан (52,8%), Узбекистан (31,2%) и Туркменистан (10,4%).", - информируется в документе.По итогам прошлого года суммарный товарооборот ЦА с Южной Азией составил $4,4 млрд (3,2% от общего внешнеторгового оборота в $142,6 млрд).Кроме того, импорт государств Южной Азии с ЦА достиг почти $560 млрд.Отмечается, что в 2019 году южно-азиатские страны ввезли химические удобрения в центральноазиатский регион на $8,6 млрд, в частности, Индия на $7,2 млрд, Бангладеш на $749,2 млн, Пакистан на $606 млн.В свою очередь, страны ЦА произвели поставку химических удобрений в государства Южной Азии только на $32,3 млн. В частности, Узбекистан экспортировал минеральные удобрения в регионы Южной Азии на $24,9 млн, в основном в Афганистан ($24,1 млн), Индию ($0,4 млн) и Шри-Ланку ($0,3 млн).Анализ расчетов ЦЭИР показал, что наибольшие объемы экспорта стран ЦА приходятся на Афганистан, из-за его географической близости, а также транспортной инфраструктуры, созданной в последние годы при участии Узбекистана и международных финансовых организаций. По данным центра, в ближайшие три года республика планирует довести годовой объем взаимной торговли с Афганистаном до $2 млрд.
https://uz.sputniknews.ru/20210522/goskomstat-nazval-summu-vneshnetorgovogo-oborota-uzbekistana-18852546.html
https://uz.sputniknews.ru/20210414/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-i-pakistan-uvelichili-vzaimnyy-tovarooborot---18336762.html
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1327/23/13272307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9ae4b63c3058e7054cac8fa5b61a391.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
импорт, товарооборот, экспорт, центральная азия

ЦЭИР обнародовал данные по взаимной торговле между странами Центральной и Южной Азии

20:01 07.07.2021 (обновлено: 20:10 07.07.2021)
185
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
По итогам прошлого года суммарный товарооборот стран ЦА с Южной Азией составил $4,4 млрд (3,2% от общего внешнеторгового оборота в $142,6 млрд).
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Узбекистан расположился на втором месте среди стран ЦА с наибольшей долей товарооборота с государствами Южной Азии. Об этом стало известно из доклада директора ЦЭИР, зачитанного в рамках онлайн-конференции "Взаимодействие Центральной и Южной Азии: почему это важно в регионе и за его пределами".
"Наибольшие доли в товарообороте стран Центральной Азии со странами Южной Азии занимают Казахстан (52,8%), Узбекистан (31,2%) и Туркменистан (10,4%).", - информируется в документе.
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
Экономика
Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана
22 мая, 10:11
1961
По итогам прошлого года суммарный товарооборот ЦА с Южной Азией составил $4,4 млрд (3,2% от общего внешнеторгового оборота в $142,6 млрд).
Кроме того, импорт государств Южной Азии с ЦА достиг почти $560 млрд.
Отмечается, что в 2019 году южно-азиатские страны ввезли химические удобрения в центральноазиатский регион на $8,6 млрд, в частности, Индия на $7,2 млрд, Бангладеш на $749,2 млн, Пакистан на $606 млн.
Шавкат Мирзиёев приветствует Имрана Хана на саммите в режиме видеосвязи - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Политика
Пандемия не помеха: Узбекистан и Пакистан увеличили товарооборот
14 апреля, 20:27
2004
В свою очередь, страны ЦА произвели поставку химических удобрений в государства Южной Азии только на $32,3 млн. В частности, Узбекистан экспортировал минеральные удобрения в регионы Южной Азии на $24,9 млн, в основном в Афганистан ($24,1 млн), Индию ($0,4 млн) и Шри-Ланку ($0,3 млн).
Анализ расчетов ЦЭИР показал, что наибольшие объемы экспорта стран ЦА приходятся на Афганистан, из-за его географической близости, а также транспортной инфраструктуры, созданной в последние годы при участии Узбекистана и международных финансовых организаций. По данным центра, в ближайшие три года республика планирует довести годовой объем взаимной торговли с Афганистаном до $2 млрд.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераМирзиёев предоставил льготы и субсидии производителям вина и винограда
ВчераГенпрокурор Узбекистана встретится с коллегами по СНГ в Петербурге
ВчераБоксер Шахрам Гиясов отмечает 28-летие
ВчераГлавы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН
ВчераАфганская угроза: ОДКБ спешит на помощь Узбекистану и Таджикистану
ВчераЦЭИР обнародовал данные по взаимной торговле между странами Центральной и Южной Азии
ВчераВ Узбекистане объяснили недоверие к вакцинации
ВчераВласти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия
ВчераКакие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году
ВчераВ России коллективный иммунитет к коронавирусу доведут до 80-90% — Мишустин
ВчераУзбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток
ВчераТалибы ворвались в афганскую тюрьму и освободили всех заключенных
ВчераСильный ветер и пыльные бури: в Узбекистане резко изменится погода
ВчераУзбекистанцев "наставят на путь истинный" онлайн
ВчераВоенные медики Узбекистана обучатся в Корее
ВчераТерроризму в Сети — нет: Узбекистан "возьмет под контроль" Интернет
ВчераУзбекским чиновникам сделают "вакцину честности"
ВчераОдин из блоков Навоийской ТЭС остановлен из-за аварии на газопроводе
ВчераВ Наманганской области открылись новые учебные группы для детей дошкольного возраста
ВчераУзбекистан задумал стать "железнодорожным титаном" — почему это получится