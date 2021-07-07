https://uz.sputniknews.ru/20210707/tseir-obnarodoval-dannye-po-vzaimnoy-torgovle-mejdu-stranami-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-19584789.html

ЦЭИР обнародовал данные по взаимной торговле между странами Центральной и Южной Азии

ЦЭИР обнародовал данные по взаимной торговле между странами Центральной и Южной Азии

По итогам прошлого года суммарный товарооборот стран ЦА с Южной Азией составил $4,4 млрд (3,2% от общего внешнеторгового оборота в $142,6 млрд). 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T20:01+0500

2021-07-07T20:01+0500

2021-07-07T20:10+0500

экономика

импорт

товарооборот

экспорт

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Узбекистан расположился на втором месте среди стран ЦА с наибольшей долей товарооборота с государствами Южной Азии. Об этом стало известно из доклада директора ЦЭИР, зачитанного в рамках онлайн-конференции "Взаимодействие Центральной и Южной Азии: почему это важно в регионе и за его пределами". "Наибольшие доли в товарообороте стран Центральной Азии со странами Южной Азии занимают Казахстан (52,8%), Узбекистан (31,2%) и Туркменистан (10,4%).", - информируется в документе.По итогам прошлого года суммарный товарооборот ЦА с Южной Азией составил $4,4 млрд (3,2% от общего внешнеторгового оборота в $142,6 млрд).Кроме того, импорт государств Южной Азии с ЦА достиг почти $560 млрд.Отмечается, что в 2019 году южно-азиатские страны ввезли химические удобрения в центральноазиатский регион на $8,6 млрд, в частности, Индия на $7,2 млрд, Бангладеш на $749,2 млн, Пакистан на $606 млн.В свою очередь, страны ЦА произвели поставку химических удобрений в государства Южной Азии только на $32,3 млн. В частности, Узбекистан экспортировал минеральные удобрения в регионы Южной Азии на $24,9 млн, в основном в Афганистан ($24,1 млн), Индию ($0,4 млн) и Шри-Ланку ($0,3 млн).Анализ расчетов ЦЭИР показал, что наибольшие объемы экспорта стран ЦА приходятся на Афганистан, из-за его географической близости, а также транспортной инфраструктуры, созданной в последние годы при участии Узбекистана и международных финансовых организаций. По данным центра, в ближайшие три года республика планирует довести годовой объем взаимной торговли с Афганистаном до $2 млрд.

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