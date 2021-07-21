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https://uz.sputniknews.ru/20210721/livnevye-dojdi-zatopili-ulitsy-namangana-i-andijana--video-19762810.html
Ливневые дожди затопили улицы Намангана и Андижана — видео
Ливневые дожди затопили улицы Намангана и Андижана — видео
По данным УВД Наманганской области, в настоящее время ликвидируются последствия наводнения. Информация о пострадавших в результате стихийного бедствия не... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T12:21+0500
2021-07-21T13:53+0500
происшествия
потоп
наводнение
наманганская область
наманган
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ТАШКЕНТ, 21 июля — Sputnik. Накануне в Намангане и Андижане продолжительные ливни вызвали сильное наводнение, сообщают местные телеграм-каналы и @uzb_meteo. В МЧС Узбекистана позже уточнили, что проливные дожди затопили дворы жилых домов, расположенных в Кургантепинском, Джалал-Абадском и Андижанском районах Андижанской области, а также в городе Намангане, Касансайском, Туракурганском, Давлатабадском и Уйчинском районах Наманганской области.Уйчинском, Наманганском, Касансайском, Туракурганском районах Наманганской области и в некоторых районах Андижанской области. "Всего на наблюдательной станции в Намангане выпало 25 мм осадков. Это означает, что на один гектар приходится 250 тонн воды. Другими словами, в городе выпало 15% от общего годового количества осадков ", — передает uzb_meteo.После проливных дождей в Намангане также пошел град, возникновение которого не характерно для данного региона. В результате сильных дождей между 20.10 и 21.05 по местному времени река Кенгкулсай вышла из берегов и затопила МСГ "Имамате" (село Парда Турсин) Папского района Наманганской области. Потоки воды принесли в эту местность четыре машины. После проливных дождей также были затоплены дороги в новом массиве "Юксалиш" Давлатабадского района. Кроме того, паводковые воды размыли мост "Ташлама", расположенный между 15 км трассы 4R-117 "Туракурган — Наманган — Чартак" и 73 км кольцевой дорогой 4R-112 "Фаргона халка йули", что привело к опасной ситуации. Движение по этому направлению временно ограничено, заявили в УВД Наманганской области.По данным силового ведомства, в настоящее время в городе ликвидируются последствия наводнения. Информация о пострадавших в результате стихийного бедствия не поступала. Управление по чрезвычайным ситуациям Наманганской области просит жителей в эти дни не ездить отдыхать в горы. В Андижанском районе Андижанской области после проливных дождей также наблюдались случаи затопления улиц.Как сообщили в МЧС Узбекистана, для ликвидации последствий наводнения и откачивания воды из домов людей на место происшествия были вызваны департаменты по чрезвычайным ситуациям Андижанской и Наманганской областей, а также областные администрации, МВД и личный состав МЧС.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-uzbekistane-iz-za-grozy-selo-na-10-chasov-okazalos-otrezano-ot-mira-19760469.html
наманганская область
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потоп, наводнение, наманганская область, наманган

Ливневые дожди затопили улицы Намангана и Андижана — видео

12:21 21.07.2021 (обновлено: 13:53 21.07.2021)
1790
© Соц.СетиПоследствия сильных дождей в Намангане
Последствия сильных дождей в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Соц.Сети
По данным УВД Наманганской области, в настоящее время ликвидируются последствия наводнения. Информация о пострадавших в результате стихийного бедствия не поступала.
ТАШКЕНТ, 21 июля Sputnik. Накануне в Намангане и Андижане продолжительные ливни вызвали сильное наводнение, сообщают местные телеграм-каналы и @uzb_meteo.
В МЧС Узбекистана позже уточнили, что проливные дожди затопили дворы жилых домов, расположенных в Кургантепинском, Джалал-Абадском и Андижанском районах Андижанской области, а также в городе Намангане, Касансайском, Туракурганском, Давлатабадском и Уйчинском районах Наманганской области.
Уйчинском, Наманганском, Касансайском, Туракурганском районах Наманганской области и в некоторых районах Андижанской области.
"Всего на наблюдательной станции в Намангане выпало 25 мм осадков. Это означает, что на один гектар приходится 250 тонн воды. Другими словами, в городе выпало 15% от общего годового количества осадков ", — передает uzb_meteo.
После проливных дождей в Намангане также пошел град, возникновение которого не характерно для данного региона.
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В результате сильных дождей между 20.10 и 21.05 по местному времени река Кенгкулсай вышла из берегов и затопила МСГ "Имамате" (село Парда Турсин) Папского района Наманганской области. Потоки воды принесли в эту местность четыре машины.
© Соц.СетиПоследствия сильных дождей в Намангане
Последствия сильных дождей в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
Последствия сильных дождей в Намангане
© Соц.Сети
После проливных дождей также были затоплены дороги в новом массиве "Юксалиш" Давлатабадского района.
Кроме того, паводковые воды размыли мост "Ташлама", расположенный между 15 км трассы 4R-117 "Туракурган — Наманган — Чартак" и 73 км кольцевой дорогой 4R-112 "Фаргона халка йули", что привело к опасной ситуации. Движение по этому направлению временно ограничено, заявили в УВД Наманганской области.
© Соц.СетиПоследствия сильных дождей в Намангане
Последствия сильных дождей в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
Последствия сильных дождей в Намангане
© Соц.Сети
По данным силового ведомства, в настоящее время в городе ликвидируются последствия наводнения.
Информация о пострадавших в результате стихийного бедствия не поступала. Управление по чрезвычайным ситуациям Наманганской области просит жителей в эти дни не ездить отдыхать в горы.
В Андижанском районе Андижанской области после проливных дождей также наблюдались случаи затопления улиц.
Как сообщили в МЧС Узбекистана, для ликвидации последствий наводнения и откачивания воды из домов людей на место происшествия были вызваны департаменты по чрезвычайным ситуациям Андижанской и Наманганской областей, а также областные администрации, МВД и личный состав МЧС.
210300
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