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В Узбекистане из-за грозы село на 10 часов оказалось отрезано от мира
В Узбекистане из-за грозы село на 10 часов оказалось отрезано от мира
На страну обрушились грозы и дожди. То и дело образуются мощные селевые потоки, которые размывают все на своем пути. Ранее в Наманганской области стихия унесла... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T10:52+0500
2021-07-21T10:52+0500
2021-07-21T10:57+0500
общество
село
стихия
стихийное бедствие
селевые потоки
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Накануне в горных районах Шахрисабза прошли сильные ливни с градом. Из-за разбушевавшейся стихии начали сходить сели.В результате мощные потоки воды размыли и деформировали дорогу, ведущую к кишлаку "Куль". Поселение оказалось на 10 часов отрезано от мира.Власти Шахрисабзского района тут же направили на место ЧП необходимое оборудование. К настоящему моменту движение по дороге уже восстановлено.Ранее в Наманганской области также сошли селевые потоки. Они образовались из-за сильных дождей на юго-западе Кыргызстана. В результате произошедшей катастрофы девять человек погибли, в том числе семилетний ребенок.Также несколько человек пострадали.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistan-v-plenu-u-stixii-grajdan-predupredili-o-novoy-selevoy-opasnosti-19670610.html
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село, стихия, стихийное бедствие, селевые потоки, узбекистан
В Узбекистане из-за грозы село на 10 часов оказалось отрезано от мира
10:52 21.07.2021 (обновлено: 10:57 21.07.2021)
На страну обрушились грозы и дожди. То и дело образуются мощные селевые потоки, которые размывают все на своем пути. Ранее в Наманганской области стихия унесла жизни 9 человек.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Накануне в горных районах Шахрисабза прошли сильные ливни с градом. Из-за разбушевавшейся стихии начали сходить сели.
В результате мощные потоки воды размыли
и деформировали дорогу, ведущую к кишлаку "Куль". Поселение оказалось на 10 часов отрезано от мира.
Власти Шахрисабзского района тут же направили на место ЧП необходимое оборудование. К настоящему моменту движение по дороге уже восстановлено.
Ранее в Наманганской области также сошли
селевые потоки. Они образовались из-за сильных дождей на юго-западе Кыргызстана. В результате произошедшей катастрофы девять человек погибли, в том числе семилетний ребенок.
Также несколько человек пострадали.