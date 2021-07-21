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В Узбекистане из-за грозы село на 10 часов оказалось отрезано от мира
В Узбекистане из-за грозы село на 10 часов оказалось отрезано от мира
На страну обрушились грозы и дожди. То и дело образуются мощные селевые потоки, которые размывают все на своем пути. Ранее в Наманганской области стихия унесла... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T10:52+0500
2021-07-21T10:57+0500
общество
село
стихия
стихийное бедствие
селевые потоки
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Накануне в горных районах Шахрисабза прошли сильные ливни с градом. Из-за разбушевавшейся стихии начали сходить сели.В результате мощные потоки воды размыли и деформировали дорогу, ведущую к кишлаку "Куль". Поселение оказалось на 10 часов отрезано от мира.Власти Шахрисабзского района тут же направили на место ЧП необходимое оборудование. К настоящему моменту движение по дороге уже восстановлено.Ранее в Наманганской области также сошли селевые потоки. Они образовались из-за сильных дождей на юго-западе Кыргызстана. В результате произошедшей катастрофы девять человек погибли, в том числе семилетний ребенок.Также несколько человек пострадали.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistan-v-plenu-u-stixii-grajdan-predupredili-o-novoy-selevoy-opasnosti-19670610.html
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село, стихия, стихийное бедствие, селевые потоки, узбекистан

В Узбекистане из-за грозы село на 10 часов оказалось отрезано от мира

10:52 21.07.2021 (обновлено: 10:57 21.07.2021)
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© Daryo20 июля в горных районах Шахрисабза (Кашкадарьинская область) сошел сель
20 июля в горных районах Шахрисабза (Кашкадарьинская область) сошел сель - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Daryo
На страну обрушились грозы и дожди. То и дело образуются мощные селевые потоки, которые размывают все на своем пути. Ранее в Наманганской области стихия унесла жизни 9 человек.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Накануне в горных районах Шахрисабза прошли сильные ливни с градом. Из-за разбушевавшейся стихии начали сходить сели.
В результате мощные потоки воды размыли и деформировали дорогу, ведущую к кишлаку "Куль". Поселение оказалось на 10 часов отрезано от мира.
© Daryo20 июля в горных районах Шахрисабза (Кашкадарьинская область) сошел сель
20 июля в горных районах Шахрисабза (Кашкадарьинская область) сошел сель - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
20 июля в горных районах Шахрисабза (Кашкадарьинская область) сошел сель
© Daryo
Власти Шахрисабзского района тут же направили на место ЧП необходимое оборудование. К настоящему моменту движение по дороге уже восстановлено.
Ранее в Наманганской области также сошли селевые потоки. Они образовались из-за сильных дождей на юго-западе Кыргызстана. В результате произошедшей катастрофы девять человек погибли, в том числе семилетний ребенок.
Также несколько человек пострадали.
Вода - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
Общество
Узбекистан в плену у стихии: граждан предупредили о новой селевой опасности
14 июля, 10:51
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