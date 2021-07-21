https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-uzbekistane-iz-za-grozy-selo-na-10-chasov-okazalos-otrezano-ot-mira-19760469.html

В Узбекистане из-за грозы село на 10 часов оказалось отрезано от мира

В Узбекистане из-за грозы село на 10 часов оказалось отрезано от мира

На страну обрушились грозы и дожди. То и дело образуются мощные селевые потоки, которые размывают все на своем пути. Ранее в Наманганской области стихия унесла... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

село

стихия

стихийное бедствие

селевые потоки

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Накануне в горных районах Шахрисабза прошли сильные ливни с градом. Из-за разбушевавшейся стихии начали сходить сели.В результате мощные потоки воды размыли и деформировали дорогу, ведущую к кишлаку "Куль". Поселение оказалось на 10 часов отрезано от мира.Власти Шахрисабзского района тут же направили на место ЧП необходимое оборудование. К настоящему моменту движение по дороге уже восстановлено.Ранее в Наманганской области также сошли селевые потоки. Они образовались из-за сильных дождей на юго-западе Кыргызстана. В результате произошедшей катастрофы девять человек погибли, в том числе семилетний ребенок.Также несколько человек пострадали.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistan-v-plenu-u-stixii-grajdan-predupredili-o-novoy-selevoy-opasnosti-19670610.html

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село, стихия, стихийное бедствие, селевые потоки, узбекистан