Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты

С 7 июля 2021 года вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино внесены в перечень карантинных объектов для России и всех стран ЕАЭС.

Заболевание приводит к снижению урожайности на 70-80%, в отдельных случаях — к полной потере урожая в теплице.

Вирус распространяется с плодами, семенами и рассадой.