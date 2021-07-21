Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Агентство по карантину и защите растений Узбекистана подготовит список предприятий, гарантирующих отсутствие карантинных объектов при поставках томатов и перца в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства.Напомним: на днях Россельхознадзор ввел ограничения на поставки этой продукции из двух регионов Узбекистана из-за присутствия в них коричневой морщинистости (Tomato brown fruit virus) (ToBRFV), а также вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).Под временным запретом оказались овощи из Бухарской и Ташкентской областей.Россельхознадзор сообщал, что вопрос доступа узбекских овощей на рынок РФ будет рассмотрен только после того, как Узбекистан предоставит список предприятий, гарантирующих, что в поставляемой в ЕАЭС продукции нет вирусов.По его словам, в ближайшее время специалисты проведут карантинный контроль томатов и перца во всех теплицах и посевных площадях Ташкентской области, а также других регионов страны, где обнаружен вирус.Агентство находится в постоянном контакте с руководством Россельхознадзора и странами ЕАЭС для урегулирования вопроса по снятию ограничений, добавил представитель ведомства.
С 15 июля были ограничены поставки в РФ томатов и перцев из Бухарской области, с 22 июля — из Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Агентство по карантину и защите растений Узбекистана подготовит список предприятий, гарантирующих отсутствие карантинных объектов при поставках томатов и перца в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Напомним: на днях Россельхознадзор ввел ограничения на поставки этой продукции из двух регионов Узбекистана из-за присутствия в них коричневой морщинистости (Tomato brown fruit virus) (ToBRFV), а также вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).
Под временным запретом оказались овощи из Бухарской и Ташкентской областей.
Зараженные овощи
С 7 июля 2021 года вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино внесены в перечень карантинных объектов для России и всех стран ЕАЭС.
Заболевание приводит к снижению урожайности на 70-80%, в отдельных случаях — к полной потере урожая в теплице.
Вирус распространяется с плодами, семенами и рассадой.
Россельхознадзор сообщал, что вопрос доступа узбекских овощей на рынок РФ будет рассмотрен только после того, как Узбекистан предоставит список предприятий, гарантирующих, что в поставляемой в ЕАЭС продукции нет вирусов.
"Мы готовы подготовить список предприятий Узбекистана, гарантирующих отсутствие карантинных объектов для стран ЕАЭС при поставках томатов и перца", — сказал представитель агентства.
По его словам, в ближайшее время специалисты проведут карантинный контроль томатов и перца во всех теплицах и посевных площадях Ташкентской области, а также других регионов страны, где обнаружен вирус.
Агентство находится в постоянном контакте с руководством Россельхознадзора и странами ЕАЭС для урегулирования вопроса по снятию ограничений, добавил представитель ведомства.