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Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты
Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты
С 15 июля были ограничены поставки в РФ томатов и перцев из Бухарской области, с 22 июля — из Ташкентской области. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T15:30+0500
2021-07-21T15:30+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Агентство по карантину и защите растений Узбекистана подготовит список предприятий, гарантирующих отсутствие карантинных объектов при поставках томатов и перца в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства.Напомним: на днях Россельхознадзор ввел ограничения на поставки этой продукции из двух регионов Узбекистана из-за присутствия в них коричневой морщинистости (Tomato brown fruit virus) (ToBRFV), а также вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).Под временным запретом оказались овощи из Бухарской и Ташкентской областей.Россельхознадзор сообщал, что вопрос доступа узбекских овощей на рынок РФ будет рассмотрен только после того, как Узбекистан предоставит список предприятий, гарантирующих, что в поставляемой в ЕАЭС продукции нет вирусов.По его словам, в ближайшее время специалисты проведут карантинный контроль томатов и перца во всех теплицах и посевных площадях Ташкентской области, а также других регионов страны, где обнаружен вирус.Агентство находится в постоянном контакте с руководством Россельхознадзора и странами ЕАЭС для урегулирования вопроса по снятию ограничений, добавил представитель ведомства.
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экономика, торговля, поставки, овощи, еаэс, узбекистан

Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты

15:30 21.07.2021
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая помидоров в овощеводческом хозяйстве
Сбор урожая помидоров в овощеводческом хозяйстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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С 15 июля были ограничены поставки в РФ томатов и перцев из Бухарской области, с 22 июля — из Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Агентство по карантину и защите растений Узбекистана подготовит список предприятий, гарантирующих отсутствие карантинных объектов при поставках томатов и перца в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства.
Напомним: на днях Россельхознадзор ввел ограничения на поставки этой продукции из двух регионов Узбекистана из-за присутствия в них коричневой морщинистости (Tomato brown fruit virus) (ToBRFV), а также вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).
Под временным запретом оказались овощи из Бухарской и Ташкентской областей.
Вирус коричневой морщинистости (ToBRFV) - Sputnik Узбекистан
Зараженные овощи

С 7 июля 2021 года вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино внесены в перечень карантинных объектов для России и всех стран ЕАЭС.

Заболевание приводит к снижению урожайности на 70-80%, в отдельных случаях — к полной потере урожая в теплице.

Вирус распространяется с плодами, семенами и рассадой.

Россельхознадзор сообщал, что вопрос доступа узбекских овощей на рынок РФ будет рассмотрен только после того, как Узбекистан предоставит список предприятий, гарантирующих, что в поставляемой в ЕАЭС продукции нет вирусов.
"Мы готовы подготовить список предприятий Узбекистана, гарантирующих отсутствие карантинных объектов для стран ЕАЭС при поставках томатов и перца", — сказал представитель агентства.
По его словам, в ближайшее время специалисты проведут карантинный контроль томатов и перца во всех теплицах и посевных площадях Ташкентской области, а также других регионов страны, где обнаружен вирус.
Агентство находится в постоянном контакте с руководством Россельхознадзора и странами ЕАЭС для урегулирования вопроса по снятию ограничений, добавил представитель ведомства.
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