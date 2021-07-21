https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-uzbekistan-dostavyat-iz-rossii-esche-odin-vysokoskorostnoy-poezd-afrosiyob-19768539.html
В Узбекистан доставят из России еще один высокоскоростной поезд Afrosiyob
В Узбекистан доставят из России еще один высокоскоростной поезд Afrosiyob
Специалисты ОАО "Узбекские железные дороги" совместно с российскими коллегами уже подготовили поезд к отгрузке в республику. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T16:51+0500
2021-07-21T16:51+0500
2021-07-21T17:18+0500
общество
министерство транспорта республики узбекистан
высокоскоростной поезд
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Из России в Узбекистан отправят современный поезд Afrosiyob, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. По данным Минтранса, в конце прошлого месяца из испанского порта Бильбао в Санкт-Петербург прибыли судна с двумя локомотивами и 11 вагонами на борту. В середине июля в Северную столицу России доставили еще четыре отдельных вагона. В настоящее время специалисты ОАО "Узбекские железные дороги" совместно с российскими коллегами подготовили поезд к отгрузке в Узбекистан. Первый современный высокоскоростной поезд Afrosiyob был доставлен в республику в 2011 году. На данный момент их количество в стране увеличилось до пяти штук.
https://uz.sputniknews.ru/20210710/novyy-poezd-afrosiyob-poyavitsya-v-uzbekistane-k-sentyabryu-19624235.html
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министерство транспорта республики узбекистан, высокоскоростной поезд
В Узбекистан доставят из России еще один высокоскоростной поезд Afrosiyob
16:51 21.07.2021 (обновлено: 17:18 21.07.2021)
Специалисты ОАО "Узбекские железные дороги" совместно с российскими коллегами уже подготовили поезд к отгрузке в республику.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Из России в Узбекистан отправят современный поезд Afrosiyob, сообщает
пресс-служба Министерства транспорта.
По данным Минтранса, в конце прошлого месяца из испанского порта Бильбао в Санкт-Петербург прибыли судна с двумя локомотивами и 11 вагонами на борту. В середине июля в Северную столицу России доставили еще четыре отдельных вагона.
В настоящее время специалисты ОАО "Узбекские железные дороги" совместно с российскими коллегами подготовили поезд к отгрузке в Узбекистан.
Первый современный высокоскоростной поезд Afrosiyob был доставлен в республику в 2011 году. На данный момент их количество в стране увеличилось до пяти штук.