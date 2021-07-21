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В Узбекистан доставят из России еще один высокоскоростной поезд Afrosiyob
В Узбекистан доставят из России еще один высокоскоростной поезд Afrosiyob
Специалисты ОАО "Узбекские железные дороги" совместно с российскими коллегами уже подготовили поезд к отгрузке в республику. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T16:51+0500
2021-07-21T17:18+0500
общество
министерство транспорта республики узбекистан
высокоскоростной поезд
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Из России в Узбекистан отправят современный поезд Afrosiyob, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. По данным Минтранса, в конце прошлого месяца из испанского порта Бильбао в Санкт-Петербург прибыли судна с двумя локомотивами и 11 вагонами на борту. В середине июля в Северную столицу России доставили еще четыре отдельных вагона. В настоящее время специалисты ОАО "Узбекские железные дороги" совместно с российскими коллегами подготовили поезд к отгрузке в Узбекистан. Первый современный высокоскоростной поезд Afrosiyob был доставлен в республику в 2011 году. На данный момент их количество в стране увеличилось до пяти штук.
https://uz.sputniknews.ru/20210710/novyy-poezd-afrosiyob-poyavitsya-v-uzbekistane-k-sentyabryu-19624235.html
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министерство транспорта республики узбекистан, высокоскоростной поезд

В Узбекистан доставят из России еще один высокоскоростной поезд Afrosiyob

16:51 21.07.2021 (обновлено: 17:18 21.07.2021)
1655
© Пресс-служба "Узбекские железные дороги"Транспортировка нового поезда "Афрасиаб" из России в Узбекистан
Транспортировка нового поезда Афрасиаб из России в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Пресс-служба "Узбекские железные дороги"
Специалисты ОАО "Узбекские железные дороги" совместно с российскими коллегами уже подготовили поезд к отгрузке в республику.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Из России в Узбекистан отправят современный поезд Afrosiyob, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
По данным Минтранса, в конце прошлого месяца из испанского порта Бильбао в Санкт-Петербург прибыли судна с двумя локомотивами и 11 вагонами на борту. В середине июля в Северную столицу России доставили еще четыре отдельных вагона.
В Узбекистан привезут новый поезд Talgo - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2021
Общество
Новый поезд Afrosiyob появится в Узбекистане к сентябрю
10 июля, 16:03
8348
В настоящее время специалисты ОАО "Узбекские железные дороги" совместно с российскими коллегами подготовили поезд к отгрузке в Узбекистан.
Первый современный высокоскоростной поезд Afrosiyob был доставлен в республику в 2011 году. На данный момент их количество в стране увеличилось до пяти штук.
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