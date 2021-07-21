https://uz.sputniknews.ru/20210721/voennoslujaschie-tsvo-zavershili-podgotovku-k-ucheniyam-rf-i-uzbekistana--video-19767048.html

Военнослужащие ЦВО завершили подготовку к учениям РФ и Узбекистана — видео

Военнослужащие ЦВО завершили подготовку к учениям РФ и Узбекистана — видео

Совместные маневры пройдут в начале августа на полигоне "Термез" (Сурхандарьинская область) у границы с Афганистаном. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T15:06+0500

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2021-07-21T15:06+0500

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военное сотрудничество

военнослужащие

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Миротворцы и спецназ Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к совместным учениям, в которых поучаствуют российские и узбекские военнослужащие.В ходе подготовки был проведен ряд тактико-специальных учений. На них военнослужащие отточили навыки по борьбе с диверсионными группами условного противника. Были проведены засады, налеты, а также отражены атаки врага на легкобронированной технике.Военные провели стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов "Печенег", гранатометов РПГ-7В, снайперских винтовок СВД и вооружения БТР-82А и сдали нормативы по тактической подготовке. Практические действия проходили на полигонах Рощинский и Новая Бинарадка, дислоцированных в Самарской области.Напомним: совместные маневры пройдут в начале августа на полигоне "Термез" (Сурхандарьинская область) у границы с Афганистаном. Ранее ЦВО сообщал, что в учениях примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих России и Узбекистана. Стороны намерены привлечь около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.

https://uz.sputniknews.ru/20210720/bolee-1-tys-voennyx-rf-i-uzbekistana-zadeystvuyut-v-ucheniyax-u-afganistana-19748496.html

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военные учения, военные, военное сотрудничество, военнослужащие, афганистан, узбекистан