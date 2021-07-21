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Военнослужащие ЦВО завершили подготовку к учениям РФ и Узбекистана — видео
Военнослужащие ЦВО завершили подготовку к учениям РФ и Узбекистана — видео
Совместные маневры пройдут в начале августа на полигоне "Термез" (Сурхандарьинская область) у границы с Афганистаном. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T15:06+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Миротворцы и спецназ Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к совместным учениям, в которых поучаствуют российские и узбекские военнослужащие.В ходе подготовки был проведен ряд тактико-специальных учений. На них военнослужащие отточили навыки по борьбе с диверсионными группами условного противника. Были проведены засады, налеты, а также отражены атаки врага на легкобронированной технике.Военные провели стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов "Печенег", гранатометов РПГ-7В, снайперских винтовок СВД и вооружения БТР-82А и сдали нормативы по тактической подготовке. Практические действия проходили на полигонах Рощинский и Новая Бинарадка, дислоцированных в Самарской области.Напомним: совместные маневры пройдут в начале августа на полигоне "Термез" (Сурхандарьинская область) у границы с Афганистаном. Ранее ЦВО сообщал, что в учениях примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих России и Узбекистана. Стороны намерены привлечь около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/bolee-1-tys-voennyx-rf-i-uzbekistana-zadeystvuyut-v-ucheniyax-u-afganistana-19748496.html
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военные учения, военные, военное сотрудничество, военнослужащие, афганистан, узбекистан
Военнослужащие ЦВО завершили подготовку к учениям РФ и Узбекистана — видео
Совместные маневры пройдут в начале августа на полигоне "Термез" (Сурхандарьинская область) у границы с Афганистаном.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Миротворцы и спецназ Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к совместным учениям, в которых поучаствуют российские и узбекские военнослужащие.
"Военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО завершили подготовку к совместному учению военнослужащих России и Узбекистана", — сообщили в пресс-службе округа.
В ходе подготовки был проведен ряд тактико-специальных учений. На них военнослужащие отточили навыки по борьбе с диверсионными группами условного противника. Были проведены засады, налеты, а также отражены атаки врага на легкобронированной технике.
Военные провели стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов "Печенег", гранатометов РПГ-7В, снайперских винтовок СВД и вооружения БТР-82А и сдали нормативы по тактической подготовке.
Практические действия проходили на полигонах Рощинский и Новая Бинарадка, дислоцированных в Самарской области.
Напомним: совместные маневры пройдут в начале августа на полигоне "Термез" (Сурхандарьинская область) у границы с Афганистаном. Ранее ЦВО сообщал, что в учениях примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих России и Узбекистана. Стороны намерены привлечь около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.