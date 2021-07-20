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Более 1 тыс. военных РФ и Узбекистана задействуют в учениях у Афганистана
Более 1 тыс. военных РФ и Узбекистана задействуют в учениях у Афганистана
Военнослужащие, как ожидается, совместно отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T11:02+0500
2021-07-20T11:07+0500
общество
военные учения
военнослужащие
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Более тысячи военных из России и Узбекистана примут участие в совместных учениях у границы с Афганистаном — маневры пройдут в начале августа.Практические действия пройдут на полигоне "Термез" — этот район граничит с Афганистаном, где сейчас происходит эскалация напряженности.На учения будет привлечено около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.Военнослужащие, как ожидается, совместно отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. Основу российского контингента составят военные миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО.Ранее командующий войсками генерал-полковник ЦВО Александр Лапин проинформировал о совместных учениях РФ, Узбекистана и Таджикистана — маневры пройдут с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области на юге Таджикистана.Российскую сторону там представят подразделения 201-й военной базы.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/tseli-i-sredstva-zachem-rf-voennye-ucheniya-na-granitse-s-afganistanom-19717764.html
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военные учения, военнослужащие, афганистан, узбекистан

Более 1 тыс. военных РФ и Узбекистана задействуют в учениях у Афганистана

11:02 20.07.2021 (обновлено: 11:07 20.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Simon InfangerВоеннослужащие
Военнослужащие - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© СС0 / Unsplash / Simon Infanger
Военнослужащие, как ожидается, совместно отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Более тысячи военных из России и Узбекистана примут участие в совместных учениях у границы с Афганистаном — маневры пройдут в начале августа.
"Около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил РФ и РУз примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области", — говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).
Практические действия пройдут на полигоне "Термез" — этот район граничит с Афганистаном, где сейчас происходит эскалация напряженности.
На учения будет привлечено около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.
Военнослужащие, как ожидается, совместно отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона.
Основу российского контингента составят военные миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО.
Ранее командующий войсками генерал-полковник ЦВО Александр Лапин проинформировал о совместных учениях РФ, Узбекистана и Таджикистана — маневры пройдут с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области на юге Таджикистана.
Российскую сторону там представят подразделения 201-й военной базы.
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