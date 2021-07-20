https://uz.sputniknews.ru/20210720/bolee-1-tys-voennyx-rf-i-uzbekistana-zadeystvuyut-v-ucheniyax-u-afganistana-19748496.html

Более 1 тыс. военных РФ и Узбекистана задействуют в учениях у Афганистана

Более 1 тыс. военных РФ и Узбекистана задействуют в учениях у Афганистана

Военнослужащие, как ожидается, совместно отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T11:02+0500

2021-07-20T11:02+0500

2021-07-20T11:07+0500

общество

военные учения

военнослужащие

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Более тысячи военных из России и Узбекистана примут участие в совместных учениях у границы с Афганистаном — маневры пройдут в начале августа.Практические действия пройдут на полигоне "Термез" — этот район граничит с Афганистаном, где сейчас происходит эскалация напряженности.На учения будет привлечено около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.Военнослужащие, как ожидается, совместно отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. Основу российского контингента составят военные миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО.Ранее командующий войсками генерал-полковник ЦВО Александр Лапин проинформировал о совместных учениях РФ, Узбекистана и Таджикистана — маневры пройдут с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области на юге Таджикистана.Российскую сторону там представят подразделения 201-й военной базы.

https://uz.sputniknews.ru/20210716/tseli-i-sredstva-zachem-rf-voennye-ucheniya-na-granitse-s-afganistanom-19717764.html

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