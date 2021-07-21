https://uz.sputniknews.ru/20210721/vozbujdeno-ugolovnoe-delo-posle-otravleniya-23-uzbekistantsev-v-tolyatti-19764365.html

Возбуждено уголовное дело после отравления 23 узбекистанцев в Тольятти

Возбуждено уголовное дело после отравления 23 узбекистанцев в Тольятти

Постояльцы проживали в помещениях гостиничного типа, расположенных в Тупиковом проезде. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T13:15+0500

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общество

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уголовное дело

отравление

мигранты

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления узбекистанцев в хостеле, расположенном в Тольятти.Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.Подозреваемые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.Напомним, что инцидент произошел ночью 20 июля. По информации прокуратуры, всего отравились 23 человека, из них 13 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.По данному факту началась проверка. Ведется расследование. Восстановить картину событий помогают сотрудники подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области.

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трудовые мигранты, тольятти, уголовное дело, отравление, мигранты