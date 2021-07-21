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https://uz.sputniknews.ru/20210721/vozbujdeno-ugolovnoe-delo-posle-otravleniya-23-uzbekistantsev-v-tolyatti-19764365.html
Возбуждено уголовное дело после отравления 23 узбекистанцев в Тольятти
Возбуждено уголовное дело после отравления 23 узбекистанцев в Тольятти
Постояльцы проживали в помещениях гостиничного типа, расположенных в Тупиковом проезде. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T13:15+0500
2021-07-21T13:15+0500
общество
трудовые мигранты
тольятти
уголовное дело
отравление
мигранты
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления узбекистанцев в хостеле, расположенном в Тольятти.Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.Подозреваемые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.Напомним, что инцидент произошел ночью 20 июля. По информации прокуратуры, всего отравились 23 человека, из них 13 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.По данному факту началась проверка. Ведется расследование. Восстановить картину событий помогают сотрудники подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области.
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трудовые мигранты, тольятти, уголовное дело, отравление, мигранты

Возбуждено уголовное дело после отравления 23 узбекистанцев в Тольятти

13:15 21.07.2021
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© СС0 / Unsplash / Mae MuВилка со спагетти
Вилка со спагетти - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© СС0 / Unsplash / Mae Mu
Постояльцы проживали в помещениях гостиничного типа, расположенных в Тупиковом проезде.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления узбекистанцев в хостеле, расположенном в Тольятти.
Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.
"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по предоставлению горячего питания", — говорится в заявлении.
Подозреваемые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.
Напомним, что инцидент произошел ночью 20 июля.
По информации прокуратуры, всего отравились 23 человека, из них 13 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту началась проверка. Ведется расследование. Восстановить картину событий помогают сотрудники подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области.
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