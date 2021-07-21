https://uz.sputniknews.ru/20210721/vypuskniki-gitis-predstavyat-spektakli-v-stranax-tsentralnoy-azii-19768873.html

Выпускники ГИТИСа представят спектакли в странах Центральной Азии

Выпускники ГИТИСа представят спектакли в странах Центральной Азии

После выступлений будет составлен план на следующий год, а также станет понятно, насколько можно расширить географию проекта. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

выпускник

искусство

театр

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Выпускники ГИТИСа до конца 2021 года представят спектакли в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.Театралы выступят в рамках совместного проекта с Росконцертом "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом".Об этом сообщила замгендиректора Росконцерта Светлана Кондратьева.По ее словам, после подведения итогов будет составлен план на следующий год, а также станет понятно, насколько можно расширить географию проекта. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский между тем сообщил, что министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала идею продолжить данный проект.Напомним: в ноябре состоялся Третий театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс". Свои спектакли показали учащиеся пяти театральных школ: России, Узбекистана, Казахстана, Молдовы и Азербайджана.

https://uz.sputniknews.ru/20210321/za-shirmoy-kukolnogo-mira-magiya-teatra-dlya-malenkikh-i-vzroslykh-17871482.html

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