https://uz.sputniknews.ru/20210721/vypuskniki-gitis-predstavyat-spektakli-v-stranax-tsentralnoy-azii-19768873.html
Выпускники ГИТИСа представят спектакли в странах Центральной Азии
Выпускники ГИТИСа представят спектакли в странах Центральной Азии
После выступлений будет составлен план на следующий год, а также станет понятно, насколько можно расширить географию проекта. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T17:43+0500
2021-07-21T17:43+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Выпускники ГИТИСа до конца 2021 года представят спектакли в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.Театралы выступят в рамках совместного проекта с Росконцертом "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом".Об этом сообщила замгендиректора Росконцерта Светлана Кондратьева.По ее словам, после подведения итогов будет составлен план на следующий год, а также станет понятно, насколько можно расширить географию проекта. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский между тем сообщил, что министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала идею продолжить данный проект.Напомним: в ноябре состоялся Третий театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс". Свои спектакли показали учащиеся пяти театральных школ: России, Узбекистана, Казахстана, Молдовы и Азербайджана.
https://uz.sputniknews.ru/20210321/za-shirmoy-kukolnogo-mira-magiya-teatra-dlya-malenkikh-i-vzroslykh-17871482.html
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выпускник, искусство, театр, центральная азия
Выпускники ГИТИСа представят спектакли в странах Центральной Азии
17:43 21.07.2021 (обновлено: 17:49 21.07.2021)
После выступлений будет составлен план на следующий год, а также станет понятно, насколько можно расширить географию проекта.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Выпускники ГИТИСа до конца 2021 года представят спектакли в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.
Театралы выступят в рамках совместного проекта с Росконцертом "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом".
Об этом сообщила замгендиректора Росконцерта Светлана Кондратьева.
"Это действительно очень интересный творческий проект, он закончится спектаклем "Ревизор" по пьесе Гоголя. Показы спектаклей пройдут в Государственном национальном русском театре драмы в городе Бишкеке", — отметила Кондратьева.
По ее словам, после подведения итогов будет составлен план на следующий год, а также станет понятно, насколько можно расширить географию проекта.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский между тем сообщил, что министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала идею продолжить данный проект.
"Для нас важно, чтобы в орбиту этого проекта включались выпускники и других замечательных наших театральных вузов... Для нас этот проект чрезвычайно важен еще и тем, что благодаря этому сотрудничеству мы формируем творческие команды. Потому что любой человек театра понимает, что самое главное в театре — это чтобы режиссер нашел своего художника, своего хореографа, своего художника по костюмам, потому что из этих содружеств творческих рождаются в итоге великие театры", — подчеркнул Заславский.
Напомним: в ноябре состоялся
Третий театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс". Свои спектакли показали учащиеся пяти театральных школ: России, Узбекистана, Казахстана, Молдовы и Азербайджана.