https://uz.sputniknews.ru/20210722/brisben-10-neizvestnyx-faktov-o-gorode-v-kotorom-proydet-olimpiada-2032-19780060.html

Брисбен: 10 неизвестных фактов о городе, в котором пройдет Олимпиада-2032

Брисбен: 10 неизвестных фактов о городе, в котором пройдет Олимпиада-2032

Брисбен — третий по величине город в Австралии (после Сиднея и Мельбурна). Расположен в штате Квинсленд. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T18:00+0500

2021-07-22T18:00+0500

2021-07-22T18:00+0500

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На слуху Брисбен оказался буквально вчера: Международный олимпийский комитет объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут именно в этом городе.О Брисбене, казалось бы, совсем ничего не известно. И это настоящее упущение, поскольку здесь скрывается масса интересных фактов и особенностей.Факт №1: закрытый город для каторгиСегодня это гигантский современный мегаполис, однако раньше был колонией для ссыльных, а до этого — местом обитания аборигенов.Поселение Эденгласси (так тогда назывался Брисбен) было создано в XIX веке для особо опасных каторжников. С 1824 по 1842 годы это было по сути закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО).В 1859 году образовался Квинсленд, и Брисбен был провозглашен его столицей. Поначалу это были просто 20 отдельных муниципалитетов, расположенных довольно далеко друг от друга.К 1891 году на территориях проживало свыше 100 тысяч человек. Однако полноценным городом Брисбен стал только в 1925-м (и получил соответствующий статус).В начале XXI века Брисбен получил статус Глобального города — важной частью мировой экономической системы.Факт №2: город назвали в честь генералаГенерал-майор сэр Томас Макдугалл Брисбен (1773-1860) был британским офицером и астрономом. С 1821 по 1825 годы назначен губернатором Нового Южного Уэльса — первой британской колонии на австралийском континенте, основанной в 1788-м.За четыре года Томас Брисбен сделал многое: активно поощрял обработку земель, выписывал лучшие сорта семян, разводил породистый скот. Также уделял время астрономии: открыл 7 385 ранее неизвестных звезд.Факт №3: у города есть "кличка"Отличительная особенность современных австралийцев — нежелание полностью выговаривать слова.Отсюда пошла мода на их сокращение. Например, себя жители называют "оззи" (Aussie — сокращение от Australian). Не трудно догадаться, как называется страна — "Оз".Брисбен, столицу Квинсленда, окрестили словом "Бриззи". Приведем в пример некоторые другие интересные слова: "фути" — футбол (footie — football). В Интернете также зачастую можно встретить эту картинку-мем, смысл которой поначалу не ясен:Дело в том, что барбекю (barbecue) австралийцы называют "барби" (barbie). Точно так же зовут знаменитую куклу. Это игра слов.Фразу shrimp on the barbie в данном случае правильно будет перевести, как "креветка на гриле".Почему именно креветка? Все просто: австралийцы обожают пикники, и на втором месте после мяса на гриле у них морепродукты — креветки, устрицы, лобстеры.Факт №4: каждый третий житель "Бриззи" не родился в АвстралииПочти 30% населения города — мигранты из Европы (особенно из Великобритании), Новой Зеландии, Индии и, разумеется, из Китая.Согласно официальным данным, Брисбен взял "золото" в Австралии и "серебро" в мире как город с самым быстрорастущим населением. К примеру, с 1999 по 2004 годы количество жителей увеличилось на 11,5%.Последняя перепись проводилась в 2001-м и показала, что на английском как на родном говорят 86,5% горожан. Для других 13,5% английский — это второй язык. В рейтинге самых распространенных языков в Брисбене также расположились китайский, вьетнамский и итальянский.Факт №5: пластиковые деньги вместо бумажныхЗдесь речь идет не столько о Брисбене, сколько об Австралии в целом. В 1988 году в стране были впервые напечатаны деньги из пластика.Выпуск был посвящен 200-летию заселения Австралии европейцами. Сегодня все купюры австралийского доллара (5, 10, 20, 50, 100) сделаны из полимера. Они не деформируются, даже если их простирать или искупать в кипятке.Факт №6: за неявку на выборы — штраф тут же!Правило действует в рамках всей Австралии. Если гражданину уже исполнилось 18 лет и он не явился на выборы без уважительной причины, то его ждут неприятности — штраф в районе 20 долларов.Обязательное участие в выборах действует в Австралии с 1924 года. А что будет с тем, кто проигнорировал штраф? Тогда дело направят в Суд магистратов, и тогда штраф уже может составить 50 долларов (+ оплата расходов).Если и это не поможет, тогда назначаются общественные работы, арест имущества или тюремный срок на 1-2 дня.Факт №7: настоящий коала-парк — эпицентр "ми-ми-мишности"Это первый в мире заповедник коал, который был открыт в 1927 году. "Лоун Пайн Коала" более известен как "коала-парк" и является домом для 130 милых зверьков.Здесь восстанавливают популяцию животных, численность которых заметно сократилась с приходом колонизаторов на континент. В ряде районов Австралии коалы вовсе исчезли. Причин две: ценный мех зверьков и вырубка лесов.Впрочем, в "коала-парке" живут не только коалы: здесь обрели свой дом кенгуру, валлаби, тасманский дьявол, вомбаты, ехидны, рептилии и редкие птицы.Факт №8: здесь обитают самые ядовитые змеи в миреШесть из десяти самых опасных видов змей на планете живут в Австралии. Разумеется, в том числе в городе Брисбен.В Квинсленде (столицей которого является Брисбен) обитают три ядовитые змеи: восточная коричневая змея, прибрежный тайпан и шипохвостая ехидна.Зубы прибрежного тайпана достигают в длину 13 миллиметров. В них содержится около 120 миллиграммов яда — он убивает жертву в течение 4–12 часов. Для сравнения: после укуса других змей человек может жить сутки.Шипохвостые ехидны, в свою очередь, отличаются невероятно быстрым ударом на Земле. Они скрываются в опавшей листве и трясут хвостом, как приманкой, перед жертвой.Помимо змей, в Квинсленде водятся также гребнистые крокодилы — это одни из самых крупных представителей своего вида. Они имеют печальную репутацию людоедов.Самого гигантского крокодила подстрелили в 1957 году.Факт №9: "Собачий забор" из колючей проволокиИногда его еще называют "Забором Динго" или "Великой австралийской стеной" — это сетчатое ограждение общей протяженностью 5 614 км, которое разделяет материк Австралии на две части.Строительство началось в 1880-х годах, чтобы защитить овечьи пастбища в южном Квинсленде. На карте видно, что линия начинается справа, недалеко от Брисбена.Фермеры хотели обезопасить домашний скот от собак динго, а сельскохозяйственное угодья — от расплодившихся кроликов.Со временем отдельные секции ограды соединили вместе, и образовался почти непрерывный гигантский забор. Отмечается, что штатам Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия обслуживание ограждения обходится в среднем в 15 миллионов долларов. И не мудрено: вдоль забора курсируют патрули, которые отыскивают "брешь в броне": норы кроликов и вомбатов. Также отстреливаются собаки динго, проникшие за ограду.Факт №10: саммит G-20 в Брисбене в 2014 годуАвстралийский саммит G-20 стал крупнейшим и одним из самых обсуждаемых за всю историю. Он прошел в Брисбене 15-16 ноября 2014 года на фоне серьезной геополитической и экономической нестабильности: это и украинский кризис, и война в Ираке, Сирии, беспорядки в Ливии, активизация террористической группировки ИГ*, новая вспышка арабо-израильского конфликта. Европейская и китайская экономики шли на спад.Особенно запомнилась напряженность, возникшая со стороны участников саммита по отношению к президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации на Украине.Тогда СМИ писали, что лидеры стран держались от Путина в стороне, позволяли себе двусмысленные заявления, отказывались встречать в аэропорту согласно протоколу.Возникли сложности и с отелем Hilton Brisbane.Российский лидер досрочно покинул саммит G-20, обосновав это предстоящим длинным перелетом.Брисбен интересен многими аспектами: научными, историческими, культурными и политическими.Эти десять фактов наглядно показали всю многогранность города!Теперь же копилка Брисбена пополнится еще одним любопытным фактом — он станет спортивной столицей летней Олимпиады-2032.

австралия

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Анна Глушенкова

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олимпийские игры, олимпиада, австралия