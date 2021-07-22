В мире
Брисбен: 10 неизвестных фактов о городе, в котором пройдет Олимпиада-2032
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Брисбен — третий по величине город в Австралии (после Сиднея и Мельбурна). Расположен в штате Квинсленд.
На слуху Брисбен оказался буквально вчера: Международный олимпийский комитет объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут именно в этом городе.
А до этого?
В 2021-м Игры пройдут в Токио (Япония) в счет прошлого "пандемийного" года.
Затем международные состязания состоятся в 2024 году — в Париже (Франция), в 2028-м — в Лос-Анджелесе (США).
О Брисбене, казалось бы, совсем ничего не известно. И это настоящее упущение, поскольку здесь скрывается масса интересных фактов и особенностей.
Факт №1: закрытый город для каторги
Сегодня это гигантский современный мегаполис, однако раньше был колонией для ссыльных, а до этого — местом обитания аборигенов.
Поселение Эденгласси (так тогда назывался Брисбен) было создано в XIX веке для особо опасных каторжников. С 1824 по 1842 годы это было по сути закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО).
В 1842-м колонию упразднили, и город начал развиваться. Сюда разрешили заселяться простым людям.
В 1859 году образовался Квинсленд, и Брисбен был провозглашен его столицей. Поначалу это были просто 20 отдельных муниципалитетов, расположенных довольно далеко друг от друга.
К 1891 году на территориях проживало свыше 100 тысяч человек. Однако полноценным городом Брисбен стал только в 1925-м (и получил соответствующий статус).
Город в современных границах был создан в 1924 году
В начале XXI века Брисбен получил статус Глобального города — важной частью мировой экономической системы.
Факт №2: город назвали в честь генерала
Генерал-майор сэр Томас Макдугалл Брисбен (1773-1860) был британским офицером и астрономом.
С 1821 по 1825 годы назначен губернатором Нового Южного Уэльса — первой британской колонии на австралийском континенте, основанной в 1788-м.
За четыре года Томас Брисбен сделал многое: активно поощрял обработку земель, выписывал лучшие сорта семян, разводил породистый скот. Также уделял время астрономии: открыл 7 385 ранее неизвестных звезд.
Факт №3: у города есть "кличка"
Отличительная особенность современных австралийцев — нежелание полностью выговаривать слова.
Отсюда пошла мода на их сокращение. Например, себя жители называют "оззи" (Aussie — сокращение от Australian). Не трудно догадаться, как называется страна — "Оз".
Брисбен, столицу Квинсленда, окрестили словом "Бриззи".
Приведем в пример некоторые другие интересные слова: "фути" — футбол (footie — football). В Интернете также зачастую можно встретить эту картинку-мем, смысл которой поначалу не ясен:
Shrimp on the Barbie
Shrimp on the Barbie
Дело в том, что барбекю (barbecue) австралийцы называют "барби" (barbie). Точно так же зовут знаменитую куклу. Это игра слов.
Фразу shrimp on the barbie в данном случае правильно будет перевести, как "креветка на гриле".
Почему именно креветка? Все просто: австралийцы обожают пикники, и на втором месте после мяса на гриле у них морепродукты — креветки, устрицы, лобстеры.
Факт №4: каждый третий житель "Бриззи" не родился в Австралии
Почти 30% населения города — мигранты из Европы (особенно из Великобритании), Новой Зеландии, Индии и, разумеется, из Китая.
Согласно официальным данным, Брисбен взял "золото" в Австралии и "серебро" в мире как город с самым быстрорастущим населением. К примеру, с 1999 по 2004 годы количество жителей увеличилось на 11,5%.
Последняя перепись проводилась в 2001-м и показала, что на английском как на родном говорят 86,5% горожан. Для других 13,5% английский — это второй язык.
В рейтинге самых распространенных языков в Брисбене также расположились китайский, вьетнамский и итальянский.
Факт №5: пластиковые деньги вместо бумажных
Здесь речь идет не столько о Брисбене, сколько об Австралии в целом. В 1988 году в стране были впервые напечатаны деньги из пластика.
Выпуск был посвящен 200-летию заселения Австралии европейцами. Сегодня все купюры австралийского доллара (5, 10, 20, 50, 100) сделаны из полимера. Они не деформируются, даже если их простирать или искупать в кипятке.
Факт №6: за неявку на выборы — штраф тут же!
Правило действует в рамках всей Австралии. Если гражданину уже исполнилось 18 лет и он не явился на выборы без уважительной причины, то его ждут неприятности — штраф в районе 20 долларов.
Обязательное участие в выборах действует в Австралии с 1924 года.
Впрочем, наказания можно избежать, если заранее официально уведомить избирком о том, что вы не проголосуете. Далее необходимо указать причины.
А что будет с тем, кто проигнорировал штраф? Тогда дело направят в Суд магистратов, и тогда штраф уже может составить 50 долларов (+ оплата расходов).
Если и это не поможет, тогда назначаются общественные работы, арест имущества или тюремный срок на 1-2 дня.
Факт №7: настоящий коала-парк — эпицентр "ми-ми-мишности"
Это первый в мире заповедник коал, который был открыт в 1927 году. "Лоун Пайн Коала" более известен как "коала-парк" и является домом для 130 милых зверьков.
Здесь восстанавливают популяцию животных, численность которых заметно сократилась с приходом колонизаторов на континент. В ряде районов Австралии коалы вовсе исчезли. Причин две: ценный мех зверьков и вырубка лесов.
Впрочем, в "коала-парке" живут не только коалы: здесь обрели свой дом кенгуру, валлаби, тасманский дьявол, вомбаты, ехидны, рептилии и редкие птицы.
Факт №8: здесь обитают самые ядовитые змеи в мире
Шесть из десяти самых опасных видов змей на планете живут в Австралии. Разумеется, в том числе в городе Брисбен.
В Квинсленде (столицей которого является Брисбен) обитают три ядовитые змеи: восточная коричневая змея, прибрежный тайпан и шипохвостая ехидна.
Зубы прибрежного тайпана достигают в длину 13 миллиметров. В них содержится около 120 миллиграммов яда — он убивает жертву в течение 4–12 часов. Для сравнения: после укуса других змей человек может жить сутки.
Шипохвостые ехидны, в свою очередь, отличаются невероятно быстрым ударом на Земле. Они скрываются в опавшей листве и трясут хвостом, как приманкой, перед жертвой.
Помимо змей, в Квинсленде водятся также гребнистые крокодилы — это одни из самых крупных представителей своего вида. Они имеют печальную репутацию людоедов.
Самого гигантского крокодила подстрелили в 1957 году.
© Keith Hart collectionВ 1957 году австралийские охотники Кристина и Роман Павловски подстрелили самого большого гребнистого крокодила в истории
В 1957 году австралийские охотники Кристина и Роман Павловски подстрелили самого большого гребнистого крокодила в истории
© Keith Hart collection
Факт №9: "Собачий забор" из колючей проволоки
Иногда его еще называют "Забором Динго" или "Великой австралийской стеной" — это сетчатое ограждение общей протяженностью 5 614 км, которое разделяет материк Австралии на две части.
Собачий забор или Забор Динго, протяженностью 5614 км (отмечен фиолетовым)
Строительство началось в 1880-х годах, чтобы защитить овечьи пастбища в южном Квинсленде. На карте видно, что линия начинается справа, недалеко от Брисбена.
Фермеры хотели обезопасить домашний скот от собак динго, а сельскохозяйственное угодья — от расплодившихся кроликов.
Со временем отдельные секции ограды соединили вместе, и образовался почти непрерывный гигантский забор.
Отмечается, что штатам Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия обслуживание ограждения обходится в среднем в 15 миллионов долларов.
И не мудрено: вдоль забора курсируют патрули, которые отыскивают "брешь в броне": норы кроликов и вомбатов. Также отстреливаются собаки динго, проникшие за ограду.
Факт №10: саммит G-20 в Брисбене в 2014 году
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк15 ноября 2014 год. Президент США Барак Обама перед началом саммита G-20
15 ноября 2014 год. Президент США Барак Обама перед началом саммита G-20
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Австралийский саммит G-20 стал крупнейшим и одним из самых обсуждаемых за всю историю.
Он прошел в Брисбене 15-16 ноября 2014 года на фоне серьезной геополитической и экономической нестабильности: это и украинский кризис, и война в Ираке, Сирии, беспорядки в Ливии, активизация террористической группировки ИГ*, новая вспышка арабо-израильского конфликта. Европейская и китайская экономики шли на спад.
Особенно запомнилась напряженность, возникшая со стороны участников саммита по отношению к президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации на Украине.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк15 ноября 2014 год. Саммит G-20 в австралийском Брисбене
15 ноября 2014 год. Саммит G-20 в австралийском Брисбене
© Sputnik / Алексей Дружинин/
Тогда СМИ писали, что лидеры стран держались от Путина в стороне, позволяли себе двусмысленные заявления, отказывались встречать в аэропорту согласно протоколу.
Возникли сложности и с отелем Hilton Brisbane.
Российский лидер досрочно покинул саммит G-20, обосновав это предстоящим длинным перелетом.
© Sputnik / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников G-20
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников G-20
© Sputnik / Михаил Метцель/ТАСС/POOL/
Брисбен интересен многими аспектами: научными, историческими, культурными и политическими.
Эти десять фактов наглядно показали всю многогранность города!
Теперь же копилка Брисбена пополнится еще одним любопытным фактом — он станет спортивной столицей летней Олимпиады-2032.