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Для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
Для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
Мир охватила третья волна коронавируса, сообщили в ВОЗ. На этой стадии эволюции COVID-19 преобладает штамм "дельта", считают ученые. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T10:07+0500
2021-07-22T10:41+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. "Дельта"-разновидность COVID-19 отличается своей большей заразностью и высокой степенью распространения. Однако есть группы людей, которые наиболее уязвимы к данному штамму.Считается, что "дельта" более смертоносна, нежели другие вариации коронавируса. Но для людей, переболевших обычным COVID или прошедшим вакцинацию, этот штамм не более смертоносный, чем другие.Ранее в ВОЗ заявили, что мир вступил в новую фазу пандемии — третью, и "дельта"-штамм в ней преобладает.По мнению ученых, он станет доминирующим в мире. Если, конечно, уже не стал. Сообщается, что "дельту" обнаружили уже в 111 странах.
https://uz.sputniknews.ru/20210719/kogda-zakonchitsya-pandemiya-sovid-19--rasskazal-virusolog-vikulov-19736021.html
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пандемия, коронавирус covid-19, здоровье

Для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего

10:07 22.07.2021 (обновлено: 10:41 22.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Brian McGowanРаспространение коронавируса
Распространение коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© СС0 / Unsplash / Brian McGowan
Мир охватила третья волна коронавируса, сообщили в ВОЗ. На этой стадии эволюции COVID-19 преобладает штамм "дельта", считают ученые.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. "Дельта"-разновидность COVID-19 отличается своей большей заразностью и высокой степенью распространения.
Однако есть группы людей, которые наиболее уязвимы к данному штамму.
"Люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает", — отметил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.
Считается, что "дельта" более смертоносна, нежели другие вариации коронавируса.
Но для людей, переболевших обычным COVID или прошедшим вакцинацию, этот штамм не более смертоносный, чем другие.
Ранее в ВОЗ заявили, что мир вступил в новую фазу пандемии — третью, и "дельта"-штамм в ней преобладает.
По мнению ученых, он станет доминирующим в мире. Если, конечно, уже не стал. Сообщается, что "дельту" обнаружили уже в 111 странах.
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