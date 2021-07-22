https://uz.sputniknews.ru/20210722/dlya-kogo-delta-shtamm-koronavirusa-opasnee-vsego-19774312.html

Для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего

Для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего

Мир охватила третья волна коронавируса, сообщили в ВОЗ. На этой стадии эволюции COVID-19 преобладает штамм "дельта", считают ученые. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. "Дельта"-разновидность COVID-19 отличается своей большей заразностью и высокой степенью распространения. Однако есть группы людей, которые наиболее уязвимы к данному штамму.Считается, что "дельта" более смертоносна, нежели другие вариации коронавируса. Но для людей, переболевших обычным COVID или прошедшим вакцинацию, этот штамм не более смертоносный, чем другие.Ранее в ВОЗ заявили, что мир вступил в новую фазу пандемии — третью, и "дельта"-штамм в ней преобладает.По мнению ученых, он станет доминирующим в мире. Если, конечно, уже не стал. Сообщается, что "дельту" обнаружили уже в 111 странах.

https://uz.sputniknews.ru/20210719/kogda-zakonchitsya-pandemiya-sovid-19--rasskazal-virusolog-vikulov-19736021.html

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