https://uz.sputniknews.ru/20210722/emomali-raxmon-rasskazal-o-situatsii-na-tadjiksko-afganskoy-granitse-19781645.html

Эмомали Рахмон рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе

Эмомали Рахмон рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе

В ходе своего выступления перед военнослужащими Таджикистана президент подчеркнул, что выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T14:22+0500

2021-07-22T14:22+0500

2021-07-22T14:39+0500

в мире

радикальное движение "талибан"

конфликт

афганистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Эмомали Рахмон обсудил ситуацию на таджикско-афганской границе в ходе своего выступления перед военнослужащими вооруженных сил и правоохранительных органов республики, передает Telegram-канал Sputnik Таджикистан.По словам главы государства, обстановка в Афганистане, особенно у границ с Таджикистаном, остается неопределенной и чрезвычайно сложной. Президент также отметил, что Таджикистан никогда не станет влезать во внутренние дела соседней республики и использовать вооруженные силы страны против других государств. Выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как у него нет военного решения, подчеркнул Рахмон. Кроме того, как сообщил лидер страны, в первую очередь для него важна безопасность таджикского народа. В связи с чем на границу республики дополнительно отправлено 20 тысяч офицеров и солдат, заключил президент.

https://uz.sputniknews.ru/20210721/tadjikistan-proverit-boegotovnost-svoey-armii-19772269.html

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радикальное движение "талибан", конфликт, афганистан, таджикистан