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Эмомали Рахмон рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе
Эмомали Рахмон рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе
В ходе своего выступления перед военнослужащими Таджикистана президент подчеркнул, что выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T14:22+0500
2021-07-22T14:39+0500
в мире
радикальное движение "талибан"
конфликт
афганистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Эмомали Рахмон обсудил ситуацию на таджикско-афганской границе в ходе своего выступления перед военнослужащими вооруженных сил и правоохранительных органов республики, передает Telegram-канал Sputnik Таджикистан.По словам главы государства, обстановка в Афганистане, особенно у границ с Таджикистаном, остается неопределенной и чрезвычайно сложной. Президент также отметил, что Таджикистан никогда не станет влезать во внутренние дела соседней республики и использовать вооруженные силы страны против других государств. Выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как у него нет военного решения, подчеркнул Рахмон. Кроме того, как сообщил лидер страны, в первую очередь для него важна безопасность таджикского народа. В связи с чем на границу республики дополнительно отправлено 20 тысяч офицеров и солдат, заключил президент.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/tadjikistan-proverit-boegotovnost-svoey-armii-19772269.html
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радикальное движение "талибан", конфликт, афганистан, таджикистан

Эмомали Рахмон рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе

14:22 22.07.2021 (обновлено: 14:39 22.07.2021)
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© Telegram-канал Sputnik ТаджикистанЭмомали Рахмон выступил перед военнослужащими Вооруженных сил и правоохранительных органов Таджикистана
Эмомали Рахмон выступил перед военнослужащими Вооруженных сил и правоохранительных органов Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Telegram-канал Sputnik Таджикистан
В ходе своего выступления перед военнослужащими Таджикистана президент подчеркнул, что выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как у него нет военного решения.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Эмомали Рахмон обсудил ситуацию на таджикско-афганской границе в ходе своего выступления перед военнослужащими вооруженных сил и правоохранительных органов республики, передает Telegram-канал Sputnik Таджикистан.
По словам главы государства, обстановка в Афганистане, особенно у границ с Таджикистаном, остается неопределенной и чрезвычайно сложной.
© Telegram-канал Sputnik ТаджикистанЭмомали Рахмон выступил перед военнослужащими Вооруженных сил и правоохранительных органов Таджикистана
Эмомали Рахмон выступил перед военнослужащими Вооруженных сил и правоохранительных органов Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
Эмомали Рахмон выступил перед военнослужащими Вооруженных сил и правоохранительных органов Таджикистана
© Telegram-канал Sputnik Таджикистан
Президент также отметил, что Таджикистан никогда не станет влезать во внутренние дела соседней республики и использовать вооруженные силы страны против других государств.
Выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как у него нет военного решения, подчеркнул Рахмон.
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Кроме того, как сообщил лидер страны, в первую очередь для него важна безопасность таджикского народа.
В связи с чем на границу республики дополнительно отправлено 20 тысяч офицеров и солдат, заключил президент.
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