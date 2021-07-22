https://uz.sputniknews.ru/20210722/emomali-raxmon-rasskazal-o-situatsii-na-tadjiksko-afganskoy-granitse-19781645.html
Эмомали Рахмон рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе
Эмомали Рахмон рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе
В ходе своего выступления перед военнослужащими Таджикистана президент подчеркнул, что выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T14:22+0500
2021-07-22T14:22+0500
2021-07-22T14:39+0500
в мире
радикальное движение "талибан"
конфликт
афганистан
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19781571_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6ac7ff44ec311fb8786d30b577f9d1f3.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Эмомали Рахмон обсудил ситуацию на таджикско-афганской границе в ходе своего выступления перед военнослужащими вооруженных сил и правоохранительных органов республики, передает Telegram-канал Sputnik Таджикистан.По словам главы государства, обстановка в Афганистане, особенно у границ с Таджикистаном, остается неопределенной и чрезвычайно сложной. Президент также отметил, что Таджикистан никогда не станет влезать во внутренние дела соседней республики и использовать вооруженные силы страны против других государств. Выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как у него нет военного решения, подчеркнул Рахмон. Кроме того, как сообщил лидер страны, в первую очередь для него важна безопасность таджикского народа. В связи с чем на границу республики дополнительно отправлено 20 тысяч офицеров и солдат, заключил президент.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/tadjikistan-proverit-boegotovnost-svoey-armii-19772269.html
афганистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19781571_51:0:1186:851_1920x0_80_0_0_99db7cac6a689aa2ed97288b610f161a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
радикальное движение "талибан", конфликт, афганистан, таджикистан
Эмомали Рахмон рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе
14:22 22.07.2021 (обновлено: 14:39 22.07.2021)
В ходе своего выступления перед военнослужащими Таджикистана президент подчеркнул, что выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как у него нет военного решения.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Эмомали Рахмон обсудил ситуацию на таджикско-афганской границе в ходе своего выступления перед военнослужащими вооруженных сил и правоохранительных органов республики, передает
Telegram-канал Sputnik Таджикистан.
По словам главы государства, обстановка в Афганистане, особенно у границ с Таджикистаном, остается неопределенной и чрезвычайно сложной.
Президент также отметил, что Таджикистан никогда не станет влезать во внутренние дела соседней республики и использовать вооруженные силы страны против других государств.
Выход из афганского конфликта нужно искать только мирным путем, так как у него нет военного решения, подчеркнул Рахмон.
Кроме того, как сообщил лидер страны, в первую очередь для него важна безопасность таджикского народа.
В связи с чем на границу республики дополнительно отправлено 20 тысяч офицеров и солдат, заключил президент.