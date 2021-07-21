https://uz.sputniknews.ru/20210721/tadjikistan-proverit-boegotovnost-svoey-armii-19772269.html
Таджикистан проверит боеготовность своей армии
Таджикистан проверит боеготовность своей армии
В Таджикистане проверят боеготовность армии и проведут военный парад в Душанбе, который примет лично президент страны Эмомали Рахмон. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T21:52+0500
2021-07-21T21:52+0500
2021-07-21T21:52+0500
в мире
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ДУШАНБЕ, 21 июл — Sputnik. В Таджикистане пройдет проверка боеготовности Вооруженных сил. Личный состав будет созван 22 июля по всей стране, сообщает Sputnik Таджикистан.Проверка военной подготовки пройдет в рамках плана мероприятий Минобороны Таджикистана, разработанного на 2021 год. Вместе с тем, будет оценена и военная подготовка резервистов. В рамках учений состоятся оперативно-тактические испытания.Также в четверг в Душанбе пройдет военный парад, принимать который будет лично верховный главнокомандующий, президент страны Эмомали Рахмон. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве обороны республики сообщает РИА Новости.В параде примут участие в общей сложности пять тысяч военных — представители всех силовых структур Таджикистана, которые готовились к нему не менее двух недель. В 4 часа утра они будут подняты по тревоге и передислоцированы на место проведения мероприятия. По государственному телевидению его покажет в прямом эфире. Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения ситуации в Афганистане в связи с выводом американских войск, российские, узбекистанские и таджикистанские военнослужащие проведут в августе совместные учения на полигоне в Хатлонской области Таджикистана.В ходе учений с 5 по 10 августа планируется отработать подготовку военнослужащих к ведению боевых действий по разгрому отрядов боевиков, вторгшихся на территорию союзного государства.Это станет частью более масштабных совместных учений армий РФ и ЦА на границе с Афганистаном. Серия совместных военных учений продлится с августа по сентябрь. Затем войска поучаствуют в совместных маневрах "Мирная миссия - 2021".
https://uz.sputniknews.ru/20210720/bolee-1-tys-voennyx-rf-i-uzbekistana-zadeystvuyut-v-ucheniyax-u-afganistana-19748496.html
https://uz.sputniknews.ru/20210716/tseli-i-sredstva-zachem-rf-voennye-ucheniya-na-granitse-s-afganistanom-19717764.html
https://uz.sputniknews.ru/20210720/stavka-pakistana-na-talibov-v-afganistane-otvet-turtsii-i-riski-dlya-uzbekistana-19758768.html
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военные учения, парад, таджикистан
Таджикистан проверит боеготовность своей армии
В Таджикистане проверят боеготовность армии и проведут военный парад в Душанбе, который примет лично президент страны Эмомали Рахмон.
ДУШАНБЕ, 21 июл — Sputnik.
В Таджикистане пройдет проверка боеготовности Вооруженных сил. Личный состав будет созван 22 июля по всей стране, сообщает Sputnik Таджикистан
.
Проверка военной подготовки пройдет в рамках плана мероприятий Минобороны Таджикистана, разработанного на 2021 год. Вместе с тем, будет оценена и военная подготовка резервистов. В рамках учений состоятся оперативно-тактические испытания.
"Целью мероприятия является проверка боеготовности, мобилизация, повышение опыта личного состава, а также согласование действий военных структур в случае возникновения потенциальных угроз", — говорится в публикации.
Также в четверг в Душанбе пройдет военный парад, принимать который будет лично верховный главнокомандующий, президент страны Эмомали Рахмон. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве обороны республики сообщает РИА Новости.
В параде примут участие в общей сложности пять тысяч военных — представители всех силовых структур Таджикистана, которые готовились к нему не менее двух недель. В 4 часа утра они будут подняты по тревоге и передислоцированы на место проведения мероприятия. По государственному телевидению его покажет в прямом эфире.
Ранее сообщалось
, что на фоне ухудшения ситуации в Афганистане в связи с выводом американских войск, российские, узбекистанские и таджикистанские военнослужащие проведут в августе совместные учения на полигоне в Хатлонской области Таджикистана.
В ходе учений с 5 по 10 августа планируется отработать подготовку военнослужащих к ведению боевых действий по разгрому отрядов боевиков, вторгшихся на территорию союзного государства.
Это станет частью более масштабных совместных учений
армий РФ и ЦА на границе с Афганистаном. Серия совместных военных учений продлится с августа по сентябрь. Затем войска поучаствуют в совместных маневрах "Мирная миссия - 2021".