https://uz.sputniknews.ru/20210721/tadjikistan-proverit-boegotovnost-svoey-armii-19772269.html

Таджикистан проверит боеготовность своей армии

Таджикистан проверит боеготовность своей армии

В Таджикистане проверят боеготовность армии и проведут военный парад в Душанбе, который примет лично президент страны Эмомали Рахмон. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T21:52+0500

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в мире

военные учения

парад

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 21 июл — Sputnik. В Таджикистане пройдет проверка боеготовности Вооруженных сил. Личный состав будет созван 22 июля по всей стране, сообщает Sputnik Таджикистан.Проверка военной подготовки пройдет в рамках плана мероприятий Минобороны Таджикистана, разработанного на 2021 год. Вместе с тем, будет оценена и военная подготовка резервистов. В рамках учений состоятся оперативно-тактические испытания.Также в четверг в Душанбе пройдет военный парад, принимать который будет лично верховный главнокомандующий, президент страны Эмомали Рахмон. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве обороны республики сообщает РИА Новости.В параде примут участие в общей сложности пять тысяч военных — представители всех силовых структур Таджикистана, которые готовились к нему не менее двух недель. В 4 часа утра они будут подняты по тревоге и передислоцированы на место проведения мероприятия. По государственному телевидению его покажет в прямом эфире. Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения ситуации в Афганистане в связи с выводом американских войск, российские, узбекистанские и таджикистанские военнослужащие проведут в августе совместные учения на полигоне в Хатлонской области Таджикистана.В ходе учений с 5 по 10 августа планируется отработать подготовку военнослужащих к ведению боевых действий по разгрому отрядов боевиков, вторгшихся на территорию союзного государства.Это станет частью более масштабных совместных учений армий РФ и ЦА на границе с Афганистаном. Серия совместных военных учений продлится с августа по сентябрь. Затем войска поучаствуют в совместных маневрах "Мирная миссия - 2021".

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военные учения, парад, таджикистан