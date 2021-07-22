https://uz.sputniknews.ru/20210722/jirinovskiy-predlojil-priglasit-v-rf-russkix-iz-sredney-azii-i-ukrainy-19787848.html

Жириновский предложил пригласить в РФ русских из Средней Азии и Украины

Жириновский предложил пригласить в РФ русских из Средней Азии и Украины

Об этом он заявил в ходе своей поездки во Владимир. Трансляция выступления главы либерал-демократов велась в его аккаунте в Instagram. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T17:02+0500

2021-07-22T17:02+0500

2021-07-22T17:19+0500

россия

переселение

владимир жириновский

украина

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил пригласить на проживание в Россию 5-6 миллионов русских из стран Средней Азии и 15 миллионов из Украины, сообщает РИА "Новости". Об этом он заявил в ходе своей поездки во Владимир. Трансляция выступления главы либерал-демократов велась в его аккаунте в Instagram.Ранее лидер ЛДПР в связи с обострением ситуации в Афганистане заявлял, что из-за возросшего риска прорыва экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в Россию. МИД, по его словам, нужно начать раздавать им паспорта.В начале июня в Госдуму был внесен законопроект о репатриации или возвращении соотечественников в Россию. Согласно документу, те, кто переедет на историческую родину, уже через год смогут стать полноправными российскими гражданами.Соотечественнику предлагается самостоятельно въехать в любой выбранный им российский регион, в том числе и субъект, участвующий в госпрограмме по переселению соотечественников, где предусмотрены различные меры поддержки.

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https://uz.sputniknews.ru/20210616/chetvero-urojentsev-uzbekistana-poluchili-rossiyskoe-grajdanstvo-19259534.html

россия

украина

центральная азия

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переселение, владимир жириновский, украина, центральная азия