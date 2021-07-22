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Жириновский предложил пригласить в РФ русских из Средней Азии и Украины
Жириновский предложил пригласить в РФ русских из Средней Азии и Украины
Об этом он заявил в ходе своей поездки во Владимир. Трансляция выступления главы либерал-демократов велась в его аккаунте в Instagram. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T17:02+0500
2021-07-22T17:19+0500
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переселение
владимир жириновский
украина
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил пригласить на проживание в Россию 5-6 миллионов русских из стран Средней Азии и 15 миллионов из Украины, сообщает РИА "Новости". Об этом он заявил в ходе своей поездки во Владимир. Трансляция выступления главы либерал-демократов велась в его аккаунте в Instagram.Ранее лидер ЛДПР в связи с обострением ситуации в Афганистане заявлял, что из-за возросшего риска прорыва экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в Россию. МИД, по его словам, нужно начать раздавать им паспорта.В начале июня в Госдуму был внесен законопроект о репатриации или возвращении соотечественников в Россию. Согласно документу, те, кто переедет на историческую родину, уже через год смогут стать полноправными российскими гражданами.Соотечественнику предлагается самостоятельно въехать в любой выбранный им российский регион, в том числе и субъект, участвующий в госпрограмме по переселению соотечественников, где предусмотрены различные меры поддержки.
https://uz.sputniknews.ru/20201222/Poka-net-doma-kto-i-kak-vstrechaet-pereekhavshikh-v-Tulu-sootechestvennikov-15652311.html
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переселение, владимир жириновский, украина, центральная азия

Жириновский предложил пригласить в РФ русских из Средней Азии и Украины

17:02 22.07.2021 (обновлено: 17:19 22.07.2021)
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Об этом он заявил в ходе своей поездки во Владимир. Трансляция выступления главы либерал-демократов велась в его аккаунте в Instagram.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил пригласить на проживание в Россию 5-6 миллионов русских из стран Средней Азии и 15 миллионов из Украины, сообщает РИА "Новости".
Об этом он заявил в ходе своей поездки во Владимир. Трансляция выступления главы либерал-демократов велась в его аккаунте в Instagram.
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"У нас огромная страна, много места... Пригласим из Средней Азии 5-6 миллионов русских, а из Украины — 15 миллионов. Нужно только помочь им (с тем, чтобы обосноваться в России. — Прим. ред.)", заявил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР в связи с обострением ситуации в Афганистане заявлял, что из-за возросшего риска прорыва экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в Россию. МИД, по его словам, нужно начать раздавать им паспорта.
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В начале июня в Госдуму был внесен законопроект о репатриации или возвращении соотечественников в Россию. Согласно документу, те, кто переедет на историческую родину, уже через год смогут стать полноправными российскими гражданами.
Соотечественнику предлагается самостоятельно въехать в любой выбранный им российский регион, в том числе и субъект, участвующий в госпрограмме по переселению соотечественников, где предусмотрены различные меры поддержки.
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