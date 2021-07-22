https://uz.sputniknews.ru/20210722/nujno-li-vaktsinirovatsya-perebolevshim-covid-19--otvet-spetsialista-19790445.html

Нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19 — ответ специалиста

Нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19 — ответ специалиста

Врач-эпидемиолог, заместитель руководителя СЭС Ботир Курбанов ответил на вопрос, стоит ли делать прививку тем, кто совсем недавно перенес коронавирус, или... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T18:46+0500

2021-07-22T18:46+0500

2021-07-22T18:50+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сделать прививку от коронавируса всем, даже тем, кто инфицирован и имеет антитела после перенесенной инфекции.Такую позицию в интервью Sputnik Узбекистан озвучил и заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Узбекистана Ботир Курбанов.По его словам, три вакцины, применяемые в Узбекистане, нельзя применять только при активной болезни. Кроме того, вакцина противопоказана пациентам с аутоиммунными заболеваниями и тем, кто имеет хронические болезни, обострившиеся в период пандемии."Переболевшим, не решившим еще делать вакцину, мы все-таки рекомендуем привиться. Дело в том, что сформированные после коронавируса антитела создают уникальный иммунитет, который может оказаться не таким эффективным при мутации вируса в новые штаммы", — пояснил Курбанов.В настоящее время в республике объявлена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, прежде всего, работающих в сфере обслуживание, образования, здравоохранения, а также в силовых структурах. Полностью завершить эту процедуру намерены уже этой осенью. В настоящее время в Узбекистане прививку от коронавируса получили 5,86 миллиона граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html

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2021

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Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg

вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане