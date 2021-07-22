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Нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19 — ответ специалиста
Нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19 — ответ специалиста
Врач-эпидемиолог, заместитель руководителя СЭС Ботир Курбанов ответил на вопрос, стоит ли делать прививку тем, кто совсем недавно перенес коронавирус, или... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T18:46+0500
2021-07-22T18:50+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сделать прививку от коронавируса всем, даже тем, кто инфицирован и имеет антитела после перенесенной инфекции.Такую позицию в интервью Sputnik Узбекистан озвучил и заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Узбекистана Ботир Курбанов.По его словам, три вакцины, применяемые в Узбекистане, нельзя применять только при активной болезни. Кроме того, вакцина противопоказана пациентам с аутоиммунными заболеваниями и тем, кто имеет хронические болезни, обострившиеся в период пандемии."Переболевшим, не решившим еще делать вакцину, мы все-таки рекомендуем привиться. Дело в том, что сформированные после коронавируса антитела создают уникальный иммунитет, который может оказаться не таким эффективным при мутации вируса в новые штаммы", — пояснил Курбанов.В настоящее время в республике объявлена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, прежде всего, работающих в сфере обслуживание, образования, здравоохранения, а также в силовых структурах. Полностью завершить эту процедуру намерены уже этой осенью. В настоящее время в Узбекистане прививку от коронавируса получили 5,86 миллиона граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане

Нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19 — ответ специалиста

18:46 22.07.2021 (обновлено: 18:50 22.07.2021)
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© Виталий БелоусовМедицинский работник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник Лайт", применяемую для вакцинации на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину Спутник Лайт, применяемую для вакцинации на территории ТЦ Садовод в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Виталий Белоусов
Дилшода Рахматова - Sputnik Узбекистан
Дильшода Рахматова
Все материалы
Врач-эпидемиолог, заместитель руководителя СЭС Ботир Курбанов ответил на вопрос, стоит ли делать прививку тем, кто совсем недавно перенес коронавирус, или естественной защиты организма будет достаточно.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сделать прививку от коронавируса всем, даже тем, кто инфицирован и имеет антитела после перенесенной инфекции.
Такую позицию в интервью Sputnik Узбекистан озвучил и заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Узбекистана Ботир Курбанов.
"Сегодня в большинстве развитых стран ситуация изменилась к лучшему после процесса массовой вакцинации. Например, в Израиле, где привились 80% населения, эпидемия была практически остановлена, а выявляемые случаи заболевания проходят в легкой форме", — пояснил специалист.
По его словам, три вакцины, применяемые в Узбекистане, нельзя применять только при активной болезни. Кроме того, вакцина противопоказана пациентам с аутоиммунными заболеваниями и тем, кто имеет хронические болезни, обострившиеся в период пандемии.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
Общество
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане — мнение эпидемиолога
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"Переболевшим, не решившим еще делать вакцину, мы все-таки рекомендуем привиться. Дело в том, что сформированные после коронавируса антитела создают уникальный иммунитет, который может оказаться не таким эффективным при мутации вируса в новые штаммы", — пояснил Курбанов.
В настоящее время в республике объявлена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, прежде всего, работающих в сфере обслуживание, образования, здравоохранения, а также в силовых структурах. Полностью завершить эту процедуру намерены уже этой осенью. В настоящее время в Узбекистане прививку от коронавируса получили 5,86 миллиона граждан.
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