https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане — мнение эпидемиолога
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане — мнение эпидемиолога
По состоянию на 22 июля 2021 года количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 составляет 122 048 (+719) человек. Число умерших от болезни достигло... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T17:41+0500
2021-07-22T17:41+0500
2021-07-22T18:10+0500
общество
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
ситуация с коронавирусом в узбекистане
мнение эксперта
министерство здравоохранения узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Республики Узбекистан, кандидат медицинских наук Ботир Курбонов дал оценку ситуации с COVID-19 в Узбекистане.По словам эксперта, с 10-12 июня этого года уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране действительно ежедневно увеличивается. Однако это не означает, что эпидемиологическая картина в республике критическая, добавил эпидемиолог. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 22 июля 2021 года количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 122 048 (+719) человек. Число умерших от болезни достигло 814. Курбонов пояснил, что основной причиной смерти пациентов является то, что они вовремя не обращаются за медицинской помощью. К тому же многие из них имеют хронические заболевания и при этом занимаются самолечением, отметил врач. По информации замначальника службы, большинство новых случаев заражения COVID-19 устанавливают в крупных городах и густонаселенных районах. В частности, в Ташкенте ежедневно коронавирусом заболевают свыше 100 человек, но и в Ташкентской области, граничащей со столицей, таких фактов немало. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая служба проводит исследование общей картины роста заболеваемости, согласно которой в 95% случаев люди заражаются, проживая вместе или в одном доме с инфицированным человеком. Среди прибывших из-за границы каждый день выявляют одного-двух инфицированных. В 99% случаев заболевание обнаруживают у тех, кто контактировал с инфицированными гражданами, проживающими в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/kak-ostanovitsya-chetvertyy-den-podryad-uzbekistan-bet-svoy-covid-antirekord-19775802.html
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служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, ситуация с коронавирусом в узбекистане, мнение эксперта, министерство здравоохранения узбекистана
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане — мнение эпидемиолога
17:41 22.07.2021 (обновлено: 18:10 22.07.2021)
По состоянию на 22 июля 2021 года количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 составляет 122 048 (+719) человек. Число умерших от болезни достигло 814.
ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Республики Узбекистан, кандидат медицинских наук Ботир Курбонов дал оценку ситуации с COVID-19 в Узбекистане.
По словам эксперта, с 10-12 июня этого года уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране действительно ежедневно увеличивается. Однако это не означает, что эпидемиологическая картина в республике критическая, добавил эпидемиолог.
"Не могу сказать, что ситуация очень сложная, потому что в соседних странах, например, в России, Казахстане, других соседних республиках, в том числе в Афганистане, эпидситуация остается немного более непростой, чем в Узбекистане".
Ботир Курбонов
Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Республики Узбекистан
Согласно данным Минздрава, по состоянию на 22 июля 2021 года количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 122 048 (+719) человек. Число умерших от болезни достигло 814.
Курбонов пояснил, что основной причиной смерти пациентов является то, что они вовремя не обращаются за медицинской помощью. К тому же многие из них имеют хронические заболевания и при этом занимаются самолечением, отметил врач.
По информации замначальника службы, большинство новых случаев заражения COVID-19 устанавливают в крупных городах и густонаселенных районах. В частности, в Ташкенте ежедневно коронавирусом заболевают свыше 100 человек, но и в Ташкентской области, граничащей со столицей, таких фактов немало.
В настоящее время санитарно-эпидемиологическая служба проводит исследование общей картины роста заболеваемости, согласно которой в 95% случаев люди заражаются, проживая вместе или в одном доме с инфицированным человеком.
Среди прибывших из-за границы каждый день выявляют одного-двух инфицированных. В 99% случаев заболевание обнаруживают у тех, кто контактировал с инфицированными гражданами, проживающими в Узбекистане.