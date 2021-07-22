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https://uz.sputniknews.ru/20210722/plany-na-40-mlrd-evro-mercedes-benz-cherez-10-let-nachnet-vypuskat-tolko-elektromobili-19792221.html
Планы на 40 млрд евро: Mercedes-Benz через 10 лет начнет выпускать только электромобили
Планы на 40 млрд евро: Mercedes-Benz через 10 лет начнет выпускать только электромобили
В компании отметили, что начиная с 2025 года клиенты смогут подобрать для себя полностью электрическую альтернативу к любой производимой на предприятии модели... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T20:15+0500
2021-07-22T20:15+0500
в мире
электромобиль
автопром
mercedes
германия
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ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует полностью перейти на выпуск электромобилей к 2030 году, передает РИА Новости.В развитие этого направления компания намерена инвестировать свыше 40 миллиардов евро."Mercedes-Benz готовится к концу десятилетия полностью перейти на электромобили, если позволят рыночные условия (...) В общей сложности инвестиции в электромобили в период с 2022 по 2030 год составят более 40 миллиардов евро", - информировало руководство Mercedes-Benz.В компании отметили, что начиная с 2025 года клиенты смогут подобрать для себя полностью электрическую альтернативу к любой производимой на предприятии модели.В соответствии с прогнозами Mercedes-Benz, через пять лет 50% продаж компании будут приходиться на электромобили или гибриды. Ранее представители немецкого автопрома заявляли о 25% к 2025 году.Mercedes-Benz является производителем легковых авто премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств. Компания включена в состав немецкого автоконцерна Daimler AG. Mercedes-Benz входит в топ-10 самых дорогих брендов мира компании Interbrand.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/xiaomi-nachnut-proizvodit-elektromobili-v-vide-doma-na-kolesax-18047621.html
https://uz.sputniknews.ru/20200109/Avatar-kar-Mercedes-Benz-predstavili-bezumnuyu-novinku-13178979.html
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электромобиль, автопром, mercedes, германия

Планы на 40 млрд евро: Mercedes-Benz через 10 лет начнет выпускать только электромобили

20:15 22.07.2021
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© AFP 2018 / MARIO TAMAСимбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку
Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© AFP 2018 / MARIO TAMA
В компании отметили, что начиная с 2025 года клиенты смогут подобрать для себя полностью электрическую альтернативу к любой производимой на предприятии модели. В развитие этого направления компания намерена инвестировать свыше 40 миллиардов евро.
ТАШКЕНТ, 22 июля — Sputnik. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует полностью перейти на выпуск электромобилей к 2030 году, передает РИА Новости.
В развитие этого направления компания намерена инвестировать свыше 40 миллиардов евро.
"Mercedes-Benz готовится к концу десятилетия полностью перейти на электромобили, если позволят рыночные условия (...) В общей сложности инвестиции в электромобили в период с 2022 по 2030 год составят более 40 миллиардов евро", - информировало руководство Mercedes-Benz.
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31 марта, 08:12
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В компании отметили, что начиная с 2025 года клиенты смогут подобрать для себя полностью электрическую альтернативу к любой производимой на предприятии модели.
В соответствии с прогнозами Mercedes-Benz, через пять лет 50% продаж компании будут приходиться на электромобили или гибриды. Ранее представители немецкого автопрома заявляли о 25% к 2025 году.
Симбиотический электрокар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2020
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Аватар-кар: в Mercedes-Benz представили безумную новинку
9 января 2020, 14:33
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Mercedes-Benz является производителем легковых авто премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств. Компания включена в состав немецкого автоконцерна Daimler AG. Mercedes-Benz входит в топ-10 самых дорогих брендов мира компании Interbrand.
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