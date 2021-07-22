https://uz.sputniknews.ru/20210722/kak-ostanovitsya-chetvertyy-den-podryad-uzbekistan-bet-svoy-covid-antirekord-19775802.html

Как остановиться? Четвертый день подряд Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд

Как остановиться? Четвертый день подряд Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд

Антирекорды были установлены накануне (+698 новых случаев), днем ранее (+658) и в воскресенье (+585). 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T10:52+0500

2021-07-22T10:52+0500

2021-07-22T12:28+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 719 — это наибольший показатель в 2021 году.Меняется он уже четвертый день подряд. Ранее антирекордами считались +698, +658 и +585 новых случаев. Все эти отметки теперь пройдены.За прошедший день также были зафиксированы четыре случая смерти от коронавируса. С начала пандемии общее количество жертв составило 814 человек.По данным Минздрава, общее число выздоровевших возросло до 116 755. В среду из больниц были выписаны 746 человек, во вторник — 495, в понедельник — 649. Сейчас от коронавируса лечатся 4 479 пациентов.Напомним: в Узбекистане уже несколько месяцев полным ходом идет вакцинация населения. Гражданам дается на выбор один из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".Также вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.Ранее в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения, а прививку от COVID внесли в национальный календарь вакцинации.

https://uz.sputniknews.ru/20210720/mojno-li-doveryat-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine--zamglavy-ses-otvetil-kritikam-preparata--19759212.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, узбекистан