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Как остановиться? Четвертый день подряд Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд
Как остановиться? Четвертый день подряд Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд
Антирекорды были установлены накануне (+698 новых случаев), днем ранее (+658) и в воскресенье (+585). 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T10:52+0500
2021-07-22T12:28+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 719 — это наибольший показатель в 2021 году.Меняется он уже четвертый день подряд. Ранее антирекордами считались +698, +658 и +585 новых случаев. Все эти отметки теперь пройдены.За прошедший день также были зафиксированы четыре случая смерти от коронавируса. С начала пандемии общее количество жертв составило 814 человек.По данным Минздрава, общее число выздоровевших возросло до 116 755. В среду из больниц были выписаны 746 человек, во вторник — 495, в понедельник — 649. Сейчас от коронавируса лечатся 4 479 пациентов.Напомним: в Узбекистане уже несколько месяцев полным ходом идет вакцинация населения. Гражданам дается на выбор один из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".Также вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.Ранее в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения, а прививку от COVID внесли в национальный календарь вакцинации.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/mojno-li-doveryat-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine--zamglavy-ses-otvetil-kritikam-preparata--19759212.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, узбекистан

Как остановиться? Четвертый день подряд Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд

10:52 22.07.2021 (обновлено: 12:28 22.07.2021)
2052
© СС0 / Unsplash / engin akyurtМаска, иллюстративное фото
Маска, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© СС0 / Unsplash / engin akyurt
Антирекорды были установлены накануне (+698 новых случаев), днем ранее (+658) и в воскресенье (+585).
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 719 — это наибольший показатель в 2021 году.
Меняется он уже четвертый день подряд.
Ранее антирекордами считались +698, +658 и +585 новых случаев. Все эти отметки теперь пройдены.
Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 122 048, сообщили в Минздраве.
За прошедший день также были зафиксированы четыре случая смерти от коронавируса. С начала пандемии общее количество жертв составило 814 человек.
По данным Минздрава, общее число выздоровевших возросло до 116 755.
В среду из больниц были выписаны 746 человек, во вторник — 495, в понедельник — 649. Сейчас от коронавируса лечатся 4 479 пациентов.
Напомним: в Узбекистане уже несколько месяцев полным ходом идет вакцинация населения. Гражданам дается на выбор один из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".
Также вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.
Ранее в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения, а прививку от COVID внесли в национальный календарь вакцинации.
Пациенту делают прививку от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
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