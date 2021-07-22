https://uz.sputniknews.ru/20210722/ukral-proigral--v-tyurmu-18-letniy-samarkandets-spustil-nagrablennoe-na-stavkax-19782341.html

Украл, проиграл — в тюрьму: 18-летний самаркандец "спустил" награбленное на ставках

Украл, проиграл — в тюрьму: 18-летний самаркандец "спустил" награбленное на ставках

Его жертвами стали владельцы двух автомобилей, которые хранили деньги в салоне. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-22T15:02+0500

2021-07-22T15:02+0500

2021-07-22T15:05+0500

происшествия

самаркандская область

кража

задержание

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Правоохранительные органы Самарканда задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег, сообщает областное УВД.По данным ведомства, серию преступлений совершил восемнадцатилетний житель махалли "Коратепа" Ургутского района Самаркандской области. Его жертвами стали владельцы двух автомобилей, которые хранили деньги в салоне. Все награбленное он проиграл на тотализаторе.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "а" части третьей статьи 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом"). Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет. По данному факту ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-tashkente-zaderjan-mujchina-za-kraju-bochki-s-morsom-stoimostyu-sem-millionov-sumov-19604879.html

https://uz.sputniknews.ru/20210620/uchenik-10-klassa-pritvoryalsya-zvezdnoy-aktrisoy-v-instagram-i-kral-dengi-19319710.html

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самаркандская область, кража, задержание