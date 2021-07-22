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Украл, проиграл — в тюрьму: 18-летний самаркандец "спустил" награбленное на ставках
Украл, проиграл — в тюрьму: 18-летний самаркандец "спустил" награбленное на ставках
Его жертвами стали владельцы двух автомобилей, которые хранили деньги в салоне. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T15:02+0500
2021-07-22T15:05+0500
происшествия
самаркандская область
кража
задержание
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Правоохранительные органы Самарканда задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег, сообщает областное УВД.По данным ведомства, серию преступлений совершил восемнадцатилетний житель махалли "Коратепа" Ургутского района Самаркандской области. Его жертвами стали владельцы двух автомобилей, которые хранили деньги в салоне. Все награбленное он проиграл на тотализаторе.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "а" части третьей статьи 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом"). Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет. По данному факту ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-tashkente-zaderjan-mujchina-za-kraju-bochki-s-morsom-stoimostyu-sem-millionov-sumov-19604879.html
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самаркандская область, кража, задержание

Украл, проиграл — в тюрьму: 18-летний самаркандец "спустил" награбленное на ставках

15:02 22.07.2021 (обновлено: 15:05 22.07.2021)
1899
© Sputnik / Владимир ФедоренкоМужчина держит наручники
Мужчина держит наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
Его жертвами стали владельцы двух автомобилей, которые хранили деньги в салоне. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Правоохранительные органы Самарканда задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег, сообщает областное УВД.
По данным ведомства, серию преступлений совершил восемнадцатилетний житель махалли "Коратепа" Ургутского района Самаркандской области. Его жертвами стали владельцы двух автомобилей, которые хранили деньги в салоне. Все награбленное он проиграл на тотализаторе.
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"Парень украл 1 700 долларов из автомобиля Damas, оставленного ночью без присмотра, и проиграл деньги на ставках. После этого молодой человек снова украл 2,5 млн сумов из автомобиля Spark", — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "а" части третьей статьи 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом"). Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
По данному факту ведется следствие.
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